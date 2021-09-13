Даниил — третий в истории российского мужского тенниса обладатель титула на «мэйджора». Его путь к триумфу был самым трудным

Даниил Медведев победил в финале US Open и с третьей попытки выиграл турнир «Большого шлема». Ранее россиянин уступил Рафаэлю Надалю в Нью-Йорке-2019 и тому же Джоковичу в Мельбурне-2021. До Даниила победителями «мэйджоров» становились только два наших игрока — Евгений Кафельников и Марат Сафин. Оба взяли по два трофея, но Евгению для этого понадобилось три финала, Марату — четыре. Теперь у России есть по две победы на каждом из хардовых турниров и один успех 1996 года на грунте.

Россияне в финалах турниров «Большого шлема»:

Год Турнир Игрок Соперник Счет 1996 Poland Garros Евгений Кафельников Михаэль Штих Германия 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4) 1999 Australian Open Евгений Кафельников Томас Энквист Швеция 4:6, 6:0, 6:3, 7:6 (7:1) 2000 Australian Open Евгений Кафельников Андре Агасси США 6:3, 3:6, 2:6, 4:6 2000 US Open Марат Сафин Пит Сампрас 6:4, 6:3, 6:3 2002 Australian Open Марат Сафин Томас Юханссон Швеция 6:3, 4:6, 4:6, 6:7 (4:7) 2004 Australian Open Марат Сафин Роджер Федерер Швейцария 6:7 (3:7), 4:6, 2:6 2005 Australian Open Марат Сафин Ллейтон Хьюитт Австралия 1:6, 6:3, 6:4, 6:4 2019 US Open Даниил Медведев Рафаэль Надаль Испания 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 2021 Australian Open Даниил Медведев Новак Джокович Сербия 5:7, 2:6, 2:6 2021 US Open Даниил Медведев Новак Джокович Сербия 6:4, 6:4, 6:4

Финальное противостояние стало девятым в карьере для Джоковича и Медведева. Россиянин снова подступился к позициям многолетнего лидера мирового тура, сократив отставание по победам в очных матчах до минимума — 4:5. При этом из шести последних встреч Даниил выиграл четыре, одолев серба в четвертьфинале Монте-Карло, полуфинале Цинциннати, группе Итогового турнира и теперь в финале US Open.

Матчи Даниила Медведева против Новака Джоковича:

Год Турнир Покрытие Стадия Счет 2017 Кубок Дэвиса Хард Первый раунд 6:3, 4:6, 1:6, 0:1 (отказ) 2017 Исбурн Трава 1/2 финала 4:6, 4:6 2019 Australian Open Хард Четвертый круг 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6 2019 Монте-Карло Грунт 1/4 финала 6:3, 4:6, 6:2 2019 Цинциннати Хард 1/2 финала 3:6, 6:3, 6:3 2020 ATP Cup Хард 1/2 финала 1:6, 7:5, 4:6 2020 Итоговый турнир Хард Гр. турнир 6:3, 6:3 2021 Australian Open Хард Финал 5:7, 2:6, 2:6 2021 US Open Хард Финал 6:4, 6:4, 6:4

Финальная стадия американского «мэйджора», в отличие от австралийского (девять финалов — девять побед), тяжело дается Джоковичу. В Нью-Йорке он выиграл только треть решающих встреч, но только двоим соперникам уступил в минимальном количестве партий. В 2007 году 20-летний дебютант финалов в трех сетах проиграл Роджеру Федереру, дважды сумев затащить фаворита на тай-брейк, а вот 14 лет спустя уже в качестве претендента на сезонный «Шлем» взял всего 12 равномерно распределенных по сетам геймов у Даниила Медведева.

Финалы Джоковича на US Open:

Сезон Соперник Страна Счет 2007 Роджер Федерер Швейцария 6:7 (4:7), 6:7 (2:7), 4:6 2010 Рафаэль Надаль Испания 4:6, 7:5, 4:6, 2:6 2011 Рафаэль Надаль Испания 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 2012 Энди Маррэй Великобритания 6:7 (10:12), 5:7, 6:2, 6:3, 2:6 2013 Рафаэль Надаль Испания 2:6, 6:3, 4:6, 1:6 2015 Роджер Федерер Швейцария 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 2016 Стэн Вавринка Швейцария 7:6 (7:1), 4:6, 5:7, 3:6 2018 Хуан Мартин Дель Потро Аргентина 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 2021 Даниил Медведев Россия 4:6, 4:6, 4:6

Собственно, первая крупная победа Медведева, скорее всего, останется в памяти в качестве осечки Джоковича в шаге от попадания в историю. После выигрыша «Уимблдона» серб максимально подобрался к недоступному ранее мужчинам «Золотому шлему» (четыре «мэйджора» и Олимпиада в один календарный год), но Александр Зверев в Токио отнял у серба олимпийские надежды, а Даниил Медведев в Нью-Йорке поставил его в один ряд с Джеком Кроуфордом и Лью Хоадом — людьми, чей заход на сезонный максимум оборвался в последний момент. В истории осталось два обладателя «Большого шлема» — американец Дон Бадж и австралиец Род Лэйвер, будет ли у кого-то шанс догнать их в следующие 50 лет — большой вопрос.

Победители трех первых турниров «Большого шлема» в календарном году:

Год Игрок Страна Результат на US Open 1933 Джек Кроуфорд Австралия Финал 1938 Дон Бадж США Победа 1956 Лью Хоад Австралия Финал 1962 Род Лэйвер Австралия Победа 1969 Род Лэйвер Австралия Победа 2021 Новак Джокович Сербия Финал

Другой вечный рекорд от Джоковича уйти не должен, но устанавливать его придется уже 2022 году. Сейчас серб делит с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем лидерство по числу побед на турнирах «Большого шлема» и в любимом Мельбурне в начале следующего года попробует наконец подвинуть двух главных соперников последних 15 лет.

Лидеры по числу побед на турнирах «Большого шлема»: