Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне

Всё, что надо знать о предстоящем соревновании в Австралии.

Когда и где пройдет Australian Open-2022: дата и место проведения

С 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия) состоится Australian Open-2022. Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдут на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Australian Open является одним из четырех турниров «Большого шлема».

В Мельбурне проживает около 4,5 миллиона человек. В этом городе также проводится «Гран-при Австралии» «Формулы-1».

С 17 по 30 января синоптики обещают в Мельбурне от +18 до +28 градусов Цельсия.

Australian Open 2022: формат и схема турнира

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2022 году пройдет по олимпийской системе с матчами на вылет. Титулы разыгрываются в одиночных мужском и женском разряде, а также среди пар — женщины, мужчины и смешанные. В одиночке Australian Open 2022 сыграют по 128 теннисистов в каждой сетке, в парах — по 64 дуэта.

Мужчины будут играть свои поединки из пяти сетов (до трех побед), женщины и пары — из трех сетов (до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин) будет назначаться супертайбрейк до 10 очков (а не до семи, как во всех прочих сетах).

Когда и где смотреть трансляции матчей Australian Open-2022 в прямом эфире

Видеотрансляции матчей Открытого чемпионата Австралии по теннису покажут в прямом эфире на Eurosport и matchtv.ru. «СЭ» также проведет онлайн-трансляции игр на своем сайте.

Кто из российских теннисистов сыграет на Australian Open-2022

В матчах основного раунда Australian Open-2022 примут участие следующие российские теннисисты: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Среди девушек: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Варвара Грачева, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва и Людмила Самсонова.

Даниил Медведев. Фото AFP

Australian Open 2022: сетка турнира и пары первого круга, мужчины и женщины

13 января в Мельбурне состоялась жеребьевка Australian Open-2022. Теннисисты узнали своих соперников по 1/64 финала турнира.

Пары 1/64 финала Australian Open 2022 у мужчин:

Новак Джокович* (Сербия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия)

Даниил Медведев (Россия, 2) — Генри Лааксонен (Швейцария)

Александр Зверев (Германия, 3) — Даниэль Альтмайер (Германия)

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Микаэль Имер (Швеция)

Андрей Рублев (Россия, 5) — Джанлука Магер (Италия)

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маркос Гирон (США)

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Брэндон Накашима (США)

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Алекс Молчан (Словакия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Егор Герасимов (Белоруссия)

Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Себастьян Корда (США)

Аслан Карацев (Россия, 18) — Хауме Муньяр (Испания)

Карен Хачанов (Россия, 28) — Денис Кудла (США)

Все пары мужчин 1/64 финала AO-2022 можно посмотреть здесь.

*В том случае, если Джокович будет снят с Australian Open, то лаки-лузер возглавит сетку мужчин первого круга турнира. Более подробная информация станет известна позже.

Пары 1/64 финала Australian Open 2022 у женщин:

Эшли Барти (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина)

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Сторм Сандерс (Австралия)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Клара Бюрель (Франция)

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Андреа Петкович (Германия)

Мария Сакарри (Греция, 5) — Татьяна Мария (Германия)

Анетт Контавейт (Эстония, 6) — Катерина Синякова (Чехия)

Ига Швентек (Польша, 7) — Хэрриет Дарт (Великобритания)

Паула Бадоса Хиберт (Испания, 8) — Айла Томлянович (Австралия)

Унс Джабир (Тунис, 9) — Нурия Паррисас-Диас (Испания)

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондарь (Венгрия)

Варвара Грачева (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия)

Анастасия Потапова (Россия) — Камила Джорджи (Италия, 30)

Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США)

Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клэр Лю (США)

Вера Звонарёва (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)

Дарья Касаткина (Россия, 25) — Штефани Фёгеле (Швейцария)

Людмила Самсонова (Россия) — Эмина Бектас (США)

Все пары женщин 1/64 финала AO-2022 можно посмотреть здесь.

Эшли Барти. Фото AFP

Australian Open 2022: основные фавориты и прогнозы на турнир

По мнению букмекеров основными претендентами на победу в мужском одиночном разряде Australian Open 2022 являются россиянин Даниил Медведев (44% вероятности успеха) и серб Новак Джокович (40%).

Теннисисты Коэффициенты на победу у букмекеров Даниил Медведев 2,25 Новак Джокович 2,5 Александр Зверев 3,5 Рафаэль Надаль 8,0 Стефанос Циципас 15,0 Андрей Рублев 20,0 Главными фаворитками в женском одиночном разряде Australian Open 2022 являются австралийка Эшли Барти (25% вероятности победы) и японка Наоми Осака (17%).

Теннисистки Коэффициенты на победу у букмекеров Эшли Барти 4,0 Наоми Осака 6,0 Гарбинье Мугуруса 11,0 Анетт Контавейт 12,0 Ига Свёнтек 13,0 Симона Халеп 13,0

Что случилось с Новаком Джоковичем перед Australian Open: подробности скандала

Перед поездкой в Австралию на Australian Open 2022 Новак Джокович получил медицинский отвод для вакцинации. Для въезда в Австралию иностранцы должны быть привитыми от ковида признанными в стране препаратами. Местные власти согласовали медотвод 34-летнего сербского теннисиста из-за перенесенного в декабре заболевания, но для федеральных органов Австралии этого оказалось недостаточно. Джоковича задержали в аэропорту в Мельбурне и изолировали в гостинице для нелегальных мигрантов.

Адвокаты Джоковича опротестовали решение властей Австралии. Спортсмен получил разрешение на пребывание в стране и участие в Australian Open. Однако позже появилась информация, что Джокович в декабре давал интервью и участвовал в фотосессии для французского журнала, зная о том, что сдал положительный тест на ковид. Это может свидетельствовать о том, что положительный ПЦР был фальсифицирован.

Джоковича включили в жеребьевку Открытого чемпионата Австралии по теннису. В первом круге он сыграет против соотечественника Миомира Кецмановича. Но все равно остается вероятность, что спортсмен может быть снят с соревнований.

Новак Джокович. Фото AFP

Призовые Открытого чемпионата Австралии-2022 по теннису: сколько денег заработают на Australian Open

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составит 54 миллиона американских долларов.

Призовые в одиночном разряде (в долларах США здесь и далее)

Победитель 3 168 000 Финалист 1 584 000 1/2 финала 792 000 1/4 финала 432 000 4-й раунд 216 000 3-й раунд 129 600 2-й раунд 100 800 1-й раунд 64 800

Призовые в парном разряде (на команду)

Победители 576 000 Финалисты 400 000 1/2 финала 288 000 1/4 финала 79 200 3-й раунд 44 640 2-й раунд 28 800 1-й раунд 18 000

Призовые в парном смешанном разряде (на команду)