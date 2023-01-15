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Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Новак Джокович и Даниил Медведев.
Новак Джокович и Даниил Медведев после финала в 2021-м году.
Фото Global Look Press
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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Чего ждать от первого «Большого шлема» в сезоне.

Удалось ли вам по-настоящему соскучиться по большому теннису? Выставочные турниры перед Новым годом, Аделаида и Пуна в праздничные дни — казалось, что спортсмены находятся в какой-то петле времени, из которой не могут выбраться: соревнования за соревнованиями. Но долгожданный и скандальный Australian Open снова на повестке дня. Ну уже не такой скандальный, ведь Новак Джокович благополучно получил австралийскую визу и готов отыграться за прошлый год.

Даниил Медведев и&nbsp;Рафаэль Надаль. Медведев может взять реванш у Надаля, Рублев — сыграть с Джоковичем. Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии

После окончания AO первой ракеткой мира могут стать с разной степенью вероятности четыре теннисиста: Новак Джокович (если выиграет титул), Стефанос Циципас (если выиграет титул), Каспер Рууд (если выиграет титул/выйдет в финал, а Циципас или Джокович не станут чемпионами), Карлос Алькарас (если ничего из вышеперечисленного не произойдет). Сам Карлитос, являющийся действующей первой ракеткой, ТБШ пропускает из-за травмы, полученной на тренировке. Свой сезон он начнет на турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе, который состоится 13-19 февраля.

Помимо Алькараса, турнир пропустит Райли Опелка из-за проблем с бедром. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо (о девушках мы поговорим попозже).

Джокович с Рублевым?

Новак травмирован. Несмотря на долгожданное возвращение Джоковича на земли кенгуру и коал, у него есть небольшие проблемы с бедром. А недавно он даже снялся с тренировочного матча с Медведевым, чтобы не усугублять травму. Правда, здесь уже речь о подколенном сухожилии. Вроде бы ничего серьезного, но это все равно настораживает. К турниру Новак подходит одним из фаворитов. Дай Бог, его ничего не будет беспокоить. В четвертьфинале Ноле потенциально может встретиться с Рублевым, но до него еще надо дойти.

Андрей стал первой ракеткой России впервые с августа 2018 года. Тем не менее сезон он начал хуже Медведева: два матча — два поражения. Свой путь в Мельбурне Андрей начнет встречей с Домиником Тимом. Австриец в конце прошлого года вернулся в первую сотню ATP. Учитывая начало сезона, можно и поволноваться за Рублева в первом круге. Но Андрей — такой теннисист, что за него можно волноваться в матче с соперником любого уровня, по большей части для него все решается в голове, так как с физикой у него все в порядке. Он может обыграть и Джоковича, и уступить Коккинакису — очень многое зависит от психологического настроя. Надеемся, что количество сломанных ракеток и разбитых коленок будет минимальным. По крайне мере, в первых раундах.

Новак Джокович и Даниил Медведев после финала в 2021-м году. Фото Global Look Press
Новак Джокович и Даниил Медведев после финала в 2021-м году.
Фото Global Look Press

Надаль и Медведев встретятся раньше в этот раз

Действующий чемпион Австралии Рафаэль Надаль на старте турнира сойдется с Джеком Дрейпером, который совсем недавно обыграл Карена Хачанова. Рафа начал сезон не лучшим образом, уступив два матча из двух на United Cup, но ставки (не в букмекерском смысле) на «Большом шлеме» выше, а следовательно, и мотивация. Многие эксперты списывают со счетов Надаля и прогнозируют ему ранний вылет, но не мы. Возможно, защитить титул ему и не удастся, но Дрейпера и последующих нескольких оппонентов он точно должен пройти. Это же Надаль. В потенциальном четвертьфинале — Медведев.

Даниил Медведев и&nbsp;Новак Джокович после матча в&nbsp;Аделаиде 7&nbsp;января. «Надеюсь, его не будет в моей половине сетки»: Медведев и Джокович сошлись перед Australian Open

Даниилу нужно защитить за прошлогодний финал 1200 очков. Если брать в расчет самый неудачный из сценариев, то Даня может вылететь из десятки, если не пройдет и круга в Австралии. Но учитывая его тягу к хардовым кортам, такое развитие событий маловероятно. В стартовом матче Медведев встретится с Маркосом Хироном — американцем, начавшим сезон с побед над Гаске, Корией и Вольфом. При этом Хирон отдал девять последних встреч оппонентам из топ-10, да и за последние три года он не смог выиграть ни один стартовый матч на австралийском «Шлеме». Разница в классе очевидна, но тут Дане, как и любому другому топовому игроку, важно не тратить много усилий на первых этапах «мейджора».

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Карацев снова будет феерить?

Аслан Карацев вернулся к своему тренеру Егору Яцыку, с которым начал покорять сердца российских и не только зрителей на позапрошлом Australian Open. Он дошел до финала в Индии и внес долю интриги: а может, мы снова увидим того самого Карацева? На жеребьевке, правда, удача обошла его стороной — в соперники по первому кругу ему достался Григор Димитров. Парень проходимый, но непростой. В прошлом году они уже встречались в Австралии, тогда Карацев одолел болгарина со счетом 3:1, но в этот раз будет посложнее.

Карен Хачанов с большой долей вероятности начнет AO-2023 с победы. В соперниках испанец Бернабе Сапата-Миральес. Нельзя сказать, что Карен феерично начал сезон: в Аделаиде-1 прошел два круга, в Аделаиде-2 — один, но класс игроков все равно о чем-нибудь да говорит. Для оппонента Хачанова это дебют в основной сетке Australian Open, до этого он трижды проигрывал в квалификации. Плюс Карену подходят австралийские корты и сильная подача: здесь особых проблем не должно возникнуть.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Возвращение Павлюченковой и беременность Осаки

Пару слов о прекрасных девушках. Из знаменательных событий — Наоми Осака пропускает сезон из-за беременности. В остальном — ничего необычного, все в сборе. Ига Свентек априори является фавориткой. Полячка вошла во вкус хардовых кортов и взяла US Open-2022, да и на пике рейтинга WTA она держится уж очень уверенно и долго, поэтому опасаться ее стоит всем. Но незыблемых на свете нет. В прошлом году Ига проиграла в полуфинале американке Даниель Коллинз. Среди девушек, которые также могут претендовать на победу в Мельбурне, Арина Соболенко, Коко Гауфф, Белинда Бенчич и Вероника Кудерметова — по крайне мере так считают эксперты.

На Веронику Кудерметову возлагают большие надежды. Мало того, что она одновременно находится в десятке и в паре, и в одиночке (и это впервые за много лет для россиян), так она еще и успешно начала сезон. Смущает одно: на турнире в Аделаиде-2 она снялась с полуфинала из-за травмы. Вроде все не так серьезно, но все равно неприятно.

Также на корты возвращается Анастасия Павлюченко. Анастасия оправилась от своей травмы колена и в первом круге встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Однако больших надежд сразу после возвращения строить не стоит. Не забывайте также и о Диане Шнайдер (взяла юниорский US Open-2022 в парном разряде) и о Полине Кудерметовой, младшей сестре Вероники. Девушки пробились в основную сетку через квалификацию. К ним стоит присмотреться хотя бы исходя из того, что многие пророчат им будущее российского женского тенниса.

Дарья Касаткина. Касаткина провалила первый русский финал сезона. Неудачный день нашей теннисистки

Дарья Касаткина по ходу турниров в Аделаиде набрала отличную форму, поэтому ее соотечественнице Варваре Грачевой будет непросто в первом круге. Тем не менее Варвара отличается очень упорной игрой, совсем недавно она ворвалась в сотню, поэтому легко отдавать инициативу в руки Касаткиной не будет. Людмила Самсонова свой путь в Мельбурне начнет с противостояния против Жасмин Паолини, итальянки, расположившейся на 65-й строчке рейтинга WTA.

Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Наоми Осака
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
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