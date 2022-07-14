Американцы могут пустить Джоковича на US Open. Новак поедет в США без вакцины?

А в Австралии серба вообще планирует реабилитировать его фанат — новый премьер-министр страны.

То, что мы живем в турбулентном мире, не понаслышке знает один из лучших теннисистов в истории Новак Джокович. В прошлом году серб выиграл три «мейджора» подряд и замахнулся на календарный «Золотой шлем», но в итоге остался даже без «Большого». На Олимпиаде в Токио он проиграл полуфинал Саше Звереву, а на US Open уступил в решающем матче Даниилу Медведеву. Прошло несколько месяцев, и серб оказался в центре грандиозного скандала накануне Открытого чемпионата Австралии. Действующего победителя турнира и лидера мирового рейтинга власти Зеленого континента отправили в ковидный отель. После долгих судебных разбирательств сыграть в Мельбурне Джоковичу, принципиально отказывающемуся от вакцинации от коронавируса, так и не удалось. Зато спустя полгода он выиграл 21-й «мейджор» в карьере, став семикратным чемпионом Уимблдона. Настоящие американские горки.

Просьба президенту

Победа в Лондоне была выгодна для Новака с финансовой точки зрения, а вот в плане мирового рейтинга ничего не дала. Напомним, виной тому позиция организаторов Уимблдона, не допустивших до участия в турнире теннисистов из России и Белоруссии. АТР в ответ решила не начислять за британский турнир «Большого шлема» рейтинговые очки — и когда сгорели баллы за прежние успехи, выигравший все четыре последних Уимблдона Джокович рухнул со третьего места в списке сразу на седьмое. И его перспективы вернуться на вершину смотрелись очень бледно. В июле серб не планирует играть, а на август и половину сентября мировой тур переедет в Северную Америку. Туда Новаку въезд заказан. Или нет?

Новак Джокович. Фото Reuters

Серба порой представляют в СМИ твердолобым антиваксером, но на деле это не совсем так. Это даже не связано напрямую с COVID-19 — жизненные убеждения, согласно которым действует Джокович, сформировались у него давно. Когда-то над ним посмеивались в туре за то, что в штаб Новака входит «духовный гуру» Пепе Имас, еще раньше он сотрудничал со специалистом по альтернативной медицине Игорем Четоевичем. В общем, Новак всегда имел не слишком обычные, если не сказать антинаучные, представления о мире. Как пояснял сам Джокович, он не имеет ничего против вакцинации от ковида, но глубоко убежден, что она должна быть полностью добровольной.

А вот власти США, как и ранее австралийские, придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Согласно распоряжению американского правительства, все иностранцы, прибывающие в страну, должны быть привиты от коронавируса. Исключений из правил почти нет.

— Я не вакцинировался и не планирую этого делать, — сказал Джокович после финала Уимблдона. — Так что единственный способ попасть в США — если они отменят требование предъявлять на границе сертификат о прививке, или как еще он называется, либо сделают исключение. Пока оба варианта выглядят не слишком реалистично.

Впрочем, буквально на следующий день серб взорвал соцсети. Финалист Уимблдона Ник Кирьос рассказал прессе, что часто переписывается с Джоковичем и перед решающим матчем они договорились вместе пообедать в ресторане после завершения турнира за счет будущего чемпиона, кто бы им ни стал. В понедельник Кирьос ворвался в комментарии к Новаку с вопросом: «Где мой обед?» И получил ответ: «Прости, дружище. Я обзвонил все заведения Лондона и не нашел столика на воскресный вечер. С меня обед в Нью-Йорке». Естественно, эта реплика тут же вызвала бурю домыслов по поводу перспектив Джоковича.

А в среду стало известно, что сенатор от штата Техас Дрю Спрингер обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой решить проблему: «Мы запрещаем Джоковичу въезд в страну на US Open, и в то же самое время границы пересекают миллионы невакцинированных нелегалов. Джо, какая разница, если будет одним человеком больше?» и добавил хештег «ДайтеНовакуСыграть».

Речь здесь идет не только об Открытом чемпионате США. В североамериканскую серию турниров входят «мастерсы» в Цинциннати и Торонто и россыпь турниров поменьше. Болельщики, конечно, хотели бы видеть Джоковича на корте.

Новак Джокович. Фото Reuters

Пожелания премьер-министра

Еще невероятнее выглядит поворот с возможностью Новака выступить в начале следующего сезона на Australian Open. Напомним, что в январе серба обвинили в предоставлении недостоверных данных — он утверждал, что недавно переболел ковидом и в течение 14 дней до въезда в Австралию не посещал других стран. Джокович выиграл первый процесс, но затем министр по делам иммиграции Алекс Хоук личным решением аннулировал визу теннисиста. Апелляция Новака была отклонена Федеральным судом Австралии, и его депортировали из страны. А заодно наложили трехлетний запрет на повторный въезд. Кажется, ситуация выглядит однозначно. Для Джоковича — однозначно плохо. Какие тут могут быть варианты?

Оказывается, могут. С начала года в Австралии сменилась власть, а новый премьер-министр Энтони Албаниз — заядлый поклонник тенниса. Он следит за всеми событиями в этом виде спорта и сам играет несколько раз в неделю. И вот уже Daily Mail пишет, что Албаниз «вступил в плотный диалог» с организаторами местного «мейджора». И планирует снять с Джоковича тот самый трехлетний бан. Сами руководители австралийского тенниса тоже настроены решить вопрос положительно. Тем временем требования об обязательной вакцинации для въезда в страну в Австралии уже сняли.

— При нынешнем положении вещей я не могу попасть ни в США, ни в Австралию, но я все равно надеюсь на хорошие новости в скором времени, — говорил Джокович сербскому телеканалу RTS после возвращения домой с Уимблдона. — Я верю, что ситуация с Australian Open изменится к лучшему. До Открытого чемпионата США времени гораздо меньше, но надежда умирает последней. Я хотел бы сыграть и там и там. Но даже если не получится, для меня это не станет концом света.

Похоже, пора делать ставки — сыграет Новак на ближайших «мейджорах» или нет. Хотя эпидемиологи пророчат очередную волну коронавируса к осени. Так что не исключено, что нас ждет ужесточение санитарных мер и еще не один поворот в этой истории.