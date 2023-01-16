Самый грозный соперник россиян на старте Australian Open отказался выходить на корт. Шок от Кирьоса

Австралийский скандалист насладился вниманием СМИ и объявил о травме колена.

Одна из главных звезд открытого чемпионата Австралии Ник Кирьос шокировал болельщиков, отказавшись от выступления в первом турнире «Большого шлема» за сутки до своего выхода на корт. Организаторы соревнований теперь срочно ищут нового соперника россиянину Роману Сафиуллину, матчем с которым знаменитый скандалист должен был открыть «мейджор». Официальная причина снятия — травма колена, которую Ник усугубил во время выставочного поединка против Новака Джоковича в прошлую пятницу. Кирьос считался самым грозным соперником для россиян в первом круге Australian Open.

Опасное катание на самокате

Кирьос в Австралии — кумир местной публики. Он знаменит своими эпатажными выходками, за которые неоднократно получал штрафы. Также Ник, как настоящий селебрити, постоянно меняет девушек и на радость таблоидам регулярно влипает с ними в различные скандалы. Однако этот теннисист совсем не фрик — прошлый сезон показал, что австралиец, когда захочет, может демонстрировать очень приличные результаты. Чего стоит его выход в финал Уимблдона. Конечно, Кирьос не фигурировал среди явных фаворитов Открытого чемпионата Австралии, но мог пройти достаточно далеко и потрепать нервы топ-игрокам.

И уж точно Ник был одним из тех, ради кого публика в Мельбурне покупала билеты на стадион. Накануне турнира Кирьос наслаждался вниманием СМИ. Давал занимательные интервью, в которых рассказывал о своем отказе от секса перед матчами, а также о намерении сыграть в паре со своим давним оппонентом сербом Новаком Джоковичем. Случился даже небольшой скандал, когда в Сети появились фото теннисиста и его новой девушки, которые катались вдвоем на электрическом самокате без шлемов. В Австралии это категорически запрещено, и подобный пример плохого поведения мог вылиться в серьезный штраф и публичное порицание.

Ник Кирьос. Фото AFP

Проблемы с мениском

Однако проблемы Кирьоса оказались еще серьезнее. Удивительнее всего, что свое повреждение Ник получил не на тренировке и даже не во время рискованного катания на самокате, а на выставочном матче, во время которого австралиец и серб Новак Джокович играли в теннис с детьми и откровенно валяли дурака. Кстати, при этом состояние здоровья Ноле вызывало гораздо больше опасения. Ранее во время выставочного поединка против Даниила Медведева серб трижды вызывал физиотерапевта. Однако Джокович в заявке, а Кирьос — на больничном.

Врачи считают, что причиной стали проблемы с мениском, которые давно не дают покоя Нику. Боли беспокоили спортсмена последние несколько дней, и в конце концов было решено не рисковать здоровьем даже ради большого турнира. Ранее Кирьос отказался играть за Австралию на United Cup, вызвав недовольство капитана команды Ллейтона Хьюитта. Кроме того, звездный теннисист снялся с турнира в Аделаиде. В итоге в нынешнем сезоне Ник пока не сыграл ни одного официального матча. И когда сыграет — большой вопрос.

Шанс для Сафиуллина

Роман Сафиуллин. Фото AFP

«Последние пару дней плохо сплю, — объяснил свое решение Кирьос. — Колено постоянно болит, а опухоль на ноге мешает нормально передвигаться. Все произошло в очень неудачное время. Но травмы — это часть спорта. Я не сомневаюсь, что вернусь здоровым и полным сил. Очевидно, что сейчас я опустошен. Это мой домашний «Большой шлем», и я должен был начать турнир в ранге одного из фаворитов. В прошлом году я победил здесь в парном разряде, показав лучший теннис в своей карьере. Но все, что я могу сейчас сделать — постараться вернуться на корт как можно скорее».

Физиотерапевт Киргиоса Уилл Маэр отметил, что выставочный матч против Джоковича не являлся неоправданным риском. Во время него команда Кирьоса хотела посмотреть, как будет вести себя колено в условиях нагрузок. И эксперимент признан неудачным. «На прошлой неделе Ник испытывал дискомфорт в колене. У него небольшой разрыв в латеральном мениске, — отметил врач. — К чести Ника, он сделал все, чтобы вернуться на корт».

Снятие 21-й ракетки мира открывает хорошие возможности улучшить свой рейтинг для пятой ракетки России Романа Сафиуллина. Наш теннисист в начале года выиграл четыре матча на турнире в Аделаиде. В прошлом году Роман привлек к себе внимание отличной игрой на ATP Cup и дебютировал в Австралии в основной сетке турниров «Большого шлема», пройдя через квалификацию. Правда, в первом круге Сафиуллин тогда уступил словаку Алексу Молкану. Теперь его соперником станет американец Денис Кудла, 102-й номер рейтинга, проигравший украинцу Алексею Крутых в финале квалификации.