Карацев и Хачанов шагнули в третий раунд Australian Open. Ждем их встречи в четвертом круге?

Для этого Карену надо пройти Рафаэля Надаля, а Аслану — обидчика Хурберта Хуркача.

Открытый чемпионат Австралии (Australian Open)

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 28) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:0, 7:5.

Аслан Карацев (Россия, 18) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Стартовые матчи Australian Open Карена и Аслана получились отнюдь не прогулочные, у Карацева так вообще самый настоящий блокбастер с 107 невынужденными ошибками — почти мировой рекорд. Сегодня у ребят все было чуть полегче, но тоже не без нервов. Потенциальные соперники друг друга по четвертому раунду мейджора показали, может, не всегда стабильную, но яркую игру, и оба прошли в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Хачанов легко прошел француза Бонзи, но дальше Надаль

Бенжамен Бонзи — редкий гость в основной сетке мейджоров, но при определенном настрое он может создать неприятности любому противнику. Сегодня, видимо, этого «определенного настроя» у француза не было. Хачанов, несмотря на то что Бонзи понеприятнее будет, чем Денис Кудла, в этот раз разобрался с оппонентом за три сета (6:4, 6:0, 7:5).

Началось все с великолепной подачи Хачанова и преимущества в брейк. Из минусов — местами он немного торопился, на задней линии тоже мог играть постабильнее. Бонзи хоть и пытался временами рисковать, но не особо был заметен: Карен проигрывал очки только тогда, когда сам ошибался. Концовка первой партии получилась немного скомканной, все уже сбились с количества нереализованных сетболов, но Карен все-таки проявил волю к победе — сет за россиянином.

На старте второй партии оба игрока допустили много ошибок. Бонзи был несколько аморфным, не особо атаковал, уходил в защиту. Преимущество не только по счету, но и по игре было очень заметно. Без особых сложностей сет с баранкой у Карена в кармане.

Khachanov routines Bonzi and will face... Nadal next! pic.twitter.com/SnwGy1LkVL — Jos? Morgado (@josemorgado) January 19, 2022

Под конец противостояния на восьмой корт «Джон Кейн Арены» пришла, видимо, французская публика, которая активно поддерживала своего соотечественника. Бенжамен прибавил и навязал борьбу, все чуть ли не дошло до тай-брейка. Карен показывал, что играет не на максимуме своих возможностей, поэтому особого беспокойства за него не возникало, но третий сет нервишки все же пощекотал.

19 эйсов, две двойные ошибки и 72 процента на первой подаче — цена Карена Хачанова за выход в следующий круг. Но вот там Карен встретится с великим Рафаэлем Надалем. Накануне Рафа выиграл турнир в Мельбурне на 250 очков, и хоть там не было супер-топов, это помогло обойти Андрея Рублева и вернуться в пятерку мирового рейтинга. Да, испанскому теннисисту уже 35, он только что после травмы, но в своих матчах Australian Open Рафа был очень уверенным и не дал повода усомниться, что просто с ним не будет.

Салют, физио и настырный американец не помешали Карацеву

Несмотря на положение в рейтинге ATP (55-я позиция), Маккензи Макдональд — не самый приятный соперник по второму кругу, учитывая предыдущее почти пятичасовое сражение Аслана. Российские зрители могут помнить Макдональда по прошлогоднему противостоянию с Даниилом Медведевым: именно из-за него американец вылетел с Открытого чемпионата Австралии в четвертом раунде турнира. Вопрос заключался только в одном — успел ли Карацев физически и эмоционально восстановиться после матча с Мунаром? Судя по результату и игре — успел, но не все так просто.

Честно, в начале было очень тревожно: Аслан проиграл три гейма подряд, а на корте появился физио. Мы не делали поспешных выводов, и правильно, потому что минутный массаж бедра от физиотерапевта оживил игру Карацева. Жаль только, что этот запас в три гейма обеспечил Макдональду первый сет. Но дальше все пошло почти как по маслу. На своей подаче россиянин начал брать геймы без особых усилий.

Во втором сете игра Аслана стала стабильнее, здесь же и первый брейк, россиянин разводил соперника по углам, был шустрее и изобретательнее. Перестало, грубо говоря, фартить американцу, он начал проявлять эмоции, злиться, но стоит отметить, что он хорошо подавал. Теперь 3:0 вел по геймам уже Карацев. Если бы Даниил Медведев видел этот матч, то наверняка сказал бы: «This is gonna be on Tennis TV, bro», потому что во втором сете от Аслана проскользнула пара невероятно красивых ударов. В том числе и благодаря ошибкам Макдональда второй сет за россиянином.

В третьей партии Карацеву было немного сложнее, хоть преимущество по уровню было видно невооруженным глазом. Третий сет с таким же счетом (какая-то магия чисел) за Асланом. Все мирно, спокойно без спринтов и эйсов. Американец пытался бороться с уже уставшим (это было видно) Асланом, но он ничего не мог поделать. Отдохнув секунд 30 из-за перерыва на салют, Карацев точно и мощно закончил финальную партию, вздохнул полной грудью и вышел в следующий круг. Оппонентом россиянина по третьему раунду будет Адриан Маннарино, который сенсационно обыграл десятого «сеяного» Хурберта Хуркача. Так что Аслана ждет очень серьезный оппонент.