«Будем надеяться, мне помогли тренировки после вечеринок». Медведев раскрылся после ночи без сна

Лучший теннисист России вышел в четвертый круг Australian Open

«У меня есть суперспособность»

Даниил Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:3. Соперники провели на корте «Маргарет Корт Арены» 2 часа и 10 минут, теперь счет по личным встречам 7-0 в пользу третьего номера мирового рейтинга. Два года назад россиянину против Оже-Альяссима пришлось отыгрываться с 0-2 по сетам и уходить с матч-пойнта в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. На этот раз все получилось проще.

Медведев включил привычный режим и оформил победу в трех партиях. Что особенно ценно после сумасшедшего матча два дня назад против Эмиля Руусувуори. Финн тоже вел 2-0 и был в паре мячей от успеха в четвертом сете, а двукратный финалист «мейджора» в Мельбурне выбрался из непростой ситуации. Противостояние растянулось почти на четыре с половиной часа и закончилось за 20 минут до 4 утра по местному времени. Так что восстановление было главной заботой одного из фаворитов турнира.

«Тяжело, особенно после моего предыдущего матча. Рад, что сыграл на некотором хорошем уровне. Чувствовал, что мне было тяжело, когда приходилось бегать, так что старался все время затруднять его удары, чтобы потом не бежать куда-то, старался читать игру и наконец-то, особенно в третьем сете, смог исполнить несколько хороших ударов. Рад своей игре и смотрю вперед, что будет теперь», — сказал Медведев в интервью на корте под одобрительный гул публики.

Даниил следом ответил на вопрос общавшегося с ним Джима Курье о ночи после предыдущего матча: «Да, как сказал, все выглядело нелегко, не чувствую себя свежим сейчас, не чувствую себя на все сто, но мы с моей командой постарались сделать лучшую работу из возможных. Вернулись в отель, поработали с физио. Пошел в кровать в 7:00, проснулся в 12:00, легко провел день. Сегодня хорошо выспался. По крайней мере, у меня есть суперспособность: могу спать где захочу и когда бы мне ни хотелось».

Медведев на слове о суперспособности показал «кавычки», а затем вызвал смех публики. Курье предположил, что такое «умение» называется нарколепсией (хроническая дневная сонливость).

Россиянин продолжил и снова рассмешил зрителей: «Да, хах. Некоторые игроки говорили мне, что иногда после тяжелых матчей не могут заснуть по два-три часа. Так было бы невозможно играть, потому что смогли уснуть бы только к десяти. Да, у меня хотя бы было несколько часов сна. Когда я был очень молодым, может, до 21 года, я ходил [на тусовки]. Да, это было нехорошо для моего тенниса, я не играл так, как играть сейчас. Но, может быть, некоторые тренировки [после ночи] без сна иногда, хах, помогли мне сыграть сегодня. Так что давайте надеяться, что это так».

«Этот парень — просто золото у микрофона, он волшебен не только с ракеткой», — оценил Курье и продолжил разговор про сон.

Медведев сказал: «Обычно ложусь спать в 23.00, просыпаюсь где-то в 9.00. Да, я хорошо высыпаюсь. Но вообще, ребята, вижу, что здесь, по крайней мере, где я останавливаюсь [в отеле], в 8.00 на завтраке пусто, а в 10.00 — забито. Так что не смейтесь слишком много, не смейтесь так».

Также Даниил ответил на вопрос, как он высыпается дома с годовалой дочерью: «Это большая проблема, хах. Прямо перед тем как уехал, одним утром мы встали рано, нужно было подвести кого-то в аэропорт или что-то такое, так что кто-то остался с ребенком, а потом мы вернулись. Было где-то 6 утра, моя жена сказала, что хочет спать и собралась в другую комнату, а меня отправила к дочери. Я пришел, первые минут 30 вроде как немного осторожничал, как бы спал и не спал. А потом проснулся, время 9 утра, а дочери нет, хах. И жена сказала, что пришла в какой-то момент, Алиса стояла в кровати, вроде такого «Э, э, э» — а я просто спал. Так что, да, моя жена делает всю работу по ночам. И да, сейчас они снова в Европе».

Россиянин также сказал: «Честно, сегодня я подгонял себя к 100 процентам, но думаю, что был где-то в районе 80, что хорошо, но иногда окажется недостаточным, если матч сложится тяжелее. А сейчас, сколько там времени? 21:30. Легко, да, я буду готов через два дня, это точно».

На вопрос о следующем сопернике — португалец Нуно Боржес пробился в четвертый круг после матча с Григором Димитровым — Медведев заметил: «Если честно, когда он появился в туре, видел один его матч против Ибин Ву. Это было два года назад на US Open, я потом играл с Ибином, который его победил. И я видел первый сет сегодня, он играл хорошо. Так что не особо знал его ранее. Он играл хорошо, а победить Григора, который не так давно был в огне, — большое достижение. Так что жду матча, надеюсь, смогу показать вам, ребята, свой лучший уровень».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Очень забавно, но вчера чувствовал себя лучше, чем сегодня»

Медведев на пресс-конференции вернулся к обсуждению восстановления после ночного противостояния с Руусувуори и добавил немало деталей. При этом вопросы вышли за границы обсуждения проблем с поздним матчем, а Даниил был знакомо откровенен.

О неделе в целом Медведев сказал: «Уф, тяжелая, точно. Тяжелые матчи. Физически сегодня было очень тяжело, но я рад, что смог провести матч, играл достаточно хорошо, подавал хорошо. Чувствую, что мог бы лучше двигаться под мяч, но это нормально — мое тело не было готово на 100 процентов. И рад буду вернуться через пару дней, чувствую, что теперь у меня достаточно времени на восстановление до 100 процентов и подготовки к следующему матчу».

Свои утренние часы и восстановление после игры ночью Даниил расписал так: «Да, ледяная ванна после матча — определенно, после таких игр это помогает снять мышечное напряжение. Одна вещь — мы закончили поздно, другая — это были четыре часа очень жесткого тенниса, со спринтами и большим числом длинным розыгрышей. Потом у меня было несколько мозолей, так что нужно было заняться ими. Мы приехали в отель где-то в 5:15, уделили время восстановлению и всему такому. Я пошел спать в 7:00, встал в 12:00, это был хороший сон, считаю. И на самом деле вчера, что очень забавно, чувствовал себя лучше, чем сегодня. И когда вчера пришел на корты, все спрашивали меня, что я там делаю и как себя чувствую. На самом деле не так уж плохо. Провел 45-минутную легкую тренировку, не перегревался, пил много восстановительных напитков, работал с физио. Лег в кровать в 23:00, проспал до 9:00. На самом деле, когда обычно ложусь именно в это время или даже позже, просыпаюсь с 8:00 до 8:30. Но тут встал в 9:00 по будильнику, было тяжело. Потом по ходу дня снова поспал, сегодня было тяжело из-за всего этого, чувствовал, что невыспался. И как сказал, я физически не был готов на 100 процентов, где-то на 90 или 85, что все еще хорошо. И я рад».

Восхищение Медведевым в день после его ночного матча с Руусувуори выразили в том числе Карен Хачанов и Андрей Рублев. Их слова в своем авторском Telegram-канале привел комментатор Максим Янчевский:

«Даню видел и спросил: «Что ты тут делаешь?» Я проснулся в 7 утра сегодня, у меня матч в 11, а он лег в это время после восстановления, массажа, растяжки. Я удивился, увидев его здесь, но он сказал, что нормально себя чувствует. Спросил его, как ему, понравилось заканчивать в 4 утра? Он ответил: «Очень. Побольше бы таких матчей», — сказал Хачанов.

«Я его видел, спросил, как он себя чувствует. Он сказал, что на удивление хорошо, что он этого сам не ожидал. Но я не представляю [как он это делает], потому что он лег спать в 7 утра. Конечно, Даня — красавчик. Выиграть такой матч, лечь спать рано утром, когда уже светло — и на следующий день чувствовать себя нормально... Он, по-моему, около часа сегодня потренировался. Огромное ему уважение. Поэтому и не только поэтому он один из лучших теннисистов в мире», — сказал Рублев.

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Хочу побеждать хороших парней и взять еще один «шлем»

Медведев после игры с Оже-Альяссимом говорил не только о своем ночном возвращении и матче через полтора дня после него. Журналисты на пресс-конференции задали ему еще несколько вопросов, которые получили развернутые ответы.

В 2022 году Медведев провел в Мельбурне финал-драму с Рафаэлем Надалем (вел 2-0, но упустил титул). Два сезона назад было намного обиднее, чем в финале Australian Open-2021 с Новаком Джоковичем и даже финале US Open-2019 с тем же Надалем. Даниил завоевал свой единственный на данный момент «Большой шлем» в финале US Open-2021 с Джоковичем, в 2023-м сошелся с великим сербом в еще одной решающей игре в Нью-Йорке. И теперь ответил на вопрос, есть ли у него шанс зайти на титул в Мельбурне через два года после пережитого разочарования.

«100 процентов. И я чувствую, что на 100 процентов, давайте скажем так, оставил тот матч позади. Только будущее и настоящее имеют значение. Потому что было тяжело, было тяжело. Конечно, хотел выиграть, был близок, потом даже в пятом сете, когда он почти выиграл, я вернулся, но все равно проиграл. Так что тяжелое поражение, но сейчас я на 100 процентов оставил его позади. Я сфокусирован на настоящем. И я хочу, как вы сказали, постараться снова выйти в финал и постараться получить шанс выиграть другой «Большой шлем». У меня был наконец-то еще финал на US Open. Так что хочу показывать хороший теннис, побеждать хороших парней и, надеюсь, взять еще один титул», — сказал Медведев.

