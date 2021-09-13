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Титул Медведева — самый трудовой «Шлем» для россиян. Кафельников и Сафин побеждали с первой попытки

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 13:15
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Даниил — третий в истории российского мужского тенниса обладатель титула на «мэйджора». Его путь к триумфу был самым трудным

Даниил Медведев победил в финале US Open и с третьей попытки выиграл турнир «Большого шлема». Ранее россиянин уступил Рафаэлю Надалю в Нью-Йорке-2019 и тому же Джоковичу в Мельбурне-2021. До Даниила победителями «мэйджоров» становились только два наших игрока — Евгений Кафельников и Марат Сафин. Оба взяли по два трофея, но Евгению для этого понадобилось три финала, Марату — четыре. Теперь у России есть по две победы на каждом из хардовых турниров и один успех 1996 года на грунте.

Россияне в финалах турниров «Большого шлема»:

Год

Турнир

Игрок

Соперник

Счет

1996

Poland Garros

Евгений Кафельников

Михаэль Штих Германия

7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4)

1999

Australian Open

Евгений Кафельников

Томас Энквист Швеция

4:6, 6:0, 6:3, 7:6 (7:1)

2000

Australian Open

Евгений Кафельников

Андре Агасси США

6:3, 3:6, 2:6, 4:6

2000

US Open

Марат Сафин

Пит Сампрас

6:4, 6:3, 6:3

2002

Australian Open

Марат Сафин

Томас Юханссон Швеция

6:3, 4:6, 4:6, 6:7 (4:7)

2004

Australian Open

Марат Сафин

Роджер Федерер Швейцария

6:7 (3:7), 4:6, 2:6

2005

Australian Open

Марат Сафин

Ллейтон Хьюитт Австралия

1:6, 6:3, 6:4, 6:4

2019

US Open

Даниил Медведев

Рафаэль Надаль Испания

5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6

2021

Australian Open

Даниил Медведев

Новак Джокович Сербия

5:7, 2:6, 2:6

2021

US Open

Даниил Медведев

Новак Джокович Сербия

6:4, 6:4, 6:4

Финальное противостояние стало девятым в карьере для Джоковича и Медведева. Россиянин снова подступился к позициям многолетнего лидера мирового тура, сократив отставание по победам в очных матчах до минимума — 4:