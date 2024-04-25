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Определяющее дерби для Федотова: как заменить Дивеева, Рошу, Файзуллаева и переломить эмоции «Спартака»?

Дивеев, Роша и Файзуллаев пропустят матч со «Спартаком»
Максим Никитин
Корреспондент
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Владимир Федотов и Владимир Слишкович
Владимир Федотов и Владимир Слишкович.
Максим Никитин — о главных интригах противостояния ЦСКА и «Спартака».
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

К дерби со «Спартаком» ЦСКА подходит в составе, ослабленном тремя дисквалификациями, которые случились в матче с «Ахматом».

Напомню, в этой игре по удалению схватили защитники Роша и Дивеев, а Аббосбек Файзуллаев получил четвертую желтую, которая тоже отправила его мимо главного дерби Москвы.

Некоторые болельщики ЦСКА решили, что Файзуллаев заработал предупреждение намеренно, потому что торопился на молодежный чемпионат Азии, где сборная Узбекистана до 23 лет имеет все шансы на победу в турнире и квалификацию на Олимпийские игры (кстати, они уже вышли из группы и в четвертьфинале сыграют с Саудовской Аравией).

Александар Юкич, Александр Соболев, Педро. Непредсказуемое дерби, матч жизни для «Сочи», сколько забьет «Зенит»? Главные интриги перенесенного тура

Но, насколько я понимаю, в ЦСКА уверены, что Файзуллаев не дезертировал, а действительно нарушил правила не специально. Тем более ничего важного от раннего приезда в расположение сборной Аббосбек не застал. Сборная Узбекистана на групповом этапе все решила за первые два матча (счет за две игры — 7:0), рубка с Вьетнамом, в которой он принял участие, ничего не решала.

Плюс в клубе понимают, что участие Файзуллаева в международном турнире — огромный плюс для его карьерного будущего и увеличение трансферной стоимости в случае продажи.

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Поэтому Федотов, конечно, хотел видеть Файзуллаева в дерби (да и сам Аббосбек этого тоже хотел), но, кажется, в игре со «Спартаком» Владимиру Валентиновичу придется использовать Виктора Давилу. И это самое простое решение для главного тренера ЦСКА.

Кем заменить Рошу и Дивеева? Это главный вопрос. Дивеев — лучший защитник лиги с паспортом (правда, пока не набрал форму после травмы). Роша — один из лучших в целом, который к тому же умеет классно проводить большие матчи. Кстати, у бразильца — отличная для защитника результативность: 6 голов в 61 игре за ЦСКА. Неудивительно, что армейцы ведут с ним переговоры о продлении контракта, которые, правда, пока не завершены.

Защитник &laquo;Ахмата&raquo; Андрей Семенов и&nbsp;полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»

Скорее всего, место правого центрального в обороне займет Саша Зделар или Матвей Лукин. Тогда пару Мендесу (если Зделар опустится в оборону) в опорной зоне может составить Иван Обляков, а в атаке три позиции займут Давила, Чалов и Мусаев.

При этом место Акинфеева, который пропускал игру с «Ахматом», вообще не обсуждается. После матча Владимир Федотов сказал, что отсутствие Игоря — ротация, вызванная плотным графиком.

Дополнительной проблемой для Федотова может стать схема «Спартака». Красно-белые при Слишковиче сыграли два матча в разных формациях. Первый с «Зенитом» — по схеме 4-2-3-1, а на второй с «Ростовом» вышли в 3-4-1-2. Что будет в этот раз? Вопрос открытый.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА, конечно, сильно не хватает стабильности. Многое решают травмы, но самое главное: команда вела в счете в 18 матчах из 24 в нынешнем сезоне РПЛ, а победила в итоге только в девяти. То есть соперники в матчах с ЦСКА одержали девять волевых побед. И это абсолютно системная история.

«Спартак», находящийся на эмоциональном подъеме, может ментальными слабостями ЦСКА воспользоваться.

Владимир Слишкович (в&nbsp;центре) исполняет обязанности главного тренера &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» при Слишковиче: ничья с «Зенитом», разгром «Ростова». Что изменил сменщик Абаскаля?

Кажется, для Федотова этот матч — определяющий. Победа в дерби может дать не только отличный толчок для борьбы за бронзовые медали, но и зарядит команду для успеха в Кубке, для которого ЦСКА осталось победить всего лишь двух соперников.

Правда, в трех матчах.

А если нет, то в конце сезона боссы ЦСКА могут задуматься и о его замене.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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