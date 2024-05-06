Рублев поднялся на шестое место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. Россиянин Андрей Рублев поднялся с восьмого на шестое место благодаря победе на «Мастерсе» в Мадриде. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

Карен Хачанов опустился на 18-ю позицию. На 38 позиций в рейтинге опустился Аслан Карацев, у которого на данный момент 86-е место.

Лучшим среди россиян продолжает быть Даниил Медведев. Он идет на 4-й строчке.

Лидером рейтинга является серб Новак Джокович. На второй строчке идет итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 6 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9990 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8860.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7345.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7195.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5435.

6 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4740.

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4535.

8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3860.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3730.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3605...

18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2000...

39 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1138...

63 (72). Павел Котов (Россия) — 819...

86 (48). Аслан Карацев (Россия) — 675.