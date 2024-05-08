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Циципас — об отношениях с Медведевым: «Мы оба оставили позади то, что происходило»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Даниил Медведев и Стефанос Циципас.
Фото Global Look Press

Греческий теннисист с русскими корнями Стефанос Циципас в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о своих взаимоотношениях с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. В марте 2018 года в первом круге «мастерса» в Майами эти теннисисты пообщались на высоких тонах после того, как Циципас обозвал Медведева «сраным русским». В дальнейшем звездные игроки неоднократно обменивались колкостями.

— Многие знают о долгой и непростой истории ваших взаимоотношений с Даниилом Медведевым. Каковы они сейчас?

— Не скажу, что мы много разговариваем, но отношения лучше, чем были годы назад. Мы оба оставили позади то, что происходило. В свое время в Майами во время нашей игры, по-моему, в 2018 году, случился странный инцидент. При ударе я задел сетку и еще через три удара выиграл тот розыгрыш. Даниил захотел, чтобы я извинился (при выигрыше при помощи сетки по неписаным этическим правилам в теннисе такое извинение общепринято. — Прим. И.Р.). Я был очень рассержен, когда он об этом попросил, поскольку это мое дело — извиняться или нет. В то же время просто об этом забыл, потому что это был долгий розыгрыш и я был сконцентрирован на мяче.

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Это создало напряжение в конце того гейма, который я проиграл. Хотя считал, что должен был выиграть, и думал, что на это повлияло именно его требование извиниться. Он пытался играть со мной в «игры разума», а я был еще очень молодым и незрелым по сравнению с сегодняшним днем. Сейчас, столкнувшись с подобной ситуацией, повел бы себя совсем иначе. А тогда, только дебютировав в туре, был по-спортивному очень злой и заводился даже от того, что не требовало такой реакции. И сказал ему после игры у сетки плохие вещи, о которых сейчас жалею. Но у меня было ощущение, что он хотел создать проблемы во время игры. Я к тому времени с таким почти не сталкивался и счел это очень токсичным с его стороны.

— Пошли бы сейчас с ним выпить по бокалу вина, если бы возникла такая идея?

— Все-таки не думаю, ха-ха. Пока мы еще не на таком уровне взаимоотношений. Уважаю Даниила за то, что он сделал для тенниса. Просто не повезло, что у нас случились такие трения из-за одного эпизода. Пожалуй, я ждал извинений после того, что он такое начал. И сам в этом случае готов был попросить прощения. Но их не прозвучало. Теперь мы притворяемся, что этого никогда и не было.

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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