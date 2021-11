Чемпионка US Open летит в пропасть. Что происходит с Эммой Радукану?

Сенсационная победительница турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке стала звездой в СМИ, но не на корте.

Эмма Радукану — вундеркинд из Великобритании, которая своей победой на US Open-2021 произвела фурор в мире тенниса. До начала Открытого чемпионата США по теннису Эмма занимала 150-е место мирового рейтинга WTA, а после его окончания — поднялась на 127 строчек и стала 23-й. Уникальный случай за всю историю тенниса, когда квалифаер выигрывает «Большой шлем». Стоит учитывать, что на пути к титулу Эмма не отдала ни сета, обыграв в финале другую молодую и талантливую теннисистку Лейлу Фернандес (6:4, 6:3). Вопрос только один: «Что будет дальше с Радукану?»

Это не хайп, это по-настоящему

Карьерный взлет Радукану получился даже более стремительным, чем у россиянина Аслана Карацева, который тоже ярко сверкнул в текущем сезоне. Получился почти реактивный взлет, но если Аслан перенес более-менее стабильную игру и в основной тур, помимо «Шлемов», то у Эммы с этим возникли проблемы. После того судьбоносного финала 18-летняя британка выиграла два (оба в Трансильвании) из пяти матчей, уступая не самым сильным игрокам. Совсем недавно на старте турнира в Линце (Австрия) она проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Синьюй Ван (Q) из Китая (1:6, 7:6 (7:0), 5:7).

«Это не хайп, это по-настоящему. Мы наблюдаем рождение суперзвезды. Но не стоит оказывать на нее слишком сильное давление», — так Мартина Навратилова, 18-кратная обладательница титулов «Большого шлема», высказалась о молодой Радукану. Никто не будет отрицать, что ТБШ, четвертый раунд Уимблдона и дебют в топ-20 мирового рейтинга — не такое уж и плохое начало профессиональной карьеры. Ранее британка никогда не попадала напрямую в основную сетку «мэйджоров», никогда не играла на грунте и никогда не выступала на более пяти профессиональных турнирах подряд. Посмотрим, получится ли у девушки удержаться в теннисной элите, или это был One Slam Wonder.

One Slam Wonder (далее — OSW) — термин, дословно переводящийся с английского как «чудо одного Шлема». Примеров как в мужском, так и в женском теннисе таких «чудес», которые появились в Открытой эре, пшикнули и ушли в эдакий середняк, немало. Энди Роддик (US Open-2003), Хуан Мартин Дел Порто (US Open-2009) или Елена Остапенко («Ролан Гаррос» — 2017) являются примерами OSW. Для того чтобы, грубо говоря, не исчезнуть, нужны средства, хороший тренер и зрелая голова. Первые два элемента у Радукану присутствуют, насчет последнего — посмотрим в следующем сезоне.

Расставание с тренером, который привел Радукану к ТБШ

После сенсационной победы на Открытом чемпионате США по теннису Радукану внезапно прекратила сотрудничество со своим тренером Эндрю Ричардсоном, с которым она работала два месяца — с Уимблдона до US Open. Три года до Ричардсона наставником Эммы был Найджел Сирз, тесть Энди Маррея. Он успешно вывел ее из юниоров в профессиональный теннис. В обеих «отставках» есть свои причины: в случае с Сирзом — непонимание в матч-менеджменте, с Ричардсоном — отсутствие опыта работы в WTA Tour.

Девушка дважды озвучивала свои решения, но, скорее всего, сама их не принимала. Напомним, что помимо «Большого шлема» в арсенале Радукану лишь титулы разряда ITF ($ 15K Тверия, $ 15K Анталья, $ 25K Пуна). Надеясь наконец-то взять свой первый турнир уровня WTA, британка решила готовиться к следующему сезону с многолетним наставником Анджелик Кербер, 44-летней немкой Торбен Белтс.

После знаменательного чемпионства Радукану стала амбассадором Tiffany & Co, подписала рекламный контракт с Dior, провела парный матч с Кейт Миддлтон и побывала на ежегодном мероприятии по сбору средств для Института Метрополитен-музея Met Gala. Все это говорит об успешной работе менеджмента Эммы. Агентом Радукану является Макс Айзенбад, который ранее вел Марию Шарапову, а сейчас занимается Даниилом Медведевым. Кейс «Наоми Осака — ментальные проблемы из-за прессы» показал, что сейчас в теннисе важно не только то, что ты делаешь на корте, но и вне его. Со временем запросы менеджмента Эммы будут расти. Мир тенниса уже не только про спорт, но и про большие деньги, хоть и урезанные после пандемии.

Проект под названием «Эмма Радукану» имеет все основания на успех, если девушку не сломают. Пока у нее нет значительного опыта в WTA с его особенным форматом, сильным составом и непредсказуемым характером, девушка должна привыкнуть и осознать сам тур, чтобы в нем не затеряться, чтобы не стать One Slam Wonder, чтобы показать по итогу предсезонки с новым тренером более-менее стабильную игру на протяжении всего сезона.