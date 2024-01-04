Джокович получил травму перед Australian Open. Почему серб все равно остается главным фаворитом?
На старте теннисного сезона главным событием со знаком «минус» стала травма легендарного Новака Джоковича. На тренировке во время United Cup в Австралии серб повредил запястье на тренировке, а затем усугубил травму во время матчей. Из-за чего, в частности, прервал свою 43-матчевую победную серию на Зеленом континенте, уступив австралийцу Алексу де Минауру. Теперь весь вопрос в том, успеет ли Джокович восстановиться к Australian Open, который стартует в Мельбурне уже 14 января.
Берет пример с Брэди
Джокович в прошлом сезоне выиграл три турнира «Большого шлема», включая Открытый чемпионат Австралии, и заслуженно стал первой ракеткой мира по итогам 2023 года. При этом в свои 36 лет серб находится в прекрасной физической форме, что отмечают не только соперники, но и он сам. Накануне сезона Новак отметил, что в плане спортивного долголетия он многому научился у своего старого знакомого, легенды американского футбола американца Тома Брэди, и надеется, что сможет играть до 40 лет, а то и дольше.
«Сейчас я прекрасно себя чувствую и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни, и зачем заканчивать, если ты по-прежнему отлично играешь? Так что просто буду играть год за годом, а там посмотрим, насколько далеко я зайду», — приводит его слова Reuters. Сезон-2024 Джокович решил начать в самом конце декабря на командном United Cup в статусе лидера сборной Сербии. Правда, до этого в конце декабря успел сыграть выставочный матч с испанцем Карлосом Алькарасом в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), уступив 6:4, 4:6, 4:6. Но, по словам Новака, к United Cup он подошел в превосходной готовности.
«Меня бы здесь не было, если бы не мог играть и выкладываться на все 100 как в одиночном разряде, так и, возможно, в миксте. Я надеюсь, что смогу одержать хотя бы одну победу для своей страны», — заявил Джокович на пресс-конференции. Что ж, он действительно начал турнир очень сильно — отдал всего пять геймов Чжан Чжичжэню (6:3, 6:2), а затем в миксте с Ольгой Данилович принес Сербии победу над Китаем.
Однако 2 января на тренировке Джокович почувствовал дискомфорт в запястье, обратившись за помощью к физиотерапевту. В итоге он продолжил занятие, а затем вышел на корт против чеха Иржи Лехечки и обыграл его 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.
«Я не первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией на таком высоком уровне. Знаю, что в профессиональном спорте подобное случается. Думаю, проблема не очень серьезная, потому что мне все равно удалось закончить матч и показать хороший теннис», — прокомментировал тогда свое состояние Новак. Однако на важный матч в миксте он не вышел, пусть сербы усилиями победителя итогового молодежного турнира ATP Хамада Медьедовича и Данилович справились без него.
Травма не испугала серба
Серб надеялся восстановиться за сутки, но... К четвертьфиналу против Австралии Джоковичу лучше не стало, а уже в начале встречи с де Минауром лидер мирового рейтинга стал жаловаться на усиление боли в запястье. «Чем больше я играю, тем больнее мне становится», — пожаловался он в концовке первого сета физиотерапевту. Было заметно, что из-за повреждения Новак просто не может играть в полную силу, да и концентрация оставляла желать лучшего. Как следствие, он уступил 4:6, 4:6, фактически лишив Сербию шансов на выход в полуфинал United Cup. После поражения Данилович от Айлы Томлянович микст превратился в пустую формальность. Но при всем уважении к United Cup, куда важнее не поражение Сербии, а травма лучшего теннисиста мира за 10 дней до старта его любимого турнира «Большого шлема». В Австралии, кстати, он не проигрывал с 2018 года (тогда в четвертом круге в Мельбурне от уступил корейцу Хон Чену), так что само по себе поражение от де Минаура — событие нерядовое, а тут еще такой драматический ореол в виде неприятной травмы.
Добавим, что от болей в запястье по ходу прошлого сезона страдали многие теннисисты, причем некоторые открыто обвиняли в этом постоянную смену мячей. Среди критиков таких изменений в режиме нон-стоп были россиянин Даниил Медведев, американец Тейлор Фриц, швейцарец Стэн Вавринка и другие... «Еженедельная смена мячей в итоге добралась до запястья Новака. ATP нужно как-то решать эту проблему. Игроки постоянно страдают», — написал на страничеке в социальной сети австралиец Ник Кирьос. И тут он, по-видимому, прав. Хотя сам Джокович обвинять смену мячей в своем повреждении не стал. И вообще настроен на удивление оптимистично. Возможно, поскольку он уже играл и побеждал в Мельбурне с травмами в последние годы.
Так, в 2021-м он в начале турнира повредил мышцы живота, что не помешало ему дойти до финала Открытого чемпионата Австралии и обыграть там Медведева, а в 2023-м повреждение бедра не выбило его из колеи — в финале он справился со Стефаносом Циципасом из Греции. Так что Джокович и не думает паниковать. «Да, во встрече с де Минауром я не мог из-за боли нормально подавать и использовать форхенд. Но для меня это знакомый процесс. Я был в таких ситуациях много раз и знаю, что нам с командой нужно делать, чтобы подготовиться. Просто постараюсь восстановиться и набрать форму к Australian Open. В 2021-м и 2023-м с травмами я побеждал на этом турнире, но на сей раз сумею подойти к нему здоровым», — прокомментировал серб свое состояние. Зная Новака, можно не сомневаться, что он все равно остается главным фаворитом предстоящего турнира «Большого шлема».