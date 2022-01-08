Медведев и Сафиуллин подарили России рождественскую сказку. Но пройти Канаду не получилось

Матч продолжался шесть с половиной часов, Оже-Альяссим и Шаповалов выиграли супер-тай-брейк.

ATP Cup-2022. Полуфинал

Канада — Россия — 2:1

Денис Шаповалов — Роман Сафиуллин — 6:4, 5:7, 6:4

Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев — 4:6, 0:6

Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — 4:6, 7:5, 10:7

Перед матчем сложно было выделить фаворита. С одной стороны, оба игрока сборной Канады входят в топ-15. С другой, у россиян, несмотря на отсутствие Андрея Рублева, Аслана Карацева и Карена Хачанова, в Сиднее уже была победа над Италией с двумя представителями топ-10. Фавориты ATP Cup-2022 Маттео Береттини и Янник Синнер остались без полуфинала, уступив решающий матч в паре. В той игре сюрпризом стала не только уверенная игра Сафиуллина, но и парные подвиги Медведева, который никогда не считался специалистом в этой дисциплине. Россияне сенсационно одержали три победы из трех, уверенно выйдя в полуфинал.

Наши соперники также не считались фаворитами своего квартета, а после поражения от США в первом туре (0:3) у них не осталось права на ошибку. Но они сумели обыграть Великобританию и Германию. Шаповалов был сильнее Яна-Леннарта Штруффа, но уступил Дэну Эвансу. Оже-Альяссим сумел обыграть сначала Кэмерона Норри, а затем Александра Зверева (впервые одержал победу над представителем топ-5 и обеспечил себе возвращение в топ-10 на следующей неделе). Также отметим победу Оже-Альяссима и Шаповалова в паре над сильным британским дуэтом Джейми Маррей/Джо Солсбери.

Сафиуллин на уровне топ-10

Первыми на корт вышли Сафиуллин и Шаповалов. Роман не только сумел навязать равную борьбу 14-й ракетке мира, но и взял второй сет. В решающей партии россиянин был близок к тому, чтобы сделать брейк и довести дело до победы. Но, как и в матче с Синнером, его подвели нервы. При счете 1:2 канадец отыграл шесть брейк-пойнтов. Это стало решающим моментом матча.

«Я чувствовал, что нужно вцепиться, особенно в четвертом гейме третьего сета, — сказал после матча Шаповалов. — Я знал, что, если его удержу, ход матча изменится. И после этого у меня действительно появилось больше шансов».

При этом Денис сделал много комплиментов чемпиону юниорского Australian Open-2015, отметив, что Сафиуллина ждет отличный сезон.

«Был суперсложный матч, — признался Шаповалов. — Роман сейчас очень уверен в себе, он отличный игрок и точно проведет потрясающий сезон. Мы с ним довольно давно знакомы. Когда я впервые играл квалификацию юниорского Australian Open, он выиграл турнир. Так что я на него равнялся (Сафиуллин тогда обыграл Шаповалова во втором круге). Я всегда считал, что у него невероятная игра, и на этом турнире он это показал. Роман точно должен стоять в топ-100. А сегодня вообще играл на уровне топ-10 или топ-20».

Первая баранка за год

Следом состоялся матч Медведева и Оже-Альяссима. До этого они встречались дважды. В 2018 году Даниил с большим трудом обыграл Феликса на «Мастерсе» в Торонто (юный канадец тогда стоял во второй сотне рейтинга), а в прошлом году россиянин легко переиграл первую ракетку Канады в полуфинале US Open.

В Сиднее ожидалось, что соперники зарубятся друг с другом, но получился настоящий вынос тела. До счета 4:4 соперники демонстрировали равную игру, но затем Даниил взял восемь геймов подряд. Медведеву хватило чуть более часа, чтобы разгромить обидчика Зверева. Феликс допустил 25 невынужденных ошибок, не смог заработать ни одного брейк-пойнта и показал ужасный процент попадания первым мячом. Он впервые с ноября 2020 года проиграл партию под ноль. Тогда баранку Оже-Альяссиму повесил Марин Чилич.

«Мне было очень тяжело до счета 4:3 в первом сете, — сказал Медведев. — Я подумал: «Как я могу сломать его подачу?» Он подавал только эйсы, играл хорошо на приеме. Поэтому я знал, что должен оставаться в матче, стараться делать все, что в моих силах, чтобы противостоять его хорошей игре. В итоге у меня получилось. Я чувствую, что в одном матче любой может победить. В парном матче может случиться все что угодно, поэтому нам нужно оставаться сосредоточенными, нужно хорошо выглядеть, и, надеюсь, мы сможем это сделать».

В отличие от Даниила Феликс уходил на получасовой перерыв в очень плохом настроении, что давало нам определенное психологическое преимущество.

Развязка в эндшпиле

В парном поединке Оже-Альяссим продолжил совершать невынужденные ошибки, а Шаповалов чувствовал себя не в своей тарелке. Матч с Сафиуллиным отнял у него слишком много сил. Денис выглядел откровенно сонным. Наш дуэт этим воспользовался, забрав первую партию. Парни демонстрировали сумасшедшую заряженность в каждом розыгрыше. Сложилось впечатление, что для россиян эта победа гораздо важнее, а для канадцев — это просто один из этапов подготовки к Australian Open.

Roman's unreal ?



Yet another Safiullin special at #ATPCup pic.twitter.com/1m7cCpYiZg — Tennis TV (@TennisTV) January 8, 2022

Но второй сет опроверг это предположение. Видимо, Денис и Феликс вспомнили, что они молодые ребята и такой слабый теннис им явно не к лицу. А пару длинных розыгрышей, которые выиграли канадцы, окончательно вернули их в игру. Хотя россияне во многом благодаря блестящей игре Сафиуллина оставались в игре, но при счете 5:6 начали свою подачу с 0:40. Нам удалось ликвидировать этот гандикап, но решающее очко гейма и партия остались за соперниками.

На решающем супер тай-брейке канадцы сразу захватили преимущество. Повели 6:3 и уже не дали нам шансов отыграться. Очень обидное поражение Даниила и Романа, которые в праздники стали главными спортивными героями страны наряду с лыжницей Натальей Непряевой.

Выйти в финал и взять реванш у Канады за поражение в Кубке Дэвиса-2019 не удалось, но зато мы увидели прекрасные победы Медведева и новый козырь российской сборной в лице Сафиуллина. Будем надеяться, что Роман не только ворвется в топ-100, но и попробует повторить достижение Аслана Карацева. В прошлом году после победы на ATPCup уроженец Владикавказа дошел до полуфинала Australian Open, а закончил год в топ-20.