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Медведев одержал 100-ю победу на турнирах серии «мастерс»

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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

В субботу, 11 мая, российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Великобритании Джека Дрейпера (7:5, 6:4) в матче второго круга турнира в Риме.

Для четвертой ракетки мира победа стала 100-й в соревнованиях серии «мастерс». Этого показателя 28-летний спортсмен достиг за 144 матча.

По общему количеству побед на «мастерсах» Медведев занимает 10-е место среди всех теннисистов. Лидером является испанец Рафаэль Надаль (410). Вторым идет Новак Джокович из Сербии (404), а тройку лучших замыкает швейцарец Роджер Федерер (381).

В третьем круге турнира в Риме Медведев сыграет с представителем Сербии Хамадом Меджедовичем. Матч пройдет 13 мая.

Теннис
Даниил Медведев
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