В полуфинале серб отыграл хозяина турнира Кэмерона Норри.

Уимблдон. Мужчины. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

В финале Уимблдонского турнира многие ждали повторения четвертьфинала «Ролан Гаррос» — встречи Новака Джоковича и Рафаэля Надаль. Но еще в четверг стало понятно, что теннисные гранды там не появятся — как минимум, испанец, который снялся из-за травмы. Так что австралиец Ник Кирьос попал в главный матч мейджора без особых усилий, а вот сербу еще предстояло побороться на то же самое достижение.

Новак Джокович и Кэмерон Норри. Фото AFP

Неожиданное разочарование в начале матча

Вообще Джоковичу очень нужно было быть в финале. Считаем: Australian Open — мимо из-за невакцинации, «Ролан Гаррос» проигран испанцу, в Америку не факт, что пустят, и опять же из-за прививки. Так что Уимблдон оставался едва не единственный «Шлемом», где у Новака еще были шансы. До полуфинала он успешно дошел, хотя в четвертьфинале пришлось отыгрываться с 0:2.

Его соперник не так сильно титулован и известен, хотя и не считается плохим теннисистом. Кэмерону Норри повезло с оппонентами — самым рейтинговым был Томми Пол, 32-я ракетка мира. Но в четвертьфинале, как и Джоковичу, британцу пришлось сыграть пять сетов — против него круто выступил бельгиец Давид Гоффен.

В конце прошлого года Джокович выиграл у Норри в двух сетах на Итоговом турнире — 6:1, 6:2, но в этот раз получилось по-другому. Британец сразу же в первом гейме сделал брейк, причем по большей части ошибался сам Новак: как минимум дважды допустил оплошность на задней линии. Но серб быстро сориентировался и отыгрался: Кэмерон пытался что-то придумывать, но его задумки оказывались неудачными. Дальше британец смог взять еще две подачи Джоковича, так что в сумме у него 75% реализации брейк-пойнтов. Как-то очень бледно смотрелся Джокович, но, возможно, он просто не отыскал свою игру. Непонятно, сбило ли его снятие Надаля, перенос матча на более позднее время или вообще что-то третье, но первый сет остался за Норри.

Новак Джокович. Фото AFP

Мастер-класс Новака для британца

Хотя в последние три года, когда проводился Уимблдон, неизменным чемпионом оставался Новак, статистика на Лондонском турнире после поражения в первом сете не такая крутая: 11 побед и 8 поражений. То есть дальше ситуация могла развернуться в любую сторону. Вторая партия развернула игру на 180 градусов — брейка зрители дождались всего одного, но этого хватило для приличного счета 6:3 в пользу Джоковича. Серб четко проводил геймы на своей подаче, не дав усомниться в ней. Норри тоже играл неплохо, но недостаточно для того, чтобы противостоять экс-первой ракетке мира. Британец все-таки начал много ошибаться, больше, чем в первом сете, что и вылилось в проигрыш второго. Невынужденных у Кэмерона почти в три раза больше, так что все закономерно.

В третьем сете Новак и вовсе разыгрался — мог бы вообще закрывать партию «баранкой», но все-таки смилостивился (или Норри хоть чуть-чуть постараться), и пару геймов хозяину отдал. Впрочем, это никак не повлияло на ход матча — Джокович просто загонял соперника, подавая намного сильнее, четче посылая удары на другую сторону и загоняв Норри. Британце ответить было нечем.

В четвертой партии начало появляться чувство дежавю — Джокович снова сделал брейк в начале сета, снова поборолся и снова вышел победителем. Дальше Кэмерон взял свою подачу, обменявшись геймами под ноль с Новаком. Окончательной победой над британцем мог бы стать пятый гейм партии, где у серба было несколько брейк-пойнтов, но Норри каким-то образом их отыграл. Но дальше обошлось без эксцессов — спокойно и уверенно Джокович выиграл свои подачи.

Джокович снова выходит в финал Уимблдона и может выиграть его в четвертый раз подряд. В решающем матче участвовать Рафаэль Надаль, зато на корт выйдет Ник Кирьос, который отдыхал последние два дня. Вспыльчивый и эмоциональный, он тем не менее может навязать борьбу любому. Но для него это первый такой опыт, а Джокович уже много раз был в похожей ситуации.