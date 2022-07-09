Серена устроила скандал организаторам Уимблдона. Капризы американки

Бывшая первая ракетка мира обиделась после того, как ей отказались предоставить пять бесплатных машин.

Британские СМИ раскрыли мотивы скандального решения Серены Уильямс пропустить церемонию празднования столетия Центрального корта Уимблдона. На этом пышном мероприятии, состоявшемся в минувшее воскресенье, присутствовали многие легенды тенниса, в том числе старшая сестра Серены Винус. Однако семикратная победительница лондонского турнира «Большого шлема», находясь в английской столице, в день церемонии демонстративно отправилась с мужем на концерт Rolling Stones. Некоторые болельщики списали это на переживания звездной ветеранши, проигравшей в первом круге мейджора. Однако, по данным The Telegraph, все намного сложнее.

Только для самых крутых

Праздник в честь столетия Центрального корта, по всей видимости, был призван поддержать пошатнувшийся престиж Уимблдона, после того как турнир подвергся санкциям со стороны международных теннисных структур за дискриминацию игроков из России и Белоруссии. Британский турнир «Большого шлема» был лишен рейтинговых очков и получил мощную дозу критики от многих действующих и бывших звезд тенниса. Торжество с выступлением знаменитых музыкантов и фейерверками, а также с многочисленными чемпионами Уимблдона разных лет, должно было показать всему миру, что Всеанглийский лаун-теннисный клуб остается важным центром спортивной жизни планеты. Мероприятие посетили такие легенды как Билли Джин Кинг, Маргарет Корт, Крис Эверт, Мартина Хингис, Бьорн Борг, Род Лейвер, Роджер Федерер, Джон Макинрой и другие.

Роджер Федерер. Фото Reuters

Мартина Навратилова ради этого события прилетела из-за океана, но не смогла присутствовать из-за положительного теста на ковид. Не было на церемонии и 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс. Хотя Уимблдон — один из любимых турниров знаменитой американки, и именно здесь она решила возобновить карьеру после почти годичного отпуска. Правда, возвращение получилось смазанным — 40-летняя теннисистка вылетела в первом же круге, уступив француженке Армони Тан. Именно после этого поражения между американкой и организаторами турнира и пробежала черная кошка. И дело совсем не в переживаниях Серены по поводу спортивного результата. Камнем преткновения стали бесплатные автомобили представительского класса с водителями, которые обычно предоставляются главным звездам на мейджорах.

Сначала Уильямс запросила пять автомобилей — по одному для себя, мужа, сестры, матери и тренера — несмотря на то, что Уимблдон обычно выделяет только одну машину на каждого игрока, и то не для всех, а только для самых крутых. Випы из випов получают еще один дополнительный автомобиль для тренера. И только легенда из легенд, восьмикратный победитель турнира Роджер Федерер, имел право на пять машин. Серена посчитала, что она ничуть не хуже, и добилась своего. Однако после вылета Уильямс-младшей организаторы вежливо попросили американку вернуть машины в течение 24 часов — именно такой порядок предполагают правила. Но капризная чемпионка рассчитывала пользоваться халявными «Ягуарами» на протяжении всех двух недель соревнований, и изъятие машин сочла личным оскорблением. Именно это могло стать поводом для бойкота церемонии на Центральном корте.

Серена Уильямс. Фото AFP

Неадекватность

В день торжества Серена посетила сразу два светских мероприятия. Во-первых, она была замечена на красной дорожке накануне премьеры нового фильма вселенной Marvel «Тор: Любовь и гром». А, во-вторых, вместе с мужем Алексисом Оганяном ее сфотографировали на концерте Rolling Stones в лондонском Гайд-парке, а также — в одном из фешенебельных ресторанов Лондона. Такая явная демонстрация разлада с одной из самых харизматичных персон в истории тенниса для организаторов Уимблдона — гораздо болезненнее штрафов от WTA и ATP-туров. Ведь когда журналисты спрашивали на «столетней церемонии», где же семикратная победительница турнира, представители Английской теннисной ассоциации отвечали, что «она уехала домой». И дело здесь уже не в деньгах, а в принципах.

Ясно, что Уильямс и Оганян люди небедные, и при желании могли бы без проблем нанять в Лондоне хоть десять люксовых автомобилей. Но Серене хотелось демонстрации свой исключительности, а вместо этого ей начали напоминать о каких-то правилах. Для капризной и мнительной спортсменки, карьера которой недавно легла в основу художественного фильма, это явное оскорбление. И это при том, что обе конфликтующие стороны последнее время в целом в не отличаются адекватностью. Например, Уильямс не так давно всерьез рассуждала в соцсетях о том, что молодые мамы должны обладать умением «быстро какать», чтобы не оставлять ребенка надолго одного. А Уимблдон в нынешнем сезоне продвигает дискуссию о проблемах женской менструации в профессиональном теннисе — на эту тему уже высказались десятки участниц нынешнего турнира.

Напомню, что, помимо Серены, на церемонии в честь столетия центрального корта не было таких звезд как Пит Сампрас, Андре Агасси, Штеффи Граф, а также россиянки Марии Шараповой. Последнее также сочли скандалом. Многие заподозрили, что причиной стала национальность Марии, которая ставила организаторов Уимблдона в неловкое положение в связи с недопуском игроков из России. Внятных объяснений на этот счет Всеанглийский лаун-теннисный клуб не дал, а сама Шарапова не уточнила, что явилось причиной ее отсутствия в Лондоне — беременность или отсутствие приглашения. В общем, акция, призванная поправить репутацию Уимблдона, в итоге обернулась для турнира новыми проблемами в сфере пиара.