О своей мотивации и стойкости после пятисетовой победы с 0-2 Даниил заметил: «Я бы с радостью выигрывал все матчи в трех сетах, но порой это так не работает. Эмиль играл на очень, очень сильном уровне, а я был не очень в первых двух сетах, много промахивался, допусках много невынужденных ошибок. Такое бывает. Рад, что смог выиграть. И знаете, я думаю, конечно же, вероятно, мы никогда не увидим, как кто-либо выиграет «Большой шлем» за семь матчей с пятью сетами. Физически это будет тяжело, ментально — вероятно, вы проиграете когда-то. Но если вы уступаете в два сета, вы должны попытаться выиграть. Так что если смогу выиграть следующий матч в трех сетах, буду рад сделать это. Если буду уступать 0-2 по сетам, постараюсь выиграть — и посмотрим, что случится. Конечно же, лучше не заканчивать поздно и снова не играть четыре часа, но посмотрим, что будет».

Россиянина также спросили, почему он выглядит счастливым: «Я побеждаю, ха-ха. Если честно, просто всегда чувствую как бы, что я счастливый человек по жизни. И сейчас даже больше. Последние полтора месяца, как бы это назвать, я в мире с самим собой. Чувствую, что знаю, куда иду, что должен делать в своей жизни, если разговор только обо мне, пусть даже это эгоистично, и, конечно же, разговор о моей семье и команде. Я знаю, что хочу делать, знаю, какие у меня цели и как хочу достичь их, как бы есть всякие мелочи. Иногда, когда есть какие-то мелочи и вы не знаете, куда идете, можете чувствовать себя немного потерянным. Возможно, я тоже буду порой себя так чувствовать по ходу сезона, особенно в теннисе, где столько взлетов и падений в игре. Но пока чувствую себя счастливым и жду того, что будет дальше».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Это о том Данииле Медведеве»

Медведев развернуто ответил на вопрос о своих отношениях с Джоковичем. У бывшего лидера рейтинга спросили, как он изменился с тех пор, как впервые сошелся с сербом на уровне сборных. Памятная картинка из февраля 2017 года: Новак привез Даниила на матч Сербии и России в Нише.

«Да, я помню это очень хорошо. Было невероятно, невероятно. Считаю, что я серьезно вырос. В то время я воспринимал теннис серьезно, когда был на корте, но вроде как, давайте назовем это так, не на 100 процентов, может, на 90 или что-то такое. Я был уже в топ-100, создал Новаку проблем, а потом оказался совершенно разбит и с трудом ушел с корта, не мог двигаться часа три после матча, что невероятно», — сказал Медведев.

Даниил продолжил: «На самом деле все, что касается той поездки, было невероятным. И было здорово понять, что я еще тогда мог заставить Новака страдать на корте. Но также я был разбит, потому что не заморачивался из-за еды, мог запросто есть фастфуд перед матчем, потому что тогда думал, что это не так важно и не имеет значения, а что имеет — это твой форхенд, бэкхенд. А потом шаг за шагом я понял, как важна жизнь вне корта, сон, еда, восстановление, что угодно еще, все эти маленькие и мелкие детали».

Россиянин добавил: «И я так делаю в жизни. Многие люди, все вы, ребята, можете говорить мне, что считаете что-то правильным. И я вроде как: окей, я вижу, что вы говорите, но пока сам не решу делать это, то это не сработает. Может быть, на самом деле, так же для многих людей, но, по крайней мере, — для меня. И теперь, как уже говорил, я многое изменил за прошлый месяц. Многие люди вокруг меня говорили это раньше, но теперь я пришел к этому: окей, я хочу изменить это даже больше. И это первая часть о том Данииле Медведеве».

«Та история на самом деле была невероятной. Снова, мы тренировались с Новаком, это было очень забавно. И он сказал что-то вроде: «О, мы играем в Кубке Дэвиса через пару дней». Я такой: «Да». И он: «Ты едешь?» Я: «Да, еду». Это было мое первое противостояние. И он такой: «Когда поедешь?» Сказал, что в субботу. А он: «Ты хочешь поехать со мной?» Честно, я чувствую себя очень скромным человеком, так что сначала сказал: «Нет, нет, федерация уже взяла мне билеты». Но это было вроде как с одной пересадкой, тремя часами ожидания и что-то такое. И потом я такой говорил себе: «Может быть, на самом деле, я должен был сказать «Да», на самом деле должен был сказать «Да». И когда через час тренировка закончилась, я такой: «Новак, я правда могу поехать с тобой?» А он такой: «Да» И я такой: «Окей, я поеду», — сказал Медведев.

Даниил продолжил: «Я считаю, что это то, что иногда люди не знают о Новаке. Он может быть, вы знаете, жестким на корте, как и я могу. Он может быть таким или таким. Но для меня с тех пор, как впервые встретил его и был в четвертой сотне рейтинга, а сейчас третий в мире, а он был и есть первый в мире, чувствую, что он относится ко мне так же, как ранее. Определенно, я стал для него более серьезным соперником, чем ранее, но отношение вне корта, когда мы видим друг друга, то же самое. И мне нравится это в нем, нахожу это очень хорошим качеством для человека»