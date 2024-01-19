Рублев не смог поймать кузнечика на корте. Но разобрался с американцем в трех сетах
Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Третий круг
Карен Хачанов (Россия, 15) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)
Андрей Рублев (Россия, 5) — Себастьян Корда (США, 29) — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4
Большая русская тройка, как называют Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова, пока справляется со своими соперниками на старте Открытого чемпионата Австралии. Медведев шагнул в третий круг, а Рублев и Хачанов уже добрались до 1/8 финала.
Качели Рублева
Выступление Андрея Рублева на турнирах — это часто качели. Свой путь на Australian Open россиянин начал с нервного матча против бразильца Тиаго Сейбот Уайлда. В этой встрече Андрей упустил перевес в два сета, а затем четыре матчбола в решающей партии, а на решающем тай-брейке уступал 2:5. Для спасения ему потребовалось перестать верить в свою победу, как выразился теннисист после матча.
После тяжелого истеричного матча Рублев довольно легко разобрался с американцем Кристофером Юбенксом. Каждый из трех сетов россиянин закончил со счетом 6:4. При этом он много улыбался и совсем не психовал.
По законам рублевского жанра встреча третьего круга против другого представителя США Себастьяна Корды снова ожидалась тяжелой. До этого теннисисты встречались между собой дважды. В обоих случаях Рублев не отдал сопернику ни одной партии. Андрей был сильнее в четвертьфинале «мастерса» в Майами и в финале турнира в Хихоне, который случился два года назад.
Счастливый кузнечик
Новую встречу с Кордой в Мельбурне Рублев начал с уверенных атак. А вот американцу настойчивости в розыгрышах не хватало. Уже во втором гейме россиянин имел двойной брейк-пойнт, который не удалось реализовать. Себастьяна спасала подача. В перестрелках же на задней линии Корда выглядел против Рублева несостоятельным. Поэтому он старался чаще ходить к сетке и укорачивать мячи. Сначала дроп-шоты американца летели совсем не туда, куда он хотел. Но в пятом гейме первого сета все сложилось как нужно, принеся Корде брейк-пойнт. Андрей, будучи на грани, ошибок не допустил и сохранил паритет.
Перед началом шестого зрители увидели россиянина, стоящего на корточках у задней линии корта. Он пытался поймать незваного гостя — кузнечика. Андрей рассказывал, что вообще не испытывает страха перед любой живностью, поэтому вроде действовал уверенно. Но кузнечик так просто не дался. На помощь теннисисту пришли бол-бои, которые схватили насекомое и унесли за пределы корта.
Возможно, в этой небольшой сценке Рублев получил психологическую разрядку, ведь он сразу же сделал брейк на подаче соперника. Американец, наоборот, зажался и стал допускать много ошибок. Он менял ракетку, пытался добавлять в агрессии, но больше ни одного гейма в первом сете у россиянина взять не смог.
Ключевой розыгрыш
Вторая партия была партией хороших подач обоих теннисистов. Игроки пуляли эйсами, не давая сопернику зацепиться за гейм. Причем Рублев, имеющий подачу не такую мощную в сравнении с Кордой, не сильно отставал. В результате теннисисты дошли до тай-брейка, который, по сути, решил всю судьбу матча. Ключевым можно назвать эпизод при счете 5:5. Американец выбежал к сетке, но, имея удобно летящий мяч и почти полностью открытый корт, пробил именно туда, где стоял Андрей. Россиянин таким подарком воспользовался и запустил неберущийся обводящий. Сетбол Корда отыграл, но потом все равно отдал партию своими ошибками.
В третьем сете американец как-то резко опустил руки, чем в нужный момент воспользовался Рублев. В этой партии россиянин боролся уже сам с собой. Он мог начать гейм с двойной ошибки, прокомментировав ее матерным словцом, а завершить эйсом. Такое произошло с Андреем во втором гейме, а в третьем он не отдал ни одного очка на приеме. Корда сыпался все больше и больше. От разгрома в сете его спасла подача. Но большего американец предложить в этом матче не смог.
Андрей Рублев остается непобедимым в 2024 году. В следующем матче россиянин встретится с хозяином турнира Алексом де Минауром. Австралиец в третьем круге довольно спокойно обыграл итальянца Флавио Коболли — 6:3, 6:3, 6:1.
Тяжелый вызов Хачанова
В начале игрового дня своей победы добился Карен Хачанов. Россиянину в третьем матче подряд понадобилось провести четыре сета. В поединке третьего круга против чеха Томаша Махача Карен сразу повел и за счет раннего брейка и частых ошибок оппонента взял первый сет. Во второй партии Махач снизил количество брака и был активнее россиянина. Но на тай-брейке Хачанов был просто надежнее. Эта надежность помогла ему и в перестрелке в концовке четвертой партии. Да, чех сделал больше винннерсов, но вместе с тем и заметно больше невынужденных ошибок — 46:33.
Дальше россиянину будет очень непросто. В 1/8 он встретится с итальянцем Янником Синнером, который уничтожает всех своих соперников и по игре выглядит чуть ли не главным претендентом на победу в Мельбурне. Счет личных встреч Хачанова и Синнера — 2:1 в пользу итальянца. В каждом из трех поединков понадобилось сыграть максимальное количество партий. В 2020-м Карен был сильнее в пяти сетах на US Open, а в 2021-м на турнире в Мельбурне и «мастерсе» в Майами Янник выиграл в трех.
«Каждый раз у нас были затяжные тяжелые матчи, — вспоминал Янник. — Мне нужно провести небольшой анализ, потому что все изменилось, но мы играем немного похоже. Нам нравится играть в ритме. Мы оба хорошо двигаемся. Мне кажется, что он очень сильно прибавил, стал лучше подавать».
Даниил Медведев свою задачу выхода в 1/8 финала постарается решить в субботу. В третьем круге он сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч Даниила запланирован на вечернюю сессию, так что может снова затянуться до ночи.