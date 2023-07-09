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Рублев — в топ-8 на Уимблдоне! Андрей взял реванш у Бублика

Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Теннисист Александр Бублик.
Александр Бублик.
Фото Reuters
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Пятисетовая битва в четвертом круге закончилась в пользу второй ракетки России.

Уимблдон-2023. Четвертый круг. Мужчины
Андрей Рублев (Россия, 7) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — 7:5, 6:3, 6:7(6:8), 6:7(5:7), 6:4

Раньше Андрей Рублев никак не мог преодолеть порочный четвертый круг Уимблдона. Однако в непростом пятисетовом матче с Александром Бубликом ему это удалось. Теперь вместе с Романом Сафиуллиным они ждут Даниила Медведева в числе восьми сильнейших теннисистов «травяного» «мейджора».

Теннисист Александр Бублик.
Александр Бублик.
Фото Reuters

Реванш за Галле

Рублев и Бублик встречались совсем недавно — в финале Галле, где представитель Казахстана оказался сильнее. Сам Саша вспоминал, что с первого матча, который они сыграли друг против друга, прошло 15 лет. Но все это время Александр остался верным себе. Он всегда говорил, что теннис он не любит, а рассматривает его только как способ заработка (уже на этой стадии теннисисты заработали по 240 тысяч евро). Его не особо любят игроки, но он делает шоу, привлекает к себе внимание, емко сквернословит, где-то играет не совсем по-джентльменски, но благодаря этому он и является одним из самых ярких теннисистов в туре, хотя выше 26-й позиции (на которой он сейчас находится) Александр никогда не поднимался.

Александр Бублик и&nbsp;Андрей Рублев. Рублев проиграл Бублику. Уроженец Санкт-Петербурга провел супертурнир в Галле

Первый сет проходил достаточно ровно, до самого конца без брейков, но никак не без эмоций. Матчи Рублева и Бублика просто такими не бывают. В какой-то момент Андрей упал, немного повредил пальцы правой руки и взял для этого медицинский тайм-аут. Казалось, что ничего серьезного, но буквально через пару розыгрышей он оторвал себе ноготь с указательного пальца той же руки. Было неприятно, но россиянин спокойно доиграл партию и взял ее не без помощи Бублика, который в решающий момент совершил две двойные ошибки.

Вторую партию Рублев провел уже более уверенно, несмотря на все попытки Бублика как-то вывести того из состояния равновесия, хотя делал он это неосознанно, просто такой стиль игры. Он смеялся, разговаривал сам с собой, подавал мяч через низ, но психологически он здесь проиграл (хоть подача у него хорошая, шесть эйсов наколотил).

В какой-то момент матча Саша даже сказал: «Настроение — хочется гадость сказать. Очень хочется», но так как корт, на котором они играли, Центральный, камер больше и штраф за матерные слова больше.

Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Львиный рык

Бублику было что терять, поэтому в третьем сете Александр выжал из себя максимум, а партия получилась самой долгой, упорной и, конечно же, завершилась тай-брейком. Эмоции достигли предела, в нелегкой борьбе Саша выиграл на этом отрезке матча.

По итогу встреча перешла в четырехсетовый формат, и снова обстановка накалилась до предела: Бублик отчаянно не хотел сдаваться, но двойные ошибки все равно допускал. Мы снова увидели тай-брейк, на котором казалось, что вот-вот, и Андрей пробьется в четвертьфинал, но Бублик нахулиганил и отыграл двойной матчбол при счете 5:4.

Андрей Рублев&nbsp;&mdash; Александр Бублик. Рублев победил Бублика в пяти сетах, Сафиуллин прошел Шаповалова. Онлайн-трансляция воскресенья на Уимблдоне

Андрей вышел на финальную партию разозленным. Но кто бы не был, когда ты ведешь по сетам 2:0, потом соперник сравнивает, при этом у тебя болит рука? Важным моментом был брейк в седьмом гейме. В тот момент Рублев издал какой-то львиный рык — настолько он эмоционально был напряжен. В самом конце он в падении отразил неотбиваемый матч — Бублик был в шоке, а весь стадион аплодировал стоя. После такого только выигрывать, что Андрей и сделал — он наконец-то закрыл гештальт и вышел в четвертьфинал Уимблдона.

После матча у Рублева спросили, стоила ли поврежденная рука результата. Тот ответил, что, конечно, стоила, ведь он впервые доходит до такой стадии в Лондоне.

Однако впереди будет нелегко: либо Хуберт Хуркач, либо Новак Джокович (скорее Джокович). Сейчас Новак выглядит непобедимым, даже несокрушимым, но Андрей заранее сдаваться не будет. Все же и Джоковича он когда-то одолевал. Главное, когда мы говорим о Рублеве, его эмоциональное состояние. В пятисетовых матчах зачастую психология преобладает над психикой. Надеемся, в четвертьфинале она его не подведет.

Сафиуллин невероятен! Российский дебютант — в четвертьфинале Уимблдона

Теннис
Уимблдон
Александр Бублик
Андрей Рублев
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