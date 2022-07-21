Организаторы US Open не требуют вакцинации. Приедет ли Джокович отбирать титул Медведева?

Американский турнир «Большого шлема» сделал заявление по невакцинированным участникам.

В то время, как в Европе коронавирус сбавил обороты, он все еще свирепствует вне Старого Света. Все иностранные граждане, которые въезжают на территорию США, по-прежнему должны быть вакцинированы. И хоть это не является проблемой для большинства теннисного тура, это все еще камень преткновения для одной из главных звезд мужского тура серба Новака Джоковича.

В заявочном листе

За день до объявления о том, что на US Open не будут требовать обязательной вакцинации от теннисистов, появилась петиция с призывом допустить Джоковича к участию на Открытом чемпионате США. Ее подписало более 22 тысяч человек. В заявлении организаторов говорится: «Открытый чемпионат США не имеет мандата на вакцинацию игроков, но будет уважать позицию правительства США в отношении въезда в страну непривитых иностранных граждан».

Суть: мы не настаиваем на вакцинации от коронавируса, но так как правительство США ее требует от иностранных граждан, вы не сможете въехать. Именно поэтому серб может и не появиться на последнем «мейджоре» сезона. Из-за этого запрета Ноле уже пропустил серию турниров в Индиан-Уэллсе и Майами в первой половине сезона. Он также не сможет принять участие на «мастерсе» в Цинциннати, который намечен на середину августа.

Тем не менее, Джокович попал в заявочный лист как турнира в Цинциннати, так и US Open. Правда. Но не спешите радоваться. Организаторы пояснили: это формальность, в список участников автоматически зачисляются все игроки, которые имеют право на участие согласно рейтингу ATP и WTA по состоянию на 18 июля.

Новак Джокович. Фото Reuters

Ворачова добился оправдания от австралийцев

Лазейкой из этой ситуации может стать персональное официальное разрешение от правительства США. Главное, чтобы не повторилась австралийская история. Тогда, по словам Новака, ему тоже разрешили въехать в страну из-за медотвода, но позже визу аннулировали, аргументируя это интересами защиты здоровья австралийских граждан. «Многие думают, что я силой проник в Австралию, пытался въехать без нужных документов, разрешения или исключения, но это неправда. И суд это доказал», — сказал Джокович BBC.

В той ситуации еще мелькало имя чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, которой тоже аннулировали визу, в результате чего она была депортирована из Австралии. Как и Джокович, Ворачова не была привита и первоначально получила разрешение на въезд в страну благодаря медицинскому освобождению, выданному Tennis Australia от имени правительства штата Виктория. И спустя полгода Административный апелляционный трибунал отменил аннулирование ее визы, обнаружив все необходимые доказательства законного решения данной проблемы. То есть Джокович не смог привести аргументы своего медотовода (учитывая, что перенесенный ранее COVID-19 не является условием медотвода), а вот у Вораковой, у которой были медицинские показание для отсрочки вакцинации (у нее уязвимость к тромбозу) — все получилось. Здесь же отметим, что Рената не является антиваксером.

До 29 августа у Джоковича еще есть время вакцинироваться от коронавируса, но делать он этого не будет. Потенциальное неучастие на US Open стало дополнительным мотиватором серба на Уимблдоне, где он взял свой седьмой травяной «шлем». За ту победу ему не присудили 2000 очков, в результате чего Новак опустился в рейтинге на 5 место. В случае пропуска «мейджора» в Нью-Йорке серб потеряет еще 1200 очков, так как в прошлом году был финалистом. В зависимости от того, как выступят другие теннисисты, после окончания турнира в США серб потенциально может выпасть из десятки. Успокаивают лишь слова Новака, который сказал, что он уже не гонится за первой строчкой рейтинга ATP, так как побил уже рекорд по количеству недель в статусе первой ракетки мира. Похоже, что сюжет текущего непростого сезона в теннисе закольцовывается.