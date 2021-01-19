«Здесь как в тюрьме». Карантин на Australian Open поссорил всех со всеми

Теннисисты обвиняют организаторов, ответственные клеймят безответственных, местные в шоке от звезд спорта. Все это вместе — бесконечный кошмар.

Происходящее сейчас в Мельбурне наверняка будет иметь серьезные последствия для всего тенниса. Такой движухи и таких конфликтов в этом виде спорта не было в самые поворотные моменты в истории. Как минимум с 1968 года, когда началась Открытая эра. Бомбу под существующий порядок вещей заложили жесткие карантинные меры, на которые теннисистов и их команды обрекли власти австралийского штата Виктория. В нынешней коронавирусной ситуации первый турнир «Большого шлема» правильнее всего было отменить, но большие деньги взяли верх над здравым смыслом. И в итоге мы получили вереницу скандалов, которые сейчас буквально наизнанку выворачивают некогда очень чинный мир тенниса.

Неоправданный риск

С начала пандемии многие виды спорта выработали карантинные ноу-хау, которые с переменным успехом сдерживали распространение коронавируса и позволяли сохранять календарь важнейших стартов в более-менее актуальном состоянии. В том числе в теннисе, где осенью провели два турнира «Большого шлема» — в Нью-Йорке и в Париже, а также итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Но австралийцы решили пойти своим путем. Для этого у них были причины — на Зеленом континенте сложилась особая ситуация с распространением инфекции, и одновременное прибытие на Australian Open десяти тысяч иностранных игроков и тренеров гарантированно изменило бы ее в худшую сторону. И никакие «пузыри» не спасли бы.

Логика подсказывала, что заставлять несколько сот медийных вип-персон одновременно проходить карантин практически на общих основаниях — это заработать антипиар на много лет вперед. Но организаторы Открытого чемпионата Австралии решили рискнуть, опасаясь, что в противном случае этот турнир «Большого шлема» могут перенести в Азию — возможно, навсегда. При том, что Australian Open — самый коммерчески успешный спортивный проект в стране. Увы, уже сейчас можно констатировать, что ситуация пошла по худшему сценарию. И риск потери турнира «Большого шлема» для Австралии пока только возрастает. Потому что происходящим недовольны буквально все.

Considering @UberEats sponsor @AustralianOpen

I expect to see a great new ad campaign of tennis players in hotel quarantine. «Tonight, I'll be eating... something that resembles airline food?» ?

They sure have plenty of time to make the ads! #AusOpen #AustralianOpen pic.twitter.com/kvqEw1f8ih — MR (@itsmarcusryan) January 19, 2021

Некоторые теннисисты отказались от поездки в Мельбурн, едва услышав о карантине, но для большинства игроков денежный куш за выступление на Australian Open оказался слишком заманчивым. Просто за выход на корт в первом раунде участник чемпионата получит более 75 тысяч долларов США. И это при том, что перспективы проведения остальных больших турниров в этом году пока туманны. В общем, ради денег большинство решило потерпеть. Теперь они уверяют, что их не предупреждали, какие лишения им предстоят на самом деле. И что в реальности они могут не заработать, а потерять деньги — если им не позволят сыграть из-за положительного теста, из-за контакта с носителем инфекции или если они получат физическую или психологическую травму из-за длительного нахождения взаперти.

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation??? pic.twitter.com/LAowgWqw58 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 16, 2021

Слезы в закрытом номере

В проекте все выглядело сносно — теннисисты прилетают в Мельбурн за три недели до начала Australian Open, проходят в отелях 14-дневный карантин с возможностью тренировок в замкнутых группах, а 31 января выходят на свободу и накануне старта «Большого шлема» проводят на месте еще два разминочных турнира. Однако во всех этих красивых планах не заострялась внимание на том, что будет при положительных тестах на ковид у игроков и членов их команд. Но с самого начала все пошло именно по такому сценарию. В нескольких самолетах обнаружились носители — на данный момент связанные с Открытым чемпионатом Австралии люди сдали уже девять положительных тестов. В итоге более 70 игроков объявлены контактерами и помещены в отелях на строгий карантин.

Строгий карантин не предполагает возможностей для выхода из номеров — не только для тренировок, а даже просто для того, чтобы подышать свежим воздухом. У некоторых из попавших в тюремные по сути условия случилась паника. В том числе — от осознания того, что они теперь не могут бросить все и уехать домой, не попав на большие деньги и не очутившись в новом карантине уже в своей стране. 19-летняя украинка Марта Костюк рассказала, что часто плачет своем в номере. Девушка австралийца Бернарда Томича Ванесса Сьерра призналась, что они с бойфрендом, чтобы заглушить тревогу, вынуждены играть в компьютерные игры по 10-12 часов в день.

— Здесь все как в тюрьме. Люди, отправившие нас на карантин, не имеют ни малейшего представления о теннисе и тренировках, поэтому и случилась эта катастрофа, — заявил испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут. — Все под контролем людей из правительства, а не федерации тенниса Австралии. Я тренировался в номере, но не представляю, как можно в таких условиях провести две недели. В эти дни нам очень тяжело, и приходится работать над психологией, чтобы сохранить мотивацию.

Exclusive: world number 13 @BautistaAgut rips the authorities in Australia ahead of AUSTRALIAN OPEN. «It's like a jail here» pic.twitter.com/PWwQL7ngES — Sport5 (@sport5il) January 18, 2021

Лазейки в правилах

Многие теннисисты жалуются на гостиничную еду, на то, что соблюдение их карантина демонстративно контролирует полиция, что в номерах не убирают и что в жилых комнатах появляются даже грызуны. Вообще, все «карантинники» разделились на тех, кто призывает игроков к социальной ответственности (потерпеть ради здоровья миллионов жителей Австралии), и тех, кто обвиняет теннисные власти в бездействии в отстаивании прав игроков. Первая ракетка мира Новак Джокович составил целый список предложений по ослаблению карантина, в котором, в частности, предложил разрешить теннисистам за свой счет перебраться на карантин в частные дома с кортами.

Однако власти штата Виктории на любые подобные просьбы отвечают жестким отказом. Организаторы Australian Open обещают найти лазейки в правилах для облечения участи теннисистов (создание «пузыря в пузыре», пересмотр некоторых положительных результатов и так далее). Но на правительство и на спортивные власти давят и с другой стороны. Многие австралийские политики и болельщики шокированы тем, что изнеженные теннисисты принялись ныть, отказавшись в условиях, которые намного лучше тех, в которых на протяжении нескольких месяцев находились миллионы простых людей по всему миру. «Какая я читаю все эти жалобы, мне становится стыдно, что я — теннисистка», — написала в соцсетях бывшая россиянка Арина Родионова.

Made it to Melbourne! Thank you everyone so much for making it happen. I can only imagine how many hours of work and compromise it took for us to be here! Thank you ?? pic.twitter.com/Jt0ywFIEj4 — victoria azarenka (@vika7) January 15, 2021

Как бы то ни было, скандал разрастается, и все чаще звучат предложения вообще отменить Australian Open. Ведь карантин еще только начался, а теннисисты уже находятся на грани бунта. Если отмена турнира все-таки произойдет, это станет огромным ударом и по игрокам, и по перспективам сохранения турнира «Большого шлема» на Зеленом континенте в будущем.