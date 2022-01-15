Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне
- Когда и где пройдет Australian Open-2022: дата и место проведения
- Australian Open 2022: формат и схема турнира
- Когда и где смотреть трансляции матчей Australian Open-2022 в прямом эфире
- Кто из российских теннисистов сыграет на Australian Open-2022
- Australian Open 2022: сетка турнира и пары первого круга, мужчины и женщины
- Australian Open 2022: основные фавориты и прогнозы на турнир
- Что случилось с Новаком Джоковичем перед Australian Open: подробности скандала
- Призовые Открытого чемпионата Австралии-2022 по теннису: сколько денег заработают на Australian Open
Когда и где пройдет Australian Open-2022: дата и место проведения
С 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия) состоится Australian Open-2022. Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдут на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Australian Open является одним из четырех турниров «Большого шлема».
В Мельбурне проживает около 4,5 миллиона человек. В этом городе также проводится «Гран-при Австралии» «Формулы-1».
С 17 по 30 января синоптики обещают в Мельбурне от +18 до +28 градусов Цельсия.
Australian Open 2022: формат и схема турнира
Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2022 году пройдет по олимпийской системе с матчами на вылет. Титулы разыгрываются в одиночных мужском и женском разряде, а также среди пар — женщины, мужчины и смешанные. В одиночке Australian Open 2022 сыграют по 128 теннисистов в каждой сетке, в парах — по 64 дуэта.
Мужчины будут играть свои поединки из пяти сетов (до трех побед), женщины и пары — из трех сетов (до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин) будет назначаться супертайбрейк до 10 очков (а не до семи, как во всех прочих сетах).
Когда и где смотреть трансляции матчей Australian Open-2022 в прямом эфире
Видеотрансляции матчей Открытого чемпионата Австралии по теннису покажут в прямом эфире на Eurosport и matchtv.ru. «СЭ» также проведет онлайн-трансляции игр на своем сайте.
Кто из российских теннисистов сыграет на Australian Open-2022
В матчах основного раунда Australian Open-2022 примут участие следующие российские теннисисты: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Среди девушек: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачева, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва и Людмила Самсонова.
Australian Open 2022: сетка турнира и пары первого круга, мужчины и женщины
13 января в Мельбурне состоялась жеребьевка Australian Open-2022. Теннисисты узнали своих соперников по 1/64 финала турнира.
Пары 1/64 финала Australian Open 2022 у мужчин:
Новак Джокович* (Сербия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия)
Даниил Медведев (Россия, 2) — Генри Лааксонен (Швейцария)
Александр Зверев (Германия, 3) — Даниэль Альтмайер (Германия)
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Микаэль Имер (Швеция)
Андрей Рублев (Россия, 5) — Джанлука Магер (Италия)
Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маркос Гирон (США)
Маттео Берреттини (Италия, 7) — Брэндон Накашима (США)
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Алекс Молчан (Словакия)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Егор Герасимов (Белоруссия)
Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Себастьян Корда (США)
Аслан Карацев (Россия, 18) — Хауме Муньяр (Испания)
Карен Хачанов (Россия, 28) — Денис Кудла (США)
Все пары мужчин 1/64 финала AO-2022 можно посмотреть здесь.
*В том случае, если Джокович будет снят с Australian Open, то лаки-лузер возглавит сетку мужчин первого круга турнира. Более подробная информация станет известна позже.
Пары 1/64 финала Australian Open 2022 у женщин:
Эшли Барти (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина)
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Сторм Сандерс (Австралия)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Клара Бюрель (Франция)
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Андреа Петкович (Германия)
Мария Сакарри (Греция, 5) — Татьяна Мария (Германия)
Анетт Контавейт (Эстония, 6) — Катерина Синякова (Чехия)
Ига Швентек (Польша, 7) — Хэрриет Дарт (Великобритания)
Паула Бадоса Хиберт (Испания, 8) — Айла Томлянович (Австралия)
Унс Джабир (Тунис, 9) — Нурия Паррисас-Диас (Испания)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондарь (Венгрия)
Варвара Грачева (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия)
Анастасия Потапова (Россия) — Камила Джорджи (Италия, 30)
Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США)
Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клэр Лю (США)
Вера Звонарёва (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)
Дарья Касаткина (Россия, 25) — Штефани Фёгеле (Швейцария)
Людмила Самсонова (Россия) — Эмина Бектас (США)
Все пары женщин 1/64 финала AO-2022 можно посмотреть здесь.
Australian Open 2022: основные фавориты и прогнозы на турнир
По мнению букмекеров основными претендентами на победу в мужском одиночном разряде Australian Open 2022 являются россиянин Даниил Медведев (44% вероятности успеха) и серб Новак Джокович (40%).
|
Теннисисты
|
Коэффициенты на победу у букмекеров
|
Даниил Медведев
|
2,25
|
Новак Джокович
|
2,5
|
Александр Зверев
|
3,5
|
Рафаэль Надаль
|
8,0
|
Стефанос Циципас
|
15,0
|
Андрей Рублев
|
20,0
Главными фаворитками в женском одиночном разряде Australian Open 2022 являются австралийка Эшли Барти (25% вероятности победы) и японка Наоми Осака (17%).
|
Теннисистки
|
Коэффициенты на победу у букмекеров
|
Эшли Барти
|
4,0
|
Наоми Осака
|
6,0
|
Гарбинье Мугуруса
|
11,0
|
Анетт Контавейт
|
12,0
|
Ига Свёнтек
|
13,0
|
Симона Халеп
|
13,0
Что случилось с Новаком Джоковичем перед Australian Open: подробности скандала
Перед поездкой в Австралию на Australian Open 2022 Новак Джокович получил медицинский отвод для вакцинации. Для въезда в Австралию иностранцы должны быть привитыми от ковида признанными в стране препаратами. Местные власти согласовали медотвод 34-летнего сербского теннисиста из-за перенесенного в декабре заболевания, но для федеральных органов Австралии этого оказалось недостаточно. Джоковича задержали в аэропорту в Мельбурне и изолировали в гостинице для нелегальных мигрантов.
Адвокаты Джоковича опротестовали решение властей Австралии. Спортсмен получил разрешение на пребывание в стране и участие в Australian Open. Однако позже появилась информация, что Джокович в декабре давал интервью и участвовал в фотосессии для французского журнала, зная о том, что сдал положительный тест на ковид. Это может свидетельствовать о том, что положительный ПЦР был фальсифицирован.
Джоковича включили в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии по теннису. В первом круге он сыграет против соотечественника Миомира Кецмановича. Но все равно остается вероятность, что спортсмен может быть снят с соревнований.
Призовые Открытого чемпионата Австралии-2022 по теннису: сколько денег заработают на Australian Open
Общий призовой фонд Australian Open-2022 составит 54 миллиона американских долларов.
Призовые в одиночном разряде (в долларах США здесь и далее)
|
Победитель
|
3 168 000
|
Финалист
|
1 584 000
|
1/2 финала
|
792 000
|
1/4 финала
|
432 000
|
4-й раунд
|
216 000
|
3-й раунд
|
129 600
|
2-й раунд
|
100 800
|
1-й раунд
|
64 800
Призовые в парном разряде (на команду)
|
Победители
|
576 000
|
Финалисты
|
400 000
|
1/2 финала
|
288 000
|
1/4 финала
|
79 200
|
3-й раунд
|
44 640
|
2-й раунд
|
28 800
|
1-й раунд
|
18 000
Призовые в парном смешанном разряде (на команду)
|
Победители
|
136 800
|
Финалисты
|
72 000
|
1/2 финала
|
36 000
|
1/4 финала
|
17 280
|
2-й раунд
|
8 640
|
1-й раунд
|
4 500