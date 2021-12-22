Вихлянцева пропустит Australian Open из-за «неправильной» вакцины, Джоковичу может хватить медотвода

Новый теннисный сезон начинается бескомпромиссно.

Россиянка Наталья Вихлянцева пропустит Australian Open из-за того, что российская вакцина «Спутник V» не одобрена в Австралии. На территорию Зеленого континента можно въехать только будучи привитым Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech.

Отметим, что 194-я ракетка мира должна была принять участие в квалификации первого турнира «Большого шлема» в 2022 году.

Хотя если бы у нее был медотвод от вакцинации, то организаторы вполне могли допустить ее.

Два удара по Вихлянцевой

«К сожалению, в этом году я не сыграю на AO. Я очень довольна уровнем тенниса, который показала на последних нескольких турнирах, и хотела бы сыграть в Австралии, но «Спутник» пока не одобрен. Удачи всем участникам и команде AO, которая всегда проводила потрясающие турниры!» — написала Вихлянцева в своем Instagram.

В Федерации тенниса России (ФТР) подчеркнули «СЭ», что из российских игроков только у Натальи Вихлянцевой есть такие проблемы.

— Это вопрос не спортивных организаций, а вопрос въезда в ту или иную страну, — отметил «СЭ» вице-президент ФТР Алексей Селиваненко. — Оба профессиональных тура принимают любые одобренные на национальном уровне вакцины. То есть это вообще не зона компетенций ни одной из спортивных организаций. Честно говоря, не знаю, почему Вихлянцева не сделала иностранную вакцину. Это, наверно, единственный игрок, у которого возникли такие проблемы. У всех остальных ее не существует.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что до признания «Спутник V» большинством стран мира стоит придумать какие-то исключения для спортсменов.

— Сейчас со стороны Российской Федерации делаются максимальные усилия, чтобы «Спутник V» был признан ВОЗ. Чтобы у наших граждан не было проблем с пересечением границ при необходимости. Но этот вопрос затягивается. Надеюсь, что на разумное время. Возможно, в этот переходный период стоит подумать и достигнуть договоренности, чтобы в России можно было прививаться Pfizer. Чтобы спортсмены не страдали. Это был бы временный выход. При этом биатлонисты выступают со «Спутником» в Европе, но у Австралии свои правила.

Для 24-летней Вихлянцевой запрет на поездку в Австралию стал вторым неприятным моментом в этом месяце. 8 декабря скончался тренер Чип Брукс, который долгое время работал с российской теннисисткой. Также в свое время он сотрудничал и с другой российской теннисисткой — Верой Звонаревой.

В этом году 24-летняя Вихлянцева не смогла преодолеть квалификацию Australian Open-2021, уступив в первом круге своей соотечественнице Валерии Савиных.

Сыграет ли Новак?

Главная же интрига Australian Open — выступит ли на турнире действующий чемпион Новак Джокович. Еще в октябре директор AO Крэйг Тайли официально объявил, что на турнир не смогут приехать игроки, которые не вакцинированы от коронавируса. После этого многие топ-игроки, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, сделали себе прививку от коронавируса.

В ноябре Тайли объявил, что на данный момент привиты более 85% тура, а к январю эта цифра вырастет до 90-95%. Еще 5-10%, если хотят участвовать в туре, должны получить медотвод.

Напомним, что первая ракетка мира сразу же заняла позицию активного борца за свободу, много раз повторяя, что вакцинация не должна быть обязательной. Тем не менее Джокович заявился на турнир (это надо было сделать до 6 декабря), а в Австралию, скорее всего, въедет по медотводу.

— Если Новак выступит на Australian Open, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод, — передает слова Крэйг Тайли The Age. — Это его выбор относительно состояния его здоровья, это его выбор — оставить это личным и частным, как это сделали бы все мы с любым заболеванием, которое у нас может быть или не быть. Мы не собираемся заставлять или просить его раскрыть эту информацию.

На прошлой неделе босс AO общался с сербом, и тот выразил желание сыграть в Мельбурне. В том числе на ATP Cup.

— Вакцинирован ли он? Мы особо не обсуждаем его статус. С медицинской точки зрения он ни с кем об этом не говорит, и я тоже не собираюсь расспрашивать, — продолжил Тайли. — Единственное, что хочу сказать по этому поводу: теннисистам в 2022 году будет крайне сложно путешествовать по миру без отдельного медотвода для каждой страны или прививки. Но это в конечном счете их дело.

Australian Open-2022 стартует 17 января, ATP Cup пройдет с 1 по 9 января.