Касаткина провалила первый русский финал сезона. Неудачный день нашей теннисистки

Дарья испортила настроение болельщикам перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Турнир WTA Adelaide International 2. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:0, 6:2

Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина стала первой представительницей нашей страны, вышедшей в финал теннисных туров в 2023 году. К сожалению, первый блин получился комом. Наша спортсменка набрала первое очко лишь после того, как уступила сопернице — олимпийской чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии — восемь геймов подряд. Возможно, Дарья экономила силы перед Открытым чемпионатом Австралии, который стартует через два дня. Однако порцию негативных эмоций перед важным стартом Касаткина и ее болельщики все-таки получили.

Дарья Касаткина. Фото AFP

Смущает разгромный счет

Полуфиналы на WTA Adelaide International 2 превратились в фарс из-за того, что с матча против Касаткиной из-за травмы снялась Паула Бадоса. А Бенчич вышла в финал благодаря отказу россиянки Вероники Кудерметовой — наша вторая ракетка встревожила информацией о проблемах с левым бедром. При этом многие комментаторы отмечали, что сделать небольшую паузу перед Australian Open — не такая уж плохая идея. Дополнительное напряжение сил перед главным турниром зимы может стоить очень дорого. Однако титул есть титул, и Касаткина рискнула.

На этой неделе Дарья обыграла двух представительниц Чехии — Барбору Крейчикову и Петру Квитову, скрасив впечатление от фиаско в стартовом матче первого турнира в Аделаиде против Линды Носковой. Нынешний финал был для Касаткиной 12-м в ее карьере. Однако пополнить коллекцию шестым чемпионским трофеем россиянке, увы, не удалось. Наверное, ничего страшного, однако сильно смущает разгромный счет. Это при том, что нашу соотечественницу невозможно обвинить в отсутствии характера и нежелании борьбы — особенно во втором сете.

Титул в Аделаиде стал первым для Бенчич под началом российского специалиста Дмитрия Турсунова. Ради работы со швейцаркой бывший игрок нашей сборной прекратил сотрудничество с одной из самых популярных теннисисток мира британкой Эммой Радукану. Теперь мы видим, что первые результаты работы с Белиндой не заставили себя ждать — красивая победа и возвращение в топ-10 впервые за три года.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Перейдет ли количество в качество?

Бенчич на момент финала была 13-й ракеткой мира, Касаткина — восьмой. То есть нынешний уровень соперниц практически равный. Еще один интересный нюанс — обе являются недавними обладательницами командного Кубка Билли Джин Кинг. Дарья завоевала его в составе сборной России в 2021-м, а Белинда — в 2022-м (россиянки в последнем розыгрыше не участвовали из-за санкций). Обеим соперницам по 25 лет, и обеим есть что доказывать. Однако упорной борьбы в финале турнира в Аделаиде не получилось. У Касаткиной не шла подача, и практически в каждом сете швейцарка оказывалась более удачливой и настойчивой.

В общем, этот поединок Дарье желательно забыть и поскорее переключиться на Открытый чемпионат Австралии. В первом круге этого турнира Касаткиной предстоит русское дерби против Варвары Грачевой. В прошлом году Касаткина дошла в Мельбурне до третьего круга, где уступила будущей первой ракетке мира польке Иге Свентек. Защитить прошлогодние очки лидеру нашего женского тенниса, конечно, по силам. Хотя хочется большего. Возможно, ключевым моментом для усиления игры Касаткиной является умение абстрагироваться от неспортивных разговоров, которые ощутимо стали влиять на нее во второй половине прошлого сезона.

В целом от предстоящего Открытого чемпионата Австралии, да и от всего года в женском теннисе в России — очень большие ожидания. Очевидно, что мы преодолели трудности, связанные со сменой поколений, и имеем шансы вернуться в число ведущих держав. В первой десятке — две россиянки, во второй десятке — еще две. В основной сетке Australian Open, как в лучшие времена, — целых 14 наших девушек. Осталось дождаться, когда количество перейдет в качество. Касаткина — локомотив этого процесса. И ей крайне важно поймать кураж. Но такие финалы, как в Аделаиде, этому, увы, не способствуют.