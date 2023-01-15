Медведев выступит лучше Рублева, а чемпион — Джокович? Главные интриги Australian Open

Надаль и еще десяток топов в засаде.

В австралийском Мельбурне с 16 по 29 января пройдет первый из четырех крупнейших теннисных турниров сезона — Australian Open. В отличие от Уимблдона, в соревновании примут участие спортсмены из России и Белоруссии, а также Новак Джокович, которого не допустили до АО в прошлом сезоне из-за отсутствия прививки от COVID-19. Это значит, что болельщиков ждет больше интересных матчей и ярких противостояний.

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Медведев идет за вторым титулом на ТБШ?

В прошлом году Даниил в отсутствие Джоковича был фаворитом турнира в Мельбурне и полностью оправдал ожидания экспертов: российский теннисист добрался до финала, где вел 2-0 по сетам и 3:2, 40-0 на подаче Надаля, но чудом не довел игру до победы. То поражение нанесло Медведеву серьезный психологический урон и сломало весь сезон — за 2022-й Даниил выиграл всего два некрупных турнира.

Однако на АО-2023 Медведев снова в числе фаворитов, несмотря на довольно непростую сетку: он попал в четверть к Надалю, а еще на его пути потенциально могут оказаться Корда, Шаповалов или Хуркач, Тиафо. В полуфинале — Циципас, Оже-Альяссим или Синнер. В общем, за финал и тем более за титул придется побиться изо всех сил.

На победу Медведева можно поставить за 6.50, меньше котировка только на Джоковича (1.85). Также относительно неплохие шансы у Надаля и Циципаса — по 15.0. Что касается других российских игроков, то успех Рублева предложен за 60.0, Хачанова — за 80.0, Карацева — за 500.

Первые турниры сезона показали, что, помимо Медведева, рассчитывать фанатам из России особо не на кого: у Рублева два поражения в двух встречах, у Карацева — полуфинал Пуны (но там он без борьбы проиграл Грикспуру), а у Хачанова — три победы и два поражения, в том числе разгромное от Медведева. И все-таки кто-то из них может удивить, а значит, вполне неплохой рискует стать ставка «игрок из России сыграет в финале» — за 2.85. На выход одного из теннисистов РФ в 1/4 коэффициент еще скромнее — 1.85.

Рублев дойдет до Кирьоса и лишит Австралию любимчика?

Конечно, как и обычно, многое решила жеребьевка. Например, Карацеву в первом же круге предстоит сыграть с Димитровым, болгарин — очень тяжелый соперник. Тому же Рублеву на пути вполне может попасться чрезмерно мотивированный Кирьос, который в случае победы на турнире пообещал завершить карьеру. Они идут друг на друга в четвертом раунде. Правда, для этого Андрею уже в стартовом матче предстоит обыграть чемпиона US Open-2020 Тима, а Нику в третьем круге грозит Руне. На то, что Рублев и Кирьос все-таки сыграют между собой, коэффициент — 4.30.

Также есть возможность поставить на условие, при котором на турнире случится реванш за финал Уимблдона-2022 — Кирьос против Джоковича (они идут друг на друга в четвертьфинале). Котировка на это — 2.50. Есть еще несколько потенциальных занимательных пар:

Медведев — Надаль сыграют в четвертьфинале — 4.40;

Медведев — Циципас в полуфинале — 7.00;

Рублев — Джокович в 1/4 — за 6.00.

Медведев или Рублев — кто пройдет дальше?

Если посмотреть правде в глаза, то у обоих российских игроков убойная сетка. Но если Медведев сильнее Хуркача и многих других не только на бумаге, то Рублеву пройти даже Кирьоса будет проблематично. Именно поэтому на то, что Даниил закончит турнир позже Андрея, котировка — всего 1.08.

С кем Рублев может посражаться за дальность прохода по сетке, так это с Хачановым. У Карена в первых раундах сплошь проходимые испанцы и латиноамериканцы, а вот дальше идет Тиафо — и это будет трудно. На то, что Андрей покажет результат лучше, чем третья ракетка России, коэффициент — 1.75. Верящие в Карена могут сделать ставку на него за 1.95.

Также эксперты уверены, что Джокович пройдет дальше Надаля и, возможно, догонит испанца по победам на ТБШ (сейчас счет 21:22). На Новака можно поставить за 1.25, на Рафу — за 3.55.

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