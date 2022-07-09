Серена устроила скандал организаторам Уимблдона. Капризы американки
Британские СМИ раскрыли мотивы скандального решения Серены Уильямс пропустить церемонию празднования столетия Центрального корта Уимблдона. На этом пышном мероприятии, состоявшемся в минувшее воскресенье, присутствовали многие легенды тенниса, в том числе старшая сестра Серены Винус. Однако семикратная победительница лондонского турнира «Большого шлема», находясь в английской столице, в день церемонии демонстративно отправилась с мужем на концерт Rolling Stones. Некоторые болельщики списали это на переживания звездной ветеранши, проигравшей в первом круге мейджора. Однако, по данным The Telegraph, все намного сложнее.
Только для самых крутых
Праздник в честь столетия Центрального корта, по всей видимости, был призван поддержать пошатнувшийся престиж Уимблдона, после того как турнир подвергся санкциям со стороны международных теннисных структур за дискриминацию игроков из России и Белоруссии. Британский турнир «Большого шлема» был лишен рейтинговых очков и получил мощную дозу критики от многих действующих и бывших звезд тенниса. Торжество с выступлением знаменитых музыкантов и фейерверками, а также с многочисленными чемпионами Уимблдона разных лет, должно было показать всему миру, что Всеанглийский лаун-теннисный клуб остается важным центром спортивной жизни планеты. Мероприятие посетили такие легенды как Билли Джин Кинг, Маргарет Корт, Крис Эверт, Мартина Хингис, Бьорн Борг, Род Лейвер, Роджер Федерер, Джон Макинрой и другие.
Мартина Навратилова ради этого события прилетела из-за океана, но не смогла присутствовать из-за положительного теста на ковид. Не было на церемонии и 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс. Хотя Уимблдон — один из любимых турниров знаменитой американки, и именно здесь она решила возобновить карьеру после почти годичного отпуска. Правда, возвращение получилось смазанным — 40-летняя теннисистка вылетела в первом же круге, уступив француженке Армони Тан. Именно после этого поражения между американкой и организаторами турнира и пробежала черная кошка. И дело совсем не в переживаниях Серены по поводу спортивного результата. Камнем преткновения стали бесплатные автомобили представительского класса с водителями, которые обычно предоставляются главным звездам на мейджорах.
Сначала Уильямс запросила пять автомобилей — по одному для себя, мужа, сестры, матери и тренера — несмотря на то, что Уимблдон обычно выделяет только одну машину на каждого игрока, и то не для всех, а только для самых крутых. Випы из випов получают еще один дополнительный автомобиль для тренера. И только легенда из легенд, восьмикратный победитель турнира Роджер Федерер, имел право на пять машин. Серена посчитала, что она ничуть не хуже, и добилась своего. Однако после вылета Уильямс-младшей организаторы вежливо попросили американку вернуть машины в течение 24 часов — именно такой порядок предполагают правила. Но капризная чемпионка рассчитывала пользоваться халявными «Ягуарами» на протяжении всех двух недель соревнований, и изъятие машин сочла личным оскорблением. Именно это могло стать поводом для бойкота церемонии на Центральном корте.
Неадекватность
В день торжества Серена посетила сразу два светских мероприятия. Во-первых, она была замечена на красной дорожке накануне премьеры нового фильма вселенной Marvel «Тор: Любовь и гром». А, во-вторых, вместе с мужем Алексисом Оганяном ее сфотографировали на концерте Rolling Stones в лондонском Гайд-парке, а также — в одном из фешенебельных ресторанов Лондона. Такая явная демонстрация разлада с одной из самых харизматичных персон в истории тенниса для организаторов Уимблдона — гораздо болезненнее штрафов от WTA и ATP-туров. Ведь когда журналисты спрашивали на «столетней церемонии», где же семикратная победительница турнира, представители Английской теннисной ассоциации отвечали, что «она уехала домой». И дело здесь уже не в деньгах, а в принципах.
Ясно, что Уильямс и Оганян люди небедные, и при желании могли бы без проблем нанять в Лондоне хоть десять люксовых автомобилей. Но Серене хотелось демонстрации свой исключительности, а вместо этого ей начали напоминать о каких-то правилах. Для капризной и мнительной спортсменки, карьера которой недавно легла в основу художественного фильма, это явное оскорбление. И это при том, что обе конфликтующие стороны последнее время в целом в не отличаются адекватностью. Например, Уильямс не так давно всерьез рассуждала в соцсетях о том, что молодые мамы должны обладать умением «быстро какать», чтобы не оставлять ребенка надолго одного. А Уимблдон в нынешнем сезоне продвигает дискуссию о проблемах женской менструации в профессиональном теннисе — на эту тему уже высказались десятки участниц нынешнего турнира.
Напомню, что, помимо Серены, на церемонии в честь столетия центрального корта не было таких звезд как Пит Сампрас, Андре Агасси, Штеффи Граф, а также россиянки Марии Шараповой. Последнее также сочли скандалом. Многие заподозрили, что причиной стала национальность Марии, которая ставила организаторов Уимблдона в неловкое положение в связи с недопуском игроков из России. Внятных объяснений на этот счет Всеанглийский лаун-теннисный клуб не дал, а сама Шарапова не уточнила, что явилось причиной ее отсутствия в Лондоне — беременность или отсутствие приглашения. В общем, акция, призванная поправить репутацию Уимблдона, в итоге обернулась для турнира новыми проблемами в сфере пиара.