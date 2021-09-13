Жена Медведева вдохновила теннисиста на триумф в финале US Open. Как выглядит супруга героя из России

Супер подарок для очаровательной жены на годовщину свадьбы.

Даниил Медведев подтверждает звание лучшего российского теннисиста современности победой над Новаком Джоковичем в финале US Open-2021. Даня идеально разложил легендарного оппонента (6:4, 6:4, 6:4) и завоевал престижный трофей.

А помог ему в этом не только талант, но и тренировки под руководством любимой и очаровательной жены Дарьи. Конечно, она не является его основным тренером, но сама занималась теннисом в прошлом (карьеру пришлось закончить из-за травмы) и может дать много дельных советов.

Что говорить, когда пара поженилась в 2018-м году, результаты Медведева пошли вверх. Теннисист всегда отмечал, что ничего этого бы не случилось без поддержки Дарьи.

«Я очень рад, что она понимает, что такое теннис. Даша знает, что мы не можем пойти по магазинам перед игрой, что я могу быть занят с восьми утра до самого вечера. К этому непросто привыкнуть, когда ничего не понимаешь в теннисе. Она помогает мне стать лучше как человеку и как игроку», — вот что говорил Даниил в одном из интервью.

Очередную годовщину пара отмечала в день финала, так что Даниил подготовил особый подарок — первый титул турниров «Большого шлема». Как же хорошо, что планы не пришлось менять.

«Знаете, по ходу турнира не мог придумать подарок. Когда вышел в финал, после полуфинала подумал: о'кей, если проиграю, то придется быстро что-то найти. А потом единственное, что думал: если проиграю, то у меня не будет времени найти подарок, так что должен был выиграть. Люблю тебя, Даша», — сказал Даниил в чемпионской речи.

Однажды Медведев сказал, что не уверен, что сможет выиграть столько же «Шлемов», сколько Джокович. Теперь счет приятно меняется в пользу российского спортсмена. И пусть это будет только началом.