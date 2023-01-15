Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open

Чего ждать от первого «Большого шлема» в сезоне.

Удалось ли вам по-настоящему соскучиться по большому теннису? Выставочные турниры перед Новым годом, Аделаида и Пуна в праздничные дни — казалось, что спортсмены находятся в какой-то петле времени, из которой не могут выбраться: соревнования за соревнованиями. Но долгожданный и скандальный Australian Open снова на повестке дня. Ну уже не такой скандальный, ведь Новак Джокович благополучно получил австралийскую визу и готов отыграться за прошлый год.

После окончания AO первой ракеткой мира могут стать с разной степенью вероятности четыре теннисиста: Новак Джокович (если выиграет титул), Стефанос Циципас (если выиграет титул), Каспер Рууд (если выиграет титул/выйдет в финал, а Циципас или Джокович не станут чемпионами), Карлос Алькарас (если ничего из вышеперечисленного не произойдет). Сам Карлитос, являющийся действующей первой ракеткой, ТБШ пропускает из-за травмы, полученной на тренировке. Свой сезон он начнет на турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе, который состоится 13-19 февраля.

Помимо Алькараса, турнир пропустит Райли Опелка из-за проблем с бедром. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо (о девушках мы поговорим попозже).

Джокович с Рублевым?

Новак травмирован. Несмотря на долгожданное возвращение Джоковича на земли кенгуру и коал, у него есть небольшие проблемы с бедром. А недавно он даже снялся с тренировочного матча с Медведевым, чтобы не усугублять травму. Правда, здесь уже речь о подколенном сухожилии. Вроде бы ничего серьезного, но это все равно настораживает. К турниру Новак подходит одним из фаворитов. Дай Бог, его ничего не будет беспокоить. В четвертьфинале Ноле потенциально может встретиться с Рублевым, но до него еще надо дойти.

Андрей стал первой ракеткой России впервые с августа 2018 года. Тем не менее сезон он начал хуже Медведева: два матча — два поражения. Свой путь в Мельбурне Андрей начнет встречей с Домиником Тимом. Австриец в конце прошлого года вернулся в первую сотню ATP. Учитывая начало сезона, можно и поволноваться за Рублева в первом круге. Но Андрей — такой теннисист, что за него можно волноваться в матче с соперником любого уровня, по большей части для него все решается в голове, так как с физикой у него все в порядке. Он может обыграть и Джоковича, и уступить Коккинакису — очень многое зависит от психологического настроя. Надеемся, что количество сломанных ракеток и разбитых коленок будет минимальным. По крайне мере, в первых раундах.

Новак Джокович и Даниил Медведев после финала в 2021-м году. Фото Global Look Press

Надаль и Медведев встретятся раньше в этот раз

Действующий чемпион Австралии Рафаэль Надаль на старте турнира сойдется с Джеком Дрейпером, который совсем недавно обыграл Карена Хачанова. Рафа начал сезон не лучшим образом, уступив два матча из двух на United Cup, но ставки (не в букмекерском смысле) на «Большом шлеме» выше, а следовательно, и мотивация. Многие эксперты списывают со счетов Надаля и прогнозируют ему ранний вылет, но не мы. Возможно, защитить титул ему и не удастся, но Дрейпера и последующих нескольких оппонентов он точно должен пройти. Это же Надаль. В потенциальном четвертьфинале — Медведев.

Даниилу нужно защитить за прошлогодний финал 1200 очков. Если брать в расчет самый неудачный из сценариев, то Даня может вылететь из десятки, если не пройдет и круга в Австралии. Но учитывая его тягу к хардовым кортам, такое развитие событий маловероятно. В стартовом матче Медведев встретится с Маркосом Хироном — американцем, начавшим сезон с побед над Гаске, Корией и Вольфом. При этом Хирон отдал девять последних встреч оппонентам из топ-10, да и за последние три года он не смог выиграть ни один стартовый матч на австралийском «Шлеме». Разница в классе очевидна, но тут Дане, как и любому другому топовому игроку, важно не тратить много усилий на первых этапах «мейджора».

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

Карацев снова будет феерить?

Аслан Карацев вернулся к своему тренеру Егору Яцыку, с которым начал покорять сердца российских и не только зрителей на позапрошлом Australian Open. Он дошел до финала в Индии и внес долю интриги: а может, мы снова увидим того самого Карацева? На жеребьевке, правда, удача обошла его стороной — в соперники по первому кругу ему достался Григор Димитров. Парень проходимый, но непростой. В прошлом году они уже встречались в Австралии, тогда Карацев одолел болгарина со счетом 3:1, но в этот раз будет посложнее.

Карен Хачанов с большой долей вероятности начнет AO-2023 с победы. В соперниках испанец Бернабе Сапата-Миральес. Нельзя сказать, что Карен феерично начал сезон: в Аделаиде-1 прошел два круга, в Аделаиде-2 — один, но класс игроков все равно о чем-нибудь да говорит. Для оппонента Хачанова это дебют в основной сетке Australian Open, до этого он трижды проигрывал в квалификации. Плюс Карену подходят австралийские корты и сильная подача: здесь особых проблем не должно возникнуть.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

Возвращение Павлюченковой и беременность Осаки

Пару слов о прекрасных девушках. Из знаменательных событий — Наоми Осака пропускает сезон из-за беременности. В остальном — ничего необычного, все в сборе. Ига Свентек априори является фавориткой. Полячка вошла во вкус хардовых кортов и взяла US Open-2022, да и на пике рейтинга WTA она держится уж очень уверенно и долго, поэтому опасаться ее стоит всем. Но незыблемых на свете нет. В прошлом году Ига проиграла в полуфинале американке Даниель Коллинз. Среди девушек, которые также могут претендовать на победу в Мельбурне, Арина Соболенко, Коко Гауфф, Белинда Бенчич и Вероника Кудерметова — по крайне мере так считают эксперты.

На Веронику Кудерметову возлагают большие надежды. Мало того, что она одновременно находится в десятке и в паре, и в одиночке (и это впервые за много лет для россиян), так она еще и успешно начала сезон. Смущает одно: на турнире в Аделаиде-2 она снялась с полуфинала из-за травмы. Вроде все не так серьезно, но все равно неприятно.

Также на корты возвращается Анастасия Павлюченко. Анастасия оправилась от своей травмы колена и в первом круге встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Однако больших надежд сразу после возвращения строить не стоит. Не забывайте также и о Диане Шнайдер (взяла юниорский US Open-2022 в парном разряде) и о Полине Кудерметовой, младшей сестре Вероники. Девушки пробились в основную сетку через квалификацию. К ним стоит присмотреться хотя бы исходя из того, что многие пророчат им будущее российского женского тенниса.

Дарья Касаткина по ходу турниров в Аделаиде набрала отличную форму, поэтому ее соотечественнице Варваре Грачевой будет непросто в первом круге. Тем не менее Варвара отличается очень упорной игрой, совсем недавно она ворвалась в сотню, поэтому легко отдавать инициативу в руки Касаткиной не будет. Людмила Самсонова свой путь в Мельбурне начнет с противостояния против Жасмин Паолини, итальянки, расположившейся на 65-й строчке рейтинга WTA.