Экс-восьмая ракетка мира — о причинах поражения Джоковича, зрителях на трибунах и большой команде топ-игроков.

Даниил Медведев не позволил Новаку Джоковичу взять сезонный «Большой шлем» — первый за 52 года среди мужчин. Таким образом, в открытой эре тенниса по-прежнему всего три игрока в одиночном разряде брали все четыре ТБШ в одном сезоне. Это Род Лейвер (1969), Маргарет Корт (1970) и Штеффи Граф (1998). Для Даниила же это первый титул ТБШ в карьере, который может стать отправной точкой к восхождению на первую строчку рейтинга ATP. Об этом в интервью «СЭ» рассказал экс-восьмая ракетка мира, победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде Михаил Южный.

Победа на US Open — это вишенка на торте

— Ваше мнение о финале: это была суперигра Даниила, плохой день Новака или два этих фактора в комплексе?

— Это совокупность факторов. Даниил повел матч очень хорошо, невероятно играл на задней линии, стабильно подавал первым мячом. Новак же испытывал давление на протяжении уже долгого времени. На кону для него стояло очень многое. Я бы сказал, что Медведев не позволил Джоковичу справиться с этим давлением, переломить ход матча, как он делал это на протяжении всего турнира.

— Сезонный «Большой шлем» имел столь важное значение для серба?

— Безусловно. И имеет до сих пор. Если вы пересмотрите Уимблдон-2021, в частности полуфинал с Денисом Шаповаловым, то заметите, какое напряженное выражение лица было у Джоковича, его тренера Мариана Вайды, у физиотерапевта. А это был только Уимблдон, до календарного «Шлема» было еще далеко. Надо отдать должное Джоковичу. Он блестяще справлялся со всеми задачами, вплоть до финала US Open. Показывал невероятный теннис, выправлял самые тяжелые ситуации. Но очень хорошее выступление Даниила не позволило ему повторить историческое достижение Лейвера.

— Победа на US Open должна еще больше раскрепостить Медведева?

— Уже несколько лет он один из лучших теннисистов мира, давно в категории супертопов. Победа на US Open — это вишенка на торте. Думаю, что он продолжит прогрессировать, и мы увидим еще не одну победу россиянина на турнирах «Большого шлема».

Джокович еще не сказал своего последнего слова

— На ваш взгляд, успех Даниила знаменует окончательную смену эпох в мужском теннисе? Вместо одной Большой тройки (Джокович, Федерер, Надаль) приходит другая (Медведев, Зверев, Циципас)?

— Я бы не стал выделять тройку или пятерку теннисистов, которые будут властвовать в туре в ближайшие годы. Да, Медведев, Циципас и Зверев показывают очень высокий уровень игры. Титулов больше у Даниила, но они довольно близки друг к другу. Есть и другие ребята — следующий эшелон, который подбирается к этому уровню. Не будем сбрасывать со счетов Доминика Тима, которому только 28 лет. Я уверен, что и Джокович не сказал своего последнего слова. Так что не хочется забегать вперед и ставить на кого-то конкретного из ребят.

— В этом году догнать Джоковича в рейтинге практически нереально, но в целом Медведев созрел для статуса первой ракетки мира? Или с его не самой совершенной игрой на грунте и траве сделать это чрезвычайно трудно?

— Не хотел бы делать голословные заявления. Но если вы посмотрите все результаты Даниила за последнее время, то сами придете к очевидным выводам. Скажу так: он созрел для этого, но сможет ли этого достигнуть — трудно сказать. По уровню игры и результатам потенциально это один из главных претендентов на первую сорочку рейтинга.

— Приятно, что, помимо Медведева и Рублева, еще ряд топ-игроков имеют русские корни?

— Риторический вопрос. Да, это приятно, но опять же... Было очень интересно наблюдать и за многолетним соперничеством Надаля, Джоковича и Федерера. Ничего страшного, что они не имели никакого отношения к России. Но как они играли и играют, как подняли уровень тенниса, интерес к нему по всему миру! Это невероятно.

— Как считаете, Роджер еще вернется в тур?

— Не знаю, у меня мало информации по тому, что с ним сейчас происходит.

Без большой команды невозможно побеждать на турнирах «Большого шлема»

— У Даниила большая команда, куда входит и штатный психолог Франциска Дозе. Это необходимость для современного тенниса?

— Это пришло уже довольно давно. Если ты хочешь побеждать на турнирах «Большого шлема» и быть на топ-уровне, то без этого никуда. Это неотъемлемая часть игры. Чтобы твоя сплоченная команда двигалась с тобой в одном направлении.

— У вашего поколения не было психологов и диетологов?

— Были. Просто это все появлялось постепенно, когда теннисист добивался определенных успехов и имел возможность расширить свою команду. Точно так же и у игроков поколения Даниила. Просто у них такая возможность появилась чуть раньше. Когда я начинал играть в ATP-туре, то у многих игроков вообще не было тренера. Потом у всех уже стали появляться специалисты по ОФП и физиотерапевты. Сейчас у всех топовых игроков есть и психологи, и диетологи, и еще много обслуживающего персонала.

— Полные трибуны на US Open свидетельствуют о том, что теннис возвращается к нормальной жизни?

— Да, это другие эмоции, другой уровень. Одно дело финал US Open-2020 Тим — Зверев, который проходил при пустых трибунах, совсем другое — противостояние Медведева и Джоковича в этом году. Присутствие болельщиков дорогого стоит. И уровень тенниса повышается. Все-таки эмоции играют очень важную роль в нашем виде спорта.