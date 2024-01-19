Рублев не смог поймать кузнечика на корте. Но разобрался с американцем в трех сетах

Дальше у россиянина — матч с хозяином турнира Алексом де Минауром.

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)

Андрей Рублев (Россия, 5) — Себастьян Корда (США, 29) — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4

Большая русская тройка, как называют Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова, пока справляется со своими соперниками на старте Открытого чемпионата Австралии. Медведев шагнул в третий круг, а Рублев и Хачанов уже добрались до 1/8 финала.

Качели Рублева

Выступление Андрея Рублева на турнирах — это часто качели. Свой путь на Australian Open россиянин начал с нервного матча против бразильца Тиаго Сейбот Уайлда. В этой встрече Андрей упустил перевес в два сета, а затем четыре матчбола в решающей партии, а на решающем тай-брейке уступал 2:5. Для спасения ему потребовалось перестать верить в свою победу, как выразился теннисист после матча.

После тяжелого истеричного матча Рублев довольно легко разобрался с американцем Кристофером Юбенксом. Каждый из трех сетов россиянин закончил со счетом 6:4. При этом он много улыбался и совсем не психовал.

По законам рублевского жанра встреча третьего круга против другого представителя США Себастьяна Корды снова ожидалась тяжелой. До этого теннисисты встречались между собой дважды. В обоих случаях Рублев не отдал сопернику ни одной партии. Андрей был сильнее в четвертьфинале «мастерса» в Майами и в финале турнира в Хихоне, который случился два года назад.

Андрей Рублев ловит кузнечика на корте. Фото Reuters

Счастливый кузнечик

Новую встречу с Кордой в Мельбурне Рублев начал с уверенных атак. А вот американцу настойчивости в розыгрышах не хватало. Уже во втором гейме россиянин имел двойной брейк-пойнт, который не удалось реализовать. Себастьяна спасала подача. В перестрелках же на задней линии Корда выглядел против Рублева несостоятельным. Поэтому он старался чаще ходить к сетке и укорачивать мячи. Сначала дроп-шоты американца летели совсем не туда, куда он хотел. Но в пятом гейме первого сета все сложилось как нужно, принеся Корде брейк-пойнт. Андрей, будучи на грани, ошибок не допустил и сохранил паритет.

Перед началом шестого зрители увидели россиянина, стоящего на корточках у задней линии корта. Он пытался поймать незваного гостя — кузнечика. Андрей рассказывал, что вообще не испытывает страха перед любой живностью, поэтому вроде действовал уверенно. Но кузнечик так просто не дался. На помощь теннисисту пришли бол-бои, которые схватили насекомое и унесли за пределы корта.

Возможно, в этой небольшой сценке Рублев получил психологическую разрядку, ведь он сразу же сделал брейк на подаче соперника. Американец, наоборот, зажался и стал допускать много ошибок. Он менял ракетку, пытался добавлять в агрессии, но больше ни одного гейма в первом сете у россиянина взять не смог.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Ключевой розыгрыш

Вторая партия была партией хороших подач обоих теннисистов. Игроки пуляли эйсами, не давая сопернику зацепиться за гейм. Причем Рублев, имеющий подачу не такую мощную в сравнении с Кордой, не сильно отставал. В результате теннисисты дошли до тай-брейка, который, по сути, решил всю судьбу матча. Ключевым можно назвать эпизод при счете 5:5. Американец выбежал к сетке, но, имея удобно летящий мяч и почти полностью открытый корт, пробил именно туда, где стоял Андрей. Россиянин таким подарком воспользовался и запустил неберущийся обводящий. Сетбол Корда отыграл, но потом все равно отдал партию своими ошибками.

В третьем сете американец как-то резко опустил руки, чем в нужный момент воспользовался Рублев. В этой партии россиянин боролся уже сам с собой. Он мог начать гейм с двойной ошибки, прокомментировав ее матерным словцом, а завершить эйсом. Такое произошло с Андреем во втором гейме, а в третьем он не отдал ни одного очка на приеме. Корда сыпался все больше и больше. От разгрома в сете его спасла подача. Но большего американец предложить в этом матче не смог.

Андрей Рублев остается непобедимым в 2024 году. В следующем матче россиянин встретится с хозяином турнира Алексом де Минауром. Австралиец в третьем круге довольно спокойно обыграл итальянца Флавио Коболли — 6:3, 6:3, 6:1.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Тяжелый вызов Хачанова

В начале игрового дня своей победы добился Карен Хачанов. Россиянину в третьем матче подряд понадобилось провести четыре сета. В поединке третьего круга против чеха Томаша Махача Карен сразу повел и за счет раннего брейка и частых ошибок оппонента взял первый сет. Во второй партии Махач снизил количество брака и был активнее россиянина. Но на тай-брейке Хачанов был просто надежнее. Эта надежность помогла ему и в перестрелке в концовке четвертой партии. Да, чех сделал больше винннерсов, но вместе с тем и заметно больше невынужденных ошибок — 46:33.

Дальше россиянину будет очень непросто. В 1/8 он встретится с итальянцем Янником Синнером, который уничтожает всех своих соперников и по игре выглядит чуть ли не главным претендентом на победу в Мельбурне. Счет личных встреч Хачанова и Синнера — 2:1 в пользу итальянца. В каждом из трех поединков понадобилось сыграть максимальное количество партий. В 2020-м Карен был сильнее в пяти сетах на U S Open , а в 2021-м на турнире в Мельбурне и «мастерсе» в Майами Янник выиграл в трех.

«Каждый раз у нас были затяжные тяжелые матчи, — вспоминал Янник. — Мне нужно провести небольшой анализ, потому что все изменилось, но мы играем немного похоже. Нам нравится играть в ритме. Мы оба хорошо двигаемся. Мне кажется, что он очень сильно прибавил, стал лучше подавать».