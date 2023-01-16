Медведев разгромил американца в первом матче в Австралии. Отдал всего три гейма

В следующем круге Даниил впервые встретится с местным спортсменом Миллманом.

Australian Open. Первый круг

Даниил Медведев (Россия) — Маркос Хирон (США) — 6:0, 6:1, 6:2

Даниил Медведев провел свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии-2023. Немного размялся, выиграв у американца Хирона за полтора часа, на повышенных тонах пообщался с судьей на вышке и тепло поприветствовал Джима Курье. И под аплодисменты зрителей буднично ушел готовиться к следующему матчу против местного спортсмена Джона Миллмана.

Даниил Медведев и Маркос Хирон. Фото AFP

Возможный вылет Медведева из топ-10

Перед стартом Медведева на Australian Open всерьез обсуждался вариант, при котором россиянин проигрывает в первом круге. Не потому, что Даниил стал сильно хуже играть или в него совсем нет веры. Просто последний год выдался слишком трудным для него. А началось все здесь же, в Австралии, в финальном матче против Рафы Надаля, где Медведев мог взять титул. Но каким-то неведомым образом тогда выиграл Надаль, уйдя с 0:2 по сетам. Потом у Даниила не так уж много всего получалось — пришлось даже некоторое время пропустить из-за операции.

Если бы Медведев вылетел в первом круге, то он практически точно бы выпал из десятки сильнейших. Чтобы продолжать быть в топе, если надо проходить дальше, чем Хуберт Хуркач, Тейлор Фритц и Хольгер Руне. Эта тройка как раз сейчас в рейтинге находится сразу следом за Даней. В случае вылета в первом раунде Медведев потерял бы сразу 1200 очков.

Но этого не случилось — Даниил сыграл мощно и уверенно, отдав всего три гейма сопернику, и расправился с Маркосом Хироном за полтора часа. Пожалуй, это одна из самых быстрых игр первого дня Открытого чемпионата Австралии. При этом нельзя сказать, что американец совсем не боролся — в геймах как на подаче Медведева, так и на подаче Хирона была затяжная борьба и равный счет. Но практически всегда Даниил выходил победителем. В первом сете это особенно касалось второго гейма, который получился прямо-таки марафонским. Но в остальных россиянин довольно легко брал свое. И так получилась первая «баранка» на турнире от Медведева.

Даниил Медведев. Фото AFP

Успешное начало Australian Open

Дальше мало что поменялось, разве что Маркосу удалось взять гейм престижа. В третьей партии, правда, дошло до счета 2:2, но после Хирон снова опустил руки, воспрянув только к концовке матча на подаче Даниила. Даже сумел отыграть матчбол. Медведев был не рад и даже коротко успел пообщаться (или повздорить с главным судьей), но для него это в рамках обычая. Ничего криминального — болельщики радостно приветствовали окончание первого соревновательного дня на корте Рода Лейвера и победу россиянина.

После матча Медведев дал небольшое флеш-интервью легендарному Джиму Курье, дважды выигрывавшему Australian Open. Россиянин сначала сказал, что он очень рад видеть Джима — он задавался вопросом, а здесь ли Курье, но увидел его после второго сета. «Я доволен матчем. Маркос — сложный соперник. Победить его на этом турнире в первом раунде — это хорошо. Я рад своему уровню и жду следующих матчей. Какие воспоминания от прошлогоднего Australian Open? Были сумасшедшие поединки против Ника Кирьоса, Феликса Оже-Альяссима, Максима Кресси, Рафы Надаля, конечно. Хорошие воспоминания, но в этом году, надеюсь, будут лучше», — рассказал россиянин Курье.

Следующий матч Медведеву предстоит с австралийцем Джоном Миллманом. С ним Даня, как ни странно, никогда до этого не встречался, на что указал Джим Курье. Австралийцу в понедельник пришлось четыре часа рубиться за право встречи с экс-первой ракеткой мира. Надеемся, что этот раунд тоже останется за россиянином.