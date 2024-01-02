Надаль по-королевски вернулся в тур. Испанец в двух сетах разобрался с грозным австрийцем

Первая победа за 351 день.

Брисбен, Австралия. A TP 250. 1-й круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия) — 7:5, 6:1

Одиннадцать месяцев — столько болельщики не видели в деле 22-кратного победителя «Больших шлемов» Рафаэля Надаля. У многих были опасения, что легендарный испанец уже не сможет радовать всех своим непревзойденным теннисом под фирменный крик «V amos !». Однако он все же вернулся и при полных трибунах на стадионе в Брисбене добыл свою первую за 351 день победу. Конечно, далеко идущие выводы по одному матчу делать не стоит, но высокий класс Надаля по-прежнему при нем.

Тяжелая пауза

Пауза в карьере испанца наступила на Australian Open -2023. Рафа получил в Мельбурне травму подвздошно-поясничной мышцы, которая не позволяла теннисисту нормально дышать, отдавая боль в левое бедро. Надаль планировал относительно быстро вернуться в строй. Дал себе пару месяцев, чтобы вновь выйти на корт к любимому «Ролан Гаррос». Однако истерзанное болячками тело игрока этого сделать не позволило.

«Я не знаю, когда смогу вернуться на корт, — сообщил Рафа на специальной пресс-конференции. Может быть, сделаю перерыв на полтора месяца, может быть — на два, может быть — на четыре. Я буду следовать ощущениям и постараюсь сделать то, что пойдет на пользу моему организму и принесет мне счастье».

Также испанец сообщил, что 2024-й, вероятно, будет для него последним сезоном. Но были сомнения, что в следующем году он вообще сможет играть в профессиональном туре. В июне Надаль перенес операцию, а после стал чаще проявлять себя в различных неспортивных активностях: открывал отель, снимался в рекламе.

Новая жизнь, к счастью для фанатов Рафы, его не затянула. «Я надеюсь снова играть, снова быть конкурентоспособным, а не выиграть «Ролан Гаррос» или Australian Open , не хочу вводить людей в заблуждение, — говорил теннисист в августе. — Я каждый день с командой, пока мало занимаюсь теннисом, но много работаю над восстановлением в тренажерном зале. Тренируюсь дважды в день. Те усилия, которые я прикладываю, не принесут быстрых результатов. Я знаю, как это работает. Но я надеюсь, что через два месяца все кардинально изменится и у меня будет возможность как следует подготовиться к следующему сезону».

Рафаэль Надаль и Доминик Тим. Фото AFP

Неудобный Тим

Формально возвращение Надаля на корт состоялось в Брисбене в парном турнире. В последний день 2023 года он вместе со своим другом и тренером Марком Лопесом уступили сильному австралийскому дуэту Максу Перселлу и Джорджану Томпсону — 4:6, 4:6.

Многие посчитали ту игру выставочной, ожидая камбэка в одиночке. Соперником испанца в первом круге стал победитель U S Open -2020 Доминик Тим. Сейчас австриец находится явно в своем не самом топовом состоянии. В 2021-м он завершил сезон досрочно из-за травмы запястья, но после этого не может выйти на прежний уровень. На данный момент он занимает 98-ю строчку рейтинга A TP .

В итоге, чтобы сойтись с Надалем в первом круге в Брисбене, Тиму нужно было еще пройти квалификацию. С задачей он справился, но выглядел на этой стадии неубедительно, отдав по сету итальянцу и австралийцу, которые стоят далеко за пределами топ-100. Надаль же попал в основную сетку по уайлд-карду от организаторов. Сейчас у него лишь 672-я позиция в рейтинге.

Тем не менее однозначно назвать фаворита в этой встрече было нельзя. Неизвестно, как на 37-летнем Надале может сказаться такой серьезный соревновательный перерыв. Плюс Тим всегда был неудобным соперником для испанца. Общий счет в пользу Рафы — 9:6, однако Доминик был сильнее на харде — 2:1. Да и последние две встречи, которые состоялись в 2020-м, закончились в пользу австрийца.

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Важный день

Первое за 11 месяцев появление Надаля на корте вызвало ажиотаж в Брисбене. На матч первого круга в будние дни трибуны были забиты под завязку. Многие зрители пришли с персональными плакатами в поддержку Рафы.

Матч испанец начинал бережно к своему телу, не делая серьезных ускорений. Тим пытался сыграть на этом, раз за разом кидая на половину соперника укороченные мячи, за которыми Надаль не всегда успевал. Но подобные розыгрыши были обычно на приеме Рафы. На своих подачах он выглядел уверенно: за четыре первых гейма проиграл только в одном случае.

Игра не изобиловала долгими розыгрышами, дело шло к тай-брейку. Надалю было необходимо всеми силами избежать такой развязки. В последних двух встречах испанец и австриец пять раз решали судьбу партии на тай-брейке, и во всех пяти случаях сильнее был Тим. Возможно, держа в уме неприятную статистику, Рафа добавил мощности в игре при счете 6:5 на подаче соперника. Он стал играть глубже, добавил в движении, быстро переходил из обороны в атаку. Доминик под таким давлением начал больше ошибаться. Так в матче появились первые брейк-поинты — они же сетболы. Трижды австриец спасался, но в четвертый раз не смог — сам запустил мяч в аут в простой ситуации.

Во второй партии Тим совсем расклеился. Брака в его действиях стало слишком много, отчего Надаль заработал ранний брейк. Дальше испанцу оставалось делать все то же, что и в первом сете — не позволять сопернику играть на своей подаче. Был момент, когда Рафа чуть отпустил хватку, но Доминик так воспрять и не смог, не добравшись ни до одного брейк-поинта. Ошибки Тима и надежная игра Надаля привели к еще одному брейку, окончательно сняв вопрос о победителе.

«Для меня это эмоциональный и важный день. После, наверное, самого тяжелого периода в карьере я вернулся и сыграл перед потрясающими болельщиками, показал высокий уровень — и это то, чем мы все можем гордиться, — говорил испанец после победы. — Первый сет был очень равным, мы оба хорошо подавали, довольно спокойно брали свою подачу. Потом мне удалось сделать брейк при счете 6:5 — и это все решило. Я знаю, что Доминик переживает тяжелые времена из-за травм, и я желаю ему всего самого хорошего в этом сезоне».