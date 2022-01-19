Во втором круге Открытого чемпионата Австралии лучший теннисист России сыграет с главным скандалистом мирового тенниса.

В четверг во втором раунде Открытого чемпионата Австралии лидеру нашего тенниса Даниилу Медведеву предстоит матч с Ником Кирьосом — талантливым австралийцем с ужасной репутацией. Скандалы, которые возникали вокруг Даниила из-за его излишней эмоциональности на ранних этапах карьеры и даже недавние разборки с публикой — просто детский сад по сравнению с тем, что творит на корте и за его пределами Ник. Кирьос — совершенно точно главный безумец ATP-тура, своим поведением во многом разрушивший свою карьеру. С одной стороны, этот теннисист гарантирует зрителям шоу, и трибуны на его матчах всегда забиты. С другой, место во второй сотне рейтинга позорно для бывшей 13-й ракетки мира и явно не отражает потенциал 26-летнего спортсмена.

Слово из четырех букв

Впервые эпатажное поведение Кирьоса привлекло внимание широкой публики семь лет назад — во время Открытого чемпионата Австралии 2015 года. Тогда он громко общался на корте с самим собой и со зрителями с использованием нецензурных слов. New York Times написал тогда, что австралиец «использовал слово из четырех букв как существительное, прилагательное и глагол». По правилам Ник должен был получить дисквалификацию и штраф, но отделался лишь предупреждением, заявив, что оскорблял исключительно самого себя. В дальнейшем мат на матчах Кирьоса стал обыденностью, и судьи с супервайзерами даже перестали обращать на него внимание, поскольку им было чем заняться и без «слова из четырех букв».

Через полгода после скандала на Australian Open Кирьос устроил шоу на Уимблдоне, обидевшись на судью во время своего матча против француза Ришара Гаске. Решив, что рефери подсуживает сопернику, Ник заявил, что дальше потеть нет смысла, и устроил игру в поддавки — показательно отбивал мяч в сетку, подавал с руки и бесконечно долго переодевал носки во время перехода. Разгневанная таким поведением теннисиста олимпийская чемпионка из Австралии пловчиха Даун Фрэйзер назвала юную звезду отвратительным человеком и посоветовала ему вместе со своим приятелем Бернардом Томичем выметаться из страны — туда, «откуда понаехали их родители». После этого Кирьос, у которого отец греческого происхождения, а мать родом из Малайзии, объявил себя жертвой расистов и окончательно потерял самоконтроль.

Вершиной безумства потомка греков и малайцев в 2015-м стал скандал со Стэном Вавринкой из Швейцарии на турнире в Монреале. Во время матча Кирьос внезапно сообщил своему сопернику, что его друг Танаси Коккинакис «переспал с его девушкой» Донной Векич. Ради этой 19-летней хорватской теннисистки Вавринка в свое время ушел из семьи, поэтому воспринял слова Ника очень болезненно. Выведенный из состояния душевного равновесия, швейцарец фактически перестал играть, отказался от проведения матча, а потом в раздевалке пытался выяснить отношения с Кирьосом на кулаках. Итогом этого скандала стал штраф и условная четырехмесячная дисквалификация для Ника. Хотя за неспортивное поведение ему грозило нечто намного серьезнее.

Раз в неделю сплю с фанатками

В 2016-м после турнира в Шанхае Кирьос все-таки заработал реальный дисквал. Он снова обиделся на судью и начал валять дурака во время поединка с Мишей Зверевым. В какой-то момент австралиец даже попросил арбитра: «Ты можешь закончить все это побыстрее, чтобы я наконец пошел домой?» Эта выходка привела к восьминедельному отстранению Ника от матчей. Правда, потом срок наказания был сокращен до трех недель, так как Кирьос согласился на занятия с психологом по управлению гневом. Но, как бы ни уверял Ник, что терапия пошла ему на пользу, он продолжал катиться по наклонной. Выбитые на трибуну и за пределы арены мячи, метание в судей бутылок с водой, нецензурные оскорбления соперников и болельщиков — все это для скандалиста сегодня обыденность.

В какой-то момент скандалы с Ником распространились и на соцсети. В Twitter Кирьос постоянно оскорблял разных людей, высказываясь (в том числе нецензурно) буквально по каждой спорной проблеме в мире тенниса и в австралийском спорте. С началом пандемии звездный хейтер практически перестал выступать за границей (рассказывая о своем страхе заразиться ковидом), но это не мешало ему задевать коллег на расстоянии. Так Кирьос поругался по переписке с Кареном Хачановым, обвинив россиянина в низком интеллекте и плохом знании английского. Также австралиец нападал на Новака Джоковича и Александра Зверева, когда на выставочном турнире в Хорватии произошло массовое инфицирование коронавирусом. В прошлом году во время карантина перед Australian Open Ник обозвал Джоковича идиотом, но внезапно поддержал Новака во время его визовой саги, охарактеризовав решение о депортации серба как «позорное».

Отдельная тема для австралийских таблоидов — девушки Кирьоса. За последние шесть лет только официальных пассий у него было больше десятка. «Если у меня нет постоянной девушки, то раз в неделю я сплю с фанатками», — рассказывал Ник в одном из интервью. Одной из подружек скандалиста недавно была россиянка Анна Калинская. После вполне ожидаемого разрыва Анна в соцсетях называла бывшего бойфренда дьяволом и требовала оставить ее в покое. В октябре прошлого года полиции пришлось разбираться со скандалом, который Ник устроил в отеле со своей подругой моделью Кьярой Пассари. В отместку девушка выложила в соцсети частную переписку «животного», а также фото, где теннисист спит с другой женщиной. По словам Кьяры, Калинская преследовала Кирьоса и после расставания, однажды напав на них в ночном клубе.

Собираюсь выйти на корт и повеселиться

Сейчас у Ника новая подруга — 21-летняя модель Костин Хатци, множество фанатов и не меньше врагов в мире тенниса. В том числе среди легенд, которых он походя оскорблял в соцсетях и во время интервью. У Кирьоса репутация главного негодяя на корте, который добивается популярности не хорошей игрой, а своими выходками. Например, после его матча первого круга Australian Open 2022 против британца Лиама Броэди все обсуждали не игру Кирьоса, а его пижонский удар между ног и то, что после поединка Ник отважно отпил пива из стаканчика одного из болельщиков.

«В любом случае это будет адский опыт для меня, — говорит скандалист о своем предстоящем матче с Медведевым. — Он, вероятно, лучший игрок в мире на данный момент. Я очень взволнован. Больших ожиданий от этой встречи у меня нет, но я всегда хотел доказать людям, что могу побеждать в таких важных матчах. Собираюсь выйти на корт, повеселиться и сыграть в свой теннис. У меня есть четкий план на игру, который может сработать», — отметил Кирьос, который в данный момент явно испытывает проблемы и с лишним весом, и с опытом больших матчей.

На самом деле, несмотря на низкий рейтинг, Ник очень серьезный и тертый соперник, которого наверняка будет поддерживать местная публика. Но главная опасность для Даниила — провокационное поведение Кирьоса. Медведеву ни коем случае нельзя выходить из себя и отвечать австралийцу на хамские выходки. Первая ракетка России с обретением опыта стал намного стабильнее в плане психологии, но все же стальные нервы — это не про него. А возможность заткнуть хама — это явно не та цена, которую стоит платить за возможную победу на мейджоре.