Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:40

Медведев разгромил американца в первом матче в Австралии. Отдал всего три гейма

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Даниил Медведев.
Фото AFP
Даниил Медведев.
Фото AFP
Даниил Медведев и Маркос Хирон.
Фото AFP
1/3
В следующем круге Даниил впервые встретится с местным спортсменом Миллманом.

Australian Open. Первый круг
Даниил Медведев (Россия) — Маркос Хирон (США) — 6:0, 6:1, 6:2

Даниил Медведев провел свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии-2023. Немного размялся, выиграв у американца Хирона за полтора часа, на повышенных тонах пообщался с судьей на вышке и тепло поприветствовал Джима Курье. И под аплодисменты зрителей буднично ушел готовиться к следующему матчу против местного спортсмена Джона Миллмана.

Даниил Медведев и Маркос Хирон. Фото AFP
Даниил Медведев и Маркос Хирон.
Фото AFP

Возможный вылет Медведева из топ-10

Перед стартом Медведева на Australian Open всерьез обсуждался вариант, при котором россиянин проигрывает в первом круге. Не потому, что Даниил стал сильно хуже играть или в него совсем нет веры. Просто последний год выдался слишком трудным для него. А началось все здесь же, в Австралии, в финальном матче против Рафы Надаля, где Медведев мог взять титул. Но каким-то неведомым образом тогда выиграл Надаль, уйдя с 0:2 по сетам. Потом у Даниила не так уж много всего получалось — пришлось даже некоторое время пропустить из-за операции.

Новак Джокович и&nbsp;Даниил Медведев. Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open

Если бы Медведев вылетел в первом круге, то он практически точно бы выпал из десятки сильнейших. Чтобы продолжать быть в топе, если надо проходить дальше, чем Хуберт Хуркач, Тейлор Фритц и Хольгер Руне. Эта тройка как раз сейчас в рейтинге находится сразу следом за Даней. В случае вылета в первом раунде Медведев потерял бы сразу 1200 очков.

Но этого не случилось — Даниил сыграл мощно и уверенно, отдав всего три гейма сопернику, и расправился с Маркосом Хироном за полтора часа. Пожалуй, это одна из самых быстрых игр первого дня Открытого чемпионата Австралии. При этом нельзя сказать, что американец совсем не боролся — в геймах как на подаче Медведева, так и на подаче Хирона была затяжная борьба и равный счет. Но практически всегда Даниил выходил победителем. В первом сете это особенно касалось второго гейма, который получился прямо-таки марафонским. Но в остальных россиянин довольно легко брал свое. И так получилась первая «баранка» на турнире от Медведева.

Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев.
Фото AFP

Успешное начало Australian Open

Дальше мало что поменялось, разве что Маркосу удалось взять гейм престижа. В третьей партии, правда, дошло до счета 2:2, но после Хирон снова опустил руки, воспрянув только к концовке матча на подаче Даниила. Даже сумел отыграть матчбол. Медведев был не рад и даже коротко успел пообщаться (или повздорить с главным судьей), но для него это в рамках обычая. Ничего криминального — болельщики радостно приветствовали окончание первого соревновательного дня на корте Рода Лейвера и победу россиянина.

Ник Кирьос. Самый грозный соперник россиян на старте Australian Open отказался выходить на корт. Шок от Кирьоса

После матча Медведев дал небольшое флеш-интервью легендарному Джиму Курье, дважды выигрывавшему Australian Open. Россиянин сначала сказал, что он очень рад видеть Джима — он задавался вопросом, а здесь ли Курье, но увидел его после второго сета. «Я доволен матчем. Маркос — сложный соперник. Победить его на этом турнире в первом раунде — это хорошо. Я рад своему уровню и жду следующих матчей. Какие воспоминания от прошлогоднего Australian Open? Были сумасшедшие поединки против Ника Кирьоса, Феликса Оже-Альяссима, Максима Кресси, Рафы Надаля, конечно. Хорошие воспоминания, но в этом году, надеюсь, будут лучше», — рассказал россиянин Курье.

Следующий матч Медведеву предстоит с австралийцем Джоном Миллманом. С ним Даня, как ни странно, никогда до этого не встречался, на что указал Джим Курье. Австралийцу в понедельник пришлось четыре часа рубиться за право встречи с экс-первой ракеткой мира. Надеемся, что этот раунд тоже останется за россиянином.

Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
1
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Военный эксперт рассказал о характеристиках боекомплекта суперторпед «Посейдон»
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Times узнала о решении Киева использовать для обороны Артемовска иностранных наемников
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Материалы сюжета: Даниил Медведев: гонка за №1 в рейтинге ATP
Кафельников объяснил, почему Медведев имеет преимущество во втором круге Australian Open
Кафельников — о победе Медведева: «Матч прошел в режиме хорошей тренировки, все нормально»
Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
Карацев потерял 30 позиций в обновленном рейтинге ATP
Медведев может покинуть топ-10, если проиграет в первом круге Australian Open
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Медведев: «Маркос - жесткий соперник, поэтому победить его с таким счетом на турнире «Большого шлема» - здорово»
Азаренко – об игре в первом круге Australian Open: «Для меня это был немного нервный матч»
Кафельников объяснил, почему Медведев имеет преимущество во втором круге Australian Open
Кафельников — о победе Медведева: «Матч прошел в режиме хорошей тренировки, все нормально»
Блинкова проиграла в первом круге Australian Open
Циципас оценил первую победу на Australian Open-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самый грозный соперник россиян на старте Australian Open отказался выходить на корт. Шок от Кирьоса
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости