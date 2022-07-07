Надаль попрощался с шансами выиграть «Золотой шлем». Рафа вынужден сняться с полуфинала Уимблдона

Прервалась победная серия из 19 матчей, Кирьос неожиданно прорвался в дебютный финал.

Рафаэль Надаль, к сожалению, не сможет сыграть с Ником Кирьосом в полуфинале Уимблдона-2022. В четверг, 7 июля, великий испанец заявил, что снимается с британского «мейджора» из-за травмы мышц живота. В четвертьфинале с Тейлором Фрицем Рафа брал медицинский перерыв в пятой партии, но после оказания помощи смог не только доиграть матч, но и выиграть на решающем тай-брейке. Однако на полуфинал здоровья уже не хватило.

Три-четыре недели на восстановление

Сегодня все внимание любителей тенниса было приковано к женским полуфиналам. Москвичка Елена Рыбакина стала самой молодой финалисткой Уимблдона с 2015 года, довольно легко обыграв румынку Симону Халеп, а Онс Жабер в трех сетах переиграла Татьяну Марию. Но главное событие дня случилось поздним вечером. Надаль собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что покидает Лондон.

«К сожалению, надрыв мышцы живота не позволит мне продолжить борьбу за победу на Уимблдоне, — заявил Надаль. — Я весь день думал об этом решении. Но если я продолжу играть, то только усугублю повреждение. И мне очень грустно это говорить. Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча. Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу выполнять нормальное движение на подаче. Во многом из уважения к себе я не хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме».

Надаль отметил, что проблемы с животом появились по ходу турнира, но за счет обезболивающих ему удавалось контролировать проблему. После матча с Фрицем стало очевидно, что проблема стала уже серьезной. Ему требуется три-четыре недели на восстановление. Он подчеркнул, что уже через неделю намерен вернуться к тренировочному процессу, но без использования подачи. Похвальное рвение в 36 лет.

Кирьос ждет соперника по финалу

Ник Кирьос. Фото Reuters

Надаль упустил возможность выиграть «Золотой шлем». В этом году Рафа выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос». Его победная серия на турнирах «Большого шлема» прервалась на 19. В прошлом году еще ближе к «Золотому шлему» был Новак Джокович. Серб взял титулы в Сиднее, Париже и Лондоне, но проиграл в финале US Open Даниилу Медведеву. Единственным спортсменом, которому удалось выиграть «Золотой шлем», является немецкая теннисистка Штеффи Граф. Она сделала это в 1988 году.

Кирьос же впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема». До этого его лучшим результатом были четвертьфиналы Уимблдона-2014 и Australian Open-2015. За титул 27-летний австралиец поборется с Джоковичем или Кэмероном Норри.

Бывшая 13-я ракетка мира проводит отличный год. Кирьос дошел до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, до полуфинала в Штутгарте и Галле, а теперь проведет решающий матч на «Шлеме». Сам он связывает свое возвращение в топ-40 с тем, что стал веганом, полностью отказавшись от употребления всех видов мяса, молока и яиц, а также со стабилизацией в личной жизни. С этого года Ник встречается с 21-летней моделью Костин Хаци.