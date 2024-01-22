«Тренируюсь, устаю, отдыхаю, играю». Медведев устроил шоу на главной арене Australian Open

Лучший теннисист России вышел в четвертьфинал первого в сезоне турнира «Большого шлема».

«Просто надеялся, что не будет пяти сетов»

Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2024 — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Это третий выход россиянина в четвертьфинал «мейджора» в Мельбурне, ранее он дважды доходил здесь до финала (2021, 2022). Бывший лидер мирового рейтинга сорвал концовку третьего сета и продлил игру, но затем избавил себя от лишних нервов и потери энергии.

«Да, третий сет был тяжелым физически, потому что он играл очень агрессивно, как только я наносил один удар в розыгрыше не слишком агрессивно или недостаточно глубоко, он отвечал по полной. Это было очень впечатляюще. В конце третьего сета я играл недостаточно длинно, недостаточно хорошо, много ошибался, допустил несколько двойных ошибок. Но после третьего сета у меня в голове была единственная вещь: окей, теперь четвертый сет, я не могу это изменить. Просто надеялся, что не будет пяти сетов. И я рад, что их не было», — сказал Медведев в интервью на корте.

О своем состоянии и запасе энергии с учетом пятисетового матча второго круга против Эмиля Руусувуори до утра пятницы по местному времени Даниил заметил: «На самом деле перед этим матчем чувствовал себя на 100 процентов. Но он заставил меня побегать, как уже сказал, и это одна из причин, почему в конце третьего сета я немного больше ошибался. Я почти «умер» [физически], если честно. Но слишком много промахиваясь, чего не хотел допускать, я как бы немного восстановился и в четвертом сете смог поднять уровень своей энергии. Возможно, сумей я сделать это в конце третьего сета и выдай тогда последний рывок, не играл бы четвертый, но точно не знаю. И теперь я снова очень уставший. Перед матчем все было хорошо, теперь большая усталость. Но один день восстановления, и все будет в порядке перед следующим матчем».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Не считаю себя мастером приема»

После матча на главном корте турнира «Род Лэйвер Арене» Медведев снова отвечал на вопросы Джима Курье. Легендарный американец по два раза выиграл Australian Open (1992, 1993) и «Ролан Гаррос» (1991, 1992) и по разу играл в финалах двух других «мейджоров» — Уимблдона (1993) и US Open (1991). В этом интервью экс-теннисист завел разговор о стиле игры Даниила при подаче соперника: по ходу своей карьеры россиянин стал располагаться дальше от задней линии. Курье назвал Медведева мастером приема, попросил его взять микрофон и на месте провести небольшой мастер-класс об эволюции в этом аспекте игры.

«Да, ты назвал меня мастером приема, но я так не считаю, потому что мой прием вблизи не так хорош. Я могу это делать, но это не лучший прием. Тебе лучше спросить у Новака или кого-то еще. Да, я начинал здесь и в один момент со своим тренером или даже самостоятельно, знаете, [задумался о коррективах] играя с парнями [с мощной подачей]. Когда появился в туре, был Жо-Вильфрида Тсонга с подачей под 220, и я проиграл ему матч, насколько помню, очень легко, без брейк-пойнтов. И я подумал, что можно сделать что-то иначе. Так что в следующий раз, когда играл с кем-то, кто подавал сильно, то отошел куда-то сюда (делает два-три шага назад от задней линии). А потом, когда играл с кем-то, кто подавал еще сильнее, то отошел куда-то сюда (делает еще два-три шага назад). И в какой-то момент я понял, что на самом деле могу играть со многими парнями как-то так, потому что мне нет необходимости лупить на приеме, могу наносить обычный удар с вращением — мяч прилетает ко мне в хорошую позицию, и все такое. В один момент понял, где у меня лучший прием, и начал играть лучше», — сказал Медведев.

Даниил после этой речи вернул микрофон Курье, сделал еще несколько шагов назад и сымитировал игру на приеме со смещением в угол площадки.

«Еще пара вопросов. Господи, как отсюда далеко до сетки (закрывает глаза рукой). Может кто-то обычных габаритов, как я, защищать корт из такой глубины против таких рослых парней, как ты?» — спросил Курье.

Медведев ответил: «Считаю, ты можешь. Думаю, многие подачи я принимаю после рывка. Когда ты близко [к задней линии], ты делаешь один шаг и принимаешь подачу. Отсюда порой делаю три-четыре шага. Если честно, думаю, как бы все могут делать это, нужно потренироваться. И что хорошо, отсюда очень тяжело промахнуться. Хах! Да, так что ты можешь, да-да, ты можешь бить очень сильно и много раз будешь удивлен, как полетит [мяч]».

«Я постараюсь, но скажу одну вещь. В 53 года сделать четыре шага — больше не вариант. И заверяю тебя, я смогу промахнуться отсюда. Задам последний вопрос, не стану занимать много времени, обожаю это [общение], но отпущу тебя отдыхать. Как ты будешь отсюда играть против дроп-шота, когда тут вроде как нужно спринтовать на 25 метров?» — спросил Курье о защите против укороченных ударов.

Медведев ответил: «Что ж, это проблема. Нуну был невероятен при игре дроп-шотами сегодня. Я всегда привожу этот пример. Помню, как в финале Индиан-Уэллса против меня Алькарас (а у него один из лучших дроп-шотов, если вообще не лучший) выиграл где-то десяток мячей дроп-шотами. И потом я приехал в Майами, играл с другими парнями — и внезапно каждый стал делать дроп-шоты против меня. Но если твой дроп-шот неидеальный, я выиграю турнир. Так что был так рад, что парни делали дроп-шоты, а мне это было на руку. А вот сегодня не был рад, что он делал дроп-шоты, потому что они были на самом деле невероятны, просто невероятны. И да, я стараюсь много практиковаться с моим тренером по физподготовке, мы в общем-то много раз отрабатываем это: я выполняю прием из тени без подачи отсюда, а потом бегу туда (показывает на сетку). И потом я устаю, потом отдыхаю, потом иду играть матч».

Даниил Медведев. Фото Reuters

Два россиянина в топ-8 Австралии

Медведев снова повеселил публику своей игрой и выступлением. Следующий соперник третьей ракетки мира — поляк Хуберт Хуркач. Второй полуфиналист в этой половине сетки определится в матче мастера дроп-шотов Карлоса Алькараса и Александра Зверева.

Даниил на пресс-конференции назвал Хуркача сложным соперником, выдел его подачу и важность приема в попытке сделать брейк или добраться до тай-брейка. Россиянин назвал увлекательным общение с Курье на корте, он считает такие интервью хорошей возможностью показать себя публике как нормального человека. Свой контакт со зрителями сейчас теннисист назвал хорошим: приятная атмосфера на аренах радует, он не хочет заигрывать с болельщиками, старается больше думать о теннисе и меньше заводиться из-за посторонних вещей.

В половине сетки с Новаком Джоковичем играет в том числе Андрей Рублев. Россиянин в десятый раз в карьере дошел до четвертьфинала на «Большом шлеме» и еще никогда не пробивался в полуфинал.

Рублев тоже провел в Мельбурне несколько сумасшедших по содержанию и эмоциям матчей, заодно ловил сверчков и подарил цитаты «Лучший план — не иметь плана (и импровизировать)» и «Подумал, что «умру», но сделаю все (для победы)». Впереди Андрея ждет четвертая ракетка мира Янник Синнер, это противостояние он прокомментировал знакомо иронично: «Кажется, что у меня проблемы».