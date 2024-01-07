Надаль снялся с Australian Open, но еще надеется пошуметь в этом сезоне

Рафа провел всего три матча после длительного перерыва и вновь угодил в лазарет.

Неприятная новость для фанатов одного из самых титулованных теннисистов в истории: Рафаэль Надаль пропустит Australian Open-2024. В январе 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вернулся на корт после 11-месячного перерыва, дошел до четвертьфинала в Брисбене, где уступил австралийцу Джордану Томпсону. Во втором сете 37-летний испанец уступил три матбола и жаловался на боли в бедре. На корт даже пришлось вызывать доктора. Однако на пресс-конференции Рафа отметил, что проблема не с сухожилием (из-за которого он делал долгий перерыв), а в мышце. «После года без тенниса с телом много всего может случиться. Надеюсь, это просто было перенапряжение мышцы». Увы, но в итоге у Надаля был выявлен надрыв мышцы, который не позволил ему сыграть в Мельбурне.

До скорой встречи

Напомним, что до матча с Томпсоном Рафа смог обыграть в Брисбене Доминика Тима (7:5, 6:1) и Джейсона Кублера (6:1, 6:2). Благодаря этим победам Надаль вернулся в топ-500 (стоял на 672-м месте), но дальнейшее продвижение в рейтинге в этом году под большим вопросом. Хотя сам теннисист, судя по записи в свои социальных сетях, не отчаивается.

«Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, меня уже беспокоила. По приезде в Мельбурн я сделал МРТ, и у меня микронадрыв мышцы, но не в той части, где была травма, и это хорошая новость, — подчеркнул Надаль. — Сейчас я не готов показывать максимум в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти терапию и отдохнуть.

Рафаэль Надаль из-за травмы не сыграет на Australian Open-2024. Фото AFP

Я упорно работал в течение года, чтобы вернуться, и, как я всегда говорил, моя цель — быть на пике формы через три месяца. Несмотря на то, что я расстроен, что не смогу сыграть перед потрясающими мельбурнскими зрителями, это не очень плохая новость, и мы все сохраняем позитивный настрой на сезон. Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии, и у меня был шанс провести несколько матчей, которые меня очень порадовали. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи».

Напомним, что пауза в карьере испанца наступила на прошлогоднем Australian Open, где во втором круге его остановил Маккензи Макдональд (6:4, 6:4, 7:5). Рафа тогда получил травму подвздошно-поясничной мышцы, которая не позволяла теннисисту нормально дышать, отдавая боль в левое бедро. Надаль планировал относительно быстро вернуться в строй. Дал себе пару месяцев, чтобы вновь выйти на корт к любимому «Ролан Гаррос». Однако истерзанное болячками тело игрока этого сделать не позволило.

В июне Надаль перенес операцию, а после стал чаще проявлять себя в различных неспортивных активностях: открывал отель, снимался в рекламе. При этом не забывал про восстановление. «Я долго не понимал: соглашаться на операцию или нет, — вспоминает Рафа. — Пообщался с врачами, и у них были разные мнения. Но в итоге они пришли к тому, что без операции я вообще не смогу вернуться. Нужно было определяться. Если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было бы избежать. Тогда я решил, что хочу дать себе шанс на возвращение. Поэтому я согласился».

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Последний год?

Также испанец сообщил, что 2024-й, вероятно, будет для него последним сезоном.

«Я жду от себя то, что не буду ничего ждать, — подчеркнул Надаль. — Это правда. Мне нужна способность не требовать от себя того, что я требовал всю карьеру. Сейчас у меня другой момент, другие обстоятельства, неизведанная для меня территория. Всю жизнь я требовал от себя максимум, а сейчас надеюсь, что смогу этого не делать, а смогу принять то, что поначалу будет очень тяжело. Я должен дать себе время и прощать ошибки, которые, скорее всего, будут поначалу».

Букмекеры уже принимают ставки, сможет ли Надаль выиграть хотя бы один турнир в 37 лет. Роджер Федерер выиграл свои последние титулы в 2019 году, когда ему было 38 лет. В том сезоне швейцарец стал победителем Уимблдона, двух «мастерсов» (Майами и Индиан-Уэллс), а также турниров в Базеле, Халле и Дубае. Надалю будет тяжело показать подобные результаты.

«Видно, что физически Надалю намного тяжелее в последние годы, — говорит «СЭ» победитель Итогового турнира ATP, один из самых титулованных российских теннисистов Николай Давыденко. — Он старается изменить свой теннис, что-то сократить, что-то улучшить. Но по большому счету это бесполезно. Его душат силовым теннисом. Своим теннисом, своей техникой он выиграет у кого угодно. Но на целые матчи с топ-игроками его уже не всегда хватает. Концентрация падает, быстрее устаешь и начинаешь сдавать. И с каждым годом становится только хуже и хуже. Также было и у Федерера. Я изначально понимал, что он не вернется после операции на колене. Последние годы он играл по несколько матчей, получал травму и долго восстанавливался. После серьезных повреждений в таком возрасте уже не возвращаются. В 40 лет все заживает не так быстро, как в 20. На себе это ощутил».