Роддик назвал Медведева и Рублева одними из фаворитов «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик ответил на вопрос, кого он считает основными претендентами на титул чемпиона «Ролан Гаррос» в этом году.

Открытый чемпионат Франции-2024 пройдет с 20 мая по 9 июня.

«У каждого из первой четверки мирового рейтинга есть какие-то опасения по поводу травм. Я не знаю, много ли у нас было турниров «Большого шлема» за последние 25 лет, особенно среди мужчин, о которых мы могли бы сказать: «Круг претендентов на титул открыт». Давно не было подобного разговора», — приводит Tennis 365 слова Роддика.

Тем не менее в список фаворитов американец включил россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева.

«Наш фаворит — парень, который сейчас борется с травмой предплечья (Алькарас) и не играл в двух из трех последних «мастерсов». Кстати, каковы бы ни были прогнозы, Медведев, Рублев и Рууд также хотели бы вступить в спор за титул. Тейлор Фритц — тоже», — добавил он.

Ранее Медведев не сумел доиграть турнир серии ATP 1000 в Мадриде. 2 мая он снялся с четвертьфинального матча против чеха Иржи Легечки. Однако позже теннисист заявил, что он восстановился после травмы, и по этой причине не стал отказываться от участия в турнире в Риме.

Рублев стал чемпионом «мастерса» в столице Испании, однако 13 мая в третьем круге соревнования в Риме россиянин потерпел поражение от француза Александра Мюллера (6:3, 3:6, 2:6).