Определяющее дерби для Федотова: как заменить Дивеева, Рошу, Файзуллаева и переломить эмоции «Спартака»?

Максим Никитин — о главных интригах противостояния ЦСКА и «Спартака».

К дерби со «Спартаком» ЦСКА подходит в составе, ослабленном тремя дисквалификациями, которые случились в матче с «Ахматом».

Напомню, в этой игре по удалению схватили защитники Роша и Дивеев, а Аббосбек Файзуллаев получил четвертую желтую, которая тоже отправила его мимо главного дерби Москвы.

Некоторые болельщики ЦСКА решили, что Файзуллаев заработал предупреждение намеренно, потому что торопился на молодежный чемпионат Азии, где сборная Узбекистана до 23 лет имеет все шансы на победу в турнире и квалификацию на Олимпийские игры (кстати, они уже вышли из группы и в четвертьфинале сыграют с Саудовской Аравией).

Но, насколько я понимаю, в ЦСКА уверены, что Файзуллаев не дезертировал, а действительно нарушил правила не специально. Тем более ничего важного от раннего приезда в расположение сборной Аббосбек не застал. Сборная Узбекистана на групповом этапе все решила за первые два матча (счет за две игры — 7:0), рубка с Вьетнамом, в которой он принял участие, ничего не решала.

Плюс в клубе понимают, что участие Файзуллаева в международном турнире — огромный плюс для его карьерного будущего и увеличение трансферной стоимости в случае продажи.

Аббосбек Файзуллаев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Поэтому Федотов, конечно, хотел видеть Файзуллаева в дерби (да и сам Аббосбек этого тоже хотел), но, кажется, в игре со «Спартаком» Владимиру Валентиновичу придется использовать Виктора Давилу. И это самое простое решение для главного тренера ЦСКА.

Кем заменить Рошу и Дивеева? Это главный вопрос. Дивеев — лучший защитник лиги с паспортом (правда, пока не набрал форму после травмы). Роша — один из лучших в целом, который к тому же умеет классно проводить большие матчи. Кстати, у бразильца — отличная для защитника результативность: 6 голов в 61 игре за ЦСКА. Неудивительно, что армейцы ведут с ним переговоры о продлении контракта, которые, правда, пока не завершены.

Скорее всего, место правого центрального в обороне займет Саша Зделар или Матвей Лукин. Тогда пару Мендесу (если Зделар опустится в оборону) в опорной зоне может составить Иван Обляков, а в атаке три позиции займут Давила, Чалов и Мусаев.

При этом место Акинфеева, который пропускал игру с «Ахматом», вообще не обсуждается. После матча Владимир Федотов сказал, что отсутствие Игоря — ротация, вызванная плотным графиком.

Дополнительной проблемой для Федотова может стать схема «Спартака». Красно-белые при Слишковиче сыграли два матча в разных формациях. Первый с «Зенитом» — по схеме 4-2-3-1, а на второй с «Ростовом» вышли в 3-4-1-2. Что будет в этот раз? Вопрос открытый.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА, конечно, сильно не хватает стабильности. Многое решают травмы, но самое главное: команда вела в счете в 18 матчах из 24 в нынешнем сезоне РПЛ, а победила в итоге только в девяти. То есть соперники в матчах с ЦСКА одержали девять волевых побед. И это абсолютно системная история.

«Спартак», находящийся на эмоциональном подъеме, может ментальными слабостями ЦСКА воспользоваться.

Кажется, для Федотова этот матч — определяющий. Победа в дерби может дать не только отличный толчок для борьбы за бронзовые медали, но и зарядит команду для успеха в Кубке, для которого ЦСКА осталось победить всего лишь двух соперников.

Правда, в трех матчах.

А если нет, то в конце сезона боссы ЦСКА могут задуматься и о его замене.