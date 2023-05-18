Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

18 мая, 21:30

«Это решение приняло мое тело». Надаль снялся с «Ролан Гаррос», но отказался завершать карьеру

Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
Теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
Теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
1/3
В предыдущий раз Открытый чемпионат Франции прошел без Рафы 19 лет назад.

Великий испанец Рафаэль Надаль объявил, что не сыграет на своем любимом теннисном турнире — впервые с 2004 года «Ролан Гаррос» в Париже пройдет без него. Причина банальна и печальна — Рафа не успел восстановиться от мышечной травмы, которую получил еще на Открытом чемпионате Австралии. Тем не менее помимо плохой новости для поклонников грунтового короля есть и новость хорошая. Надаль вовсе не завершает карьеру. Он планирует вернуться на корт и на «Ролан Гаррос» в 2024-м. Пусть следующий сезон, скорее всего, и станет для него прощальным.

Теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Хочет выигрывать, а не просто играть

В январе во время матча с американцем Маккензи Макдональдом в Мельбурне Рафа получил мышечное повреждение. Травма уже тогда казалась неприятной, особенно с учетом многочисленных сложностей испанца со здоровьем. Но Надаль все же надеялся вернуться на корт в разгар грунтового сезона. Однако в апреле — мае вынужден был сняться с любимых турниров — в Барселоне, Мадриде, Риме... «Ролан Гаррос», который Надаль выигрывал 14 раз, оставался, можно сказать, «последним бастионом». Хотя уже после отказа от выступления на «мастерсе» в Риме стало понятно, что даже такой феноменальный мастер игры на земляном покрытии, как Надаль, в недолеченном состоянии без игровой практики не сможет блеснуть на парижских кортах. А выход на корт просто для «галочки» да еще с риском усугубить повреждение явно не в стиле такого великого чемпиона, как Надаль.

Рафаэль Надаль. Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет

«Я пропущу «Ролан Гаррос». Это решение приняло мое тело. Я не буду выступать ближайшее время... В последние четыре месяца каждый день я работал так много, как это возможно, чтобы успеть восстановиться. Это были очень сложные месяцы, поскольку мы не могли найти решение проблемы, с которой я столкнулся в Австралии. Сегодня я все еще не чувствую себя готовым соревноваться на «Ролан Гаррос» на том уровне, на котором должен в соответствии с собственными стандартами. А я не тот парень, который хочет просто сыграть на «Ролан Гаррос», — заявил Надаль на специальной пресс-конференции.

При этом уходить из тенниса из-за этой неприятной травмы 36-летняя легенда не намерена.

«Мне не нравится это слово, но я чувствую себя достаточно сильным, чтобы сказать его: не думаю, что заслуживаю такого конца карьеры», — добавил Надаль. По его словам, после пандемии он выиграл пару «Больших шлемов», добивался хороших результатов, но при этом организм не справлялся с рутинной работой, часто приходилось тренироваться через боль, не было удовольствия не только от тренировочных занятий, но и от турниров. Поэтому он и хочет взять еще время, чтобы подготовиться по максимуму к сезону-2024, в котором он хочет не просто играть, а добиваться успехов. Также Надаль отметил, что мечтает сыграть на Олимпиаде в Париже, которая пройдет на кортах «Ролан Гаррос».

Теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Эффектное прощание в 2024-м?

Возможно, Рафе хватит перерыва в два или четыре месяца, но он точно не собирается ничего форсировать — будет ориентироваться на собственные ощущения и делать то, что пойдет на пользу его организму. Чтобы 2024 год получился действительно эффектным прощанием с теннисом для великого чемпиона. Хотя Надаль и оговаривается, что не уверен на сто процентов в реализации своего плана. С другой стороны, он не утверждает и то, что 2024 год точно станет для него последним. «Сейчас трудно представить, что я буду продолжать после следующего сезона. Я оптимист, но не мечтатель», — признался он.

Напомним, что Надаль является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», по этому показателю он делит первое место с сербом Новаком Джоковичем. На счету великого испанца 14 титулов на «Ролан Гаррос» — первый он завоевал в 2005-м в год своего дебюта, а 14-й — менее года назад на Открытом чемпионате Франции-2022, разгромив норвежца Каспера Рууда. В общей сложности он выиграл на грунтовом «Большом шлеме» 112 матчей, уступив непосредственно на корте (был еще отказ от игры в третьем круге в 2016-м) всего трижды.

Рафаэль Надаль и&nbsp;Хиска Перелло. Надаль стал отцом: кто его жена и как прошла их свадьба?

При этом последний «Ролан Гаррос» без Надаля состоялся, страшно сказать, в 2004-м — тогда совсем юный Рафа попадал в основную сетку, но пропустил турнир из-за травмы. Безусловно, Надаль заслуживает эффектного прощания с любимым турниром. И если в нынешнем сезоне не суждено, значит, надо сделать это в сезоне следующем. По крайней мере Надаль приложит все силы для выхода на пик формы к маю 2024-го- сомневаться в его самоотверженности и преданности теннису не приходится.

Теннис
Roland Garros
Рафаэль Надаль
14
13
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Медведев обыграл Ханфманна и вышел в полуфинал турнира в Риме
Надаль заявил, что планирует завершить карьеру в 2024 году
Надаль объявил, что не сыграет на «Ролан Гаррос»
Медведев остался лидером чемпионской гонки ATP
Руне — о победе над Джоковичем: «Очень горжусь собой, я был на высоте сегодня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женский теннис потерял суперзвезду. Радукану сменила корт на больницу
Новости
RSS RSS
Все новости