Джокович получил травму перед Australian Open. Почему серб все равно остается главным фаворитом?

Пусть Новак повредил запястье, он уже побеждал на Открытом чемпионате Австралии с травмами.

На старте теннисного сезона главным событием со знаком «минус» стала травма легендарного Новака Джоковича. На тренировке во время United Cup в Австралии серб повредил запястье на тренировке, а затем усугубил травму во время матчей. Из-за чего, в частности, прервал свою 43-матчевую победную серию на Зеленом континенте, уступив австралийцу Алексу де Минауру. Теперь весь вопрос в том, успеет ли Джокович восстановиться к Australian Open, который стартует в Мельбурне уже 14 января.

Берет пример с Брэди

Джокович в прошлом сезоне выиграл три турнира «Большого шлема», включая Открытый чемпионат Австралии, и заслуженно стал первой ракеткой мира по итогам 2023 года. При этом в свои 36 лет серб находится в прекрасной физической форме, что отмечают не только соперники, но и он сам. Накануне сезона Новак отметил, что в плане спортивного долголетия он многому научился у своего старого знакомого, легенды американского футбола американца Тома Брэди, и надеется, что сможет играть до 40 лет, а то и дольше.

«Сейчас я прекрасно себя чувствую и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни, и зачем заканчивать, если ты по-прежнему отлично играешь? Так что просто буду играть год за годом, а там посмотрим, насколько далеко я зайду», — приводит его слова Reuters. Сезон-2024 Джокович решил начать в самом конце декабря на командном United Cup в статусе лидера сборной Сербии. Правда, до этого в конце декабря успел сыграть выставочный матч с испанцем Карлосом Алькарасом в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), уступив 6:4, 4:6, 4:6. Но, по словам Новака, к United Cup он подошел в превосходной готовности.

«Меня бы здесь не было, если бы не мог играть и выкладываться на все 100 как в одиночном разряде, так и, возможно, в миксте. Я надеюсь, что смогу одержать хотя бы одну победу для своей страны», — заявил Джокович на пресс-конференции. Что ж, он действительно начал турнир очень сильно — отдал всего пять геймов Чжан Чжичжэню (6:3, 6:2), а затем в миксте с Ольгой Данилович принес Сербии победу над Китаем.

Однако 2 января на тренировке Джокович почувствовал дискомфорт в запястье, обратившись за помощью к физиотерапевту. В итоге он продолжил занятие, а затем вышел на корт против чеха Иржи Лехечки и обыграл его 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.

«Я не первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией на таком высоком уровне. Знаю, что в профессиональном спорте подобное случается. Думаю, проблема не очень серьезная, потому что мне все равно удалось закончить матч и показать хороший теннис», — прокомментировал тогда свое состояние Новак. Однако на важный матч в миксте он не вышел, пусть сербы усилиями победителя итогового молодежного турнира ATP Хамада Медьедовича и Данилович справились без него.

Новак Джокович. Фото AFP

Травма не испугала серба

Серб надеялся восстановиться за сутки, но... К четвертьфиналу против Австралии Джоковичу лучше не стало, а уже в начале встречи с де Минауром лидер мирового рейтинга стал жаловаться на усиление боли в запястье. «Чем больше я играю, тем больнее мне становится», — пожаловался он в концовке первого сета физиотерапевту. Было заметно, что из-за повреждения Новак просто не может играть в полную силу, да и концентрация оставляла желать лучшего. Как следствие, он уступил 4:6, 4:6, фактически лишив Сербию шансов на выход в полуфинал United Cup. После поражения Данилович от Айлы Томлянович микст превратился в пустую формальность. Но при всем уважении к United Cup, куда важнее не поражение Сербии, а травма лучшего теннисиста мира за 10 дней до старта его любимого турнира «Большого шлема». В Австралии, кстати, он не проигрывал с 2018 года (тогда в четвертом круге в Мельбурне от уступил корейцу Хон Чену), так что само по себе поражение от де Минаура — событие нерядовое, а тут еще такой драматический ореол в виде неприятной травмы.

Добавим, что от болей в запястье по ходу прошлого сезона страдали многие теннисисты, причем некоторые открыто обвиняли в этом постоянную смену мячей. Среди критиков таких изменений в режиме нон-стоп были россиянин Даниил Медведев, американец Тейлор Фриц, швейцарец Стэн Вавринка и другие... «Еженедельная смена мячей в итоге добралась до запястья Новака. ATP нужно как-то решать эту проблему. Игроки постоянно страдают», — написал на страничеке в социальной сети австралиец Ник Кирьос. И тут он, по-видимому, прав. Хотя сам Джокович обвинять смену мячей в своем повреждении не стал. И вообще настроен на удивление оптимистично. Возможно, поскольку он уже играл и побеждал в Мельбурне с травмами в последние годы.

Так, в 2021-м он в начале турнира повредил мышцы живота, что не помешало ему дойти до финала Открытого чемпионата Австралии и обыграть там Медведева, а в 2023-м повреждение бедра не выбило его из колеи — в финале он справился со Стефаносом Циципасом из Греции. Так что Джокович и не думает паниковать. «Да, во встрече с де Минауром я не мог из-за боли нормально подавать и использовать форхенд. Но для меня это знакомый процесс. Я был в таких ситуациях много раз и знаю, что нам с командой нужно делать, чтобы подготовиться. Просто постараюсь восстановиться и набрать форму к Australian Open. В 2021-м и 2023-м с травмами я побеждал на этом турнире, но на сей раз сумею подойти к нему здоровым», — прокомментировал серб свое состояние. Зная Новака, можно не сомневаться, что он все равно остается главным фаворитом предстоящего турнира «Большого шлема».