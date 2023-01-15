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Блондинки в зоопарке. Классная традиция Australian Open

Отдел фото «СЭ»
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Анна Курникова, Мария Шарапова, Елена Дементьева.
Фото Getty Images
Море счастья, улыбок и обнимашек с милыми животными.

Как правило, во время соревнований у спортсменов катастрофически не хватает времени на посещение туристических мест и изучение местного колорита. Зная об этом, организаторы Открытого чемпионата Австралии в рамках культурной программы почти каждый год приглашают участников турнира в зоопарк, где можно увидеть и пообщаться с представителями животного мира, которые обитают только на Зеленом континенте.

В 2002 году в зоопарк Мельбурна заглядывала Анна Курникова. Теннисистка покормила кенгуру, который поблагодарил ее за угощение и даже погладил по руке. Россиянка также сфотографировалась с коалами и не побоялась близко подойти к жирафам. Кто знает, не этот ли визит принес ей удачу, ведь после она выиграла титул в парном разряде вместе с Мартиной Хингис.

Australian Open. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Australian Open. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Australian Open. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 2009 году пообщалась с экзотическими животными Елена Дементьева. Теннисистка также кормила кенгуру и побывала в гостях у коал и страусов.

Елена Дементьева и кенгуру. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Елена Дементьева пормит кенгуру. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Елена Дементьева и коала. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Елена Дементьева и страус. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Коала стала счастливым животным для чемпионки Australian Open-2008 Марии Шараповой. В 2015 году россиянка позировала с плюшевым зверьком во время турнира в Брисбене и после этой встречи завоевала титул.

Мария Шарапова и коала. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Мария Шарапова и коала в зоопарке. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Елена Веснина — пожалуй, одна из главных любительниц сумчатых. Спортсменка рассказывала, что в детстве мечтала стать ветеринаром. Да и сейчас не прочь завести себе такого домашнего питомца. Олимпийская чемпионка отмечает, что ассоциирует себя именно с этим животным.

Елена Веснина в зоопарке с кенгуру. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Елена Веснина и кенгуру. Фото Соцсети
Фото Соцсети

С кенгуру подружились и победительницы Australian Open Каролин Возняцки и Ангелик Кербер. Обе теннисистки получили массу удовольствия, покормив милых пушистиков.

Каролин Возняцки кормит детеныша кенгуру. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Анжелика Кербер и кенгуру. Фото Getty Images
Фото Getty Images

А вот Светлане Кузнецовой и Эжени Бушар повезло познакомиться с еще одним австралийским зверьком — вомбатом. Это очаровательные млекопитающие, похожие на медвежат или крупных хомяков, обитающие на только на Зеленом континенте.

Светлана Кузнецова и вомбат. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Эжени Бушар и вомбат. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Теннис
Australian Open
фото
Анна Курникова
Елена Веснина
Елена Дементьева
Каролин Возняцки
Мария Шарапова
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