«Калинка» на трибунах и невероятное спокойствие на корте. Калинская уже в четвертьфинале Australian Open

Анна дебютирует в топ-40, но это не предел.

Теннис. Australian Open 2024. Четвертый круг

Женщины

Анна Калинская (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 26) — 6:4, 6:2

В топ-8 женской сетки Australian Open-2024 все-таки сыграет россиянка. После вылета Мирры Андреевой и Марии Тимофеевой последняя надежда оставалась на Анну Калинскую, и 25-летняя москвичка превзошла самые смелые ожидания. Она так уверенно разобралась с опытной итальянкой Жасмин Паолини, что теперь четвертьфинал «мейджора» не кажется для нее потолком. Тем более что там ей предстоит сыграть с 12-й «сеяной» Чжэн Циньвэнь или 95-й ракеткой мира Осеан Доден.

Характер и песни

Последние месяцы отлично складываются для Анны Калинской. В конце октября 2023-го она выиграла турнир WTA-125 в мексиканском Тампико, а спустя неделю забрала еще один титул этой категории в американском Мидленде. Это позволило ей вернуться в топ-100 (выпала из первой сотни, пропустив около четырех месяцев из-за травмы подколенного сухожилия). Новый сезон 25-летняя россиянка начала в Брисбене, где ей удалось пройти Бернарду Перу. В Аделаиде Калинская пробилась в основную сетку через квалификацию и тут же выбила из борьбы чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову. Это была четвертая победа Анны над теннисисткой из топ-10. Могла она пройти и дальше, но упустила победу в матче с соотечественницей Дарьей Касаткиной (вела 7:5, 4:1).

В Мельбурне Калинская начала с тяжелой победы над Кэти Волынец, а затем в двух сетах прошла 45-ю ракетку мира Аранту Рус из Нидерландов. В третьем круге у Анны был свой вечер славы: ей удалось остановить чемпионку US Open-2017, экс-третью ракетку мира Слоун Стивенс. Причем после первого сета, проигранного на тай-брейке (10:8), показалось, что американка уже не упустит победу. Но в двух оставшихся партиях Анна просто разгромила обидчицу Касаткиной.

Анна Калинская. Фото Reuters

В четвертом круге Анна вновь не была фаворитом. Жасмин Паолини стояла выше в рейтинге (31-е место против 75), к тому же на Australian Open-2024 низкорослая итальянка уже успела обыграть двух представительниц России. В первом круге 26-я «сеяная» была сильнее Дианы Шнайдер, а в третьем переиграла Анну Блинкову. Правда, победительница Елены Рыбакиной отняла много сил у Паолини, навязав ей мощное сопротивление в обоих партиях.

Эта усталость сказалась в матче 1/8 финала, но это не умоляет заслуг Калинской. Анна сыграла очень уверенно, совершая один виннерс за другим. Также ей удавалось сохранять хладнокровие даже в самые напряженные моменты. В первом сете россиянка сделала ранний брейк, но Паолини его тут же вернула (2:2). Калинскую это не смутило, и она тут же вновь забрала подачу соперницы и до конца партии уже не дала усомниться в своем превосходстве, поставив точку в сете великолепным форхендом по линии.

Во второй партии Жасмин была близка к возвращению. Итальянка уверенно взяла свою подачу, а следом заработала три брейк-пойнта. Тренеры Паолини стали заметно больше улыбаться на трибунах, но тут Анна сумела отыграться и все же сравняла счет на долгом дьюсе (1:1, гейм продолжался около семи минут).

После матча Калинская скажет, что, вероятно, это был ключевой момент встречи. Уже в пятом гейме россиянка сделала очередной брейк, а затем и второй, взяв под ноль подачу соперницы (5:2). На матч Анна также подала без лишних нервов, а болельщики уже традиционно для этого Australian Open спели для нашей теннисистки «Калинку» и «Ой цветет калина». Получилось душевно.

Вторая мама

«Потрясающее чувство — провести так много матчей на таком прекрасном турнире, — отметила после матча Калинская. — Это нечто особенное для меня. Я улучшила свою игру в последнее время. Это главный ключ к моим победам в Австралии. Я борюсь за каждый розыгрыш, сохраняю положительный настрой. Может быть, я не показываю эмоции, но вообще первые три круга получились такими тяжелыми, что я больше не могу нервничать (смеется). Я уже привыкла».

Также Калинская ответила на вопрос, поверила бы она несколько недель назад, что выйдет в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Такой же вопрос ей задавали после третьего круга. «Я бы поверила. Я верю в себя», — отреагировала россиянка.

Ясмин Паолини и Анна Калинская. Фото Reuters

Больше всего за Калинскую на трибунах радовалась ее тренер, экс-29-я ракетка мира Патрисия Тарабини. С 55-летней аргентинкой Анна начала сотрудничать еще в 2019 году. Россиянка рассказывала про Тарабини, что та очень помогает ей своим опытом — потому что сама играла на высоком уровне (Патрисия — полуфиналист двух турниров «Большого шлема» и призер Олимпийских игр-2004 в Афинах). Анна говорит, что Тарабини стала ей второй мамой, и теперь теннисистке сложно представить себя с другим тренером.

Благодаря победе над Паолини Калинская дебютирует в топ-40. В живом рейтинге Анна уже на 37-й позиции, но кто удивится, если россиянка обыграет Чжэн Циньвэнь или Осиан Доден. С такой игрой ей по плечу это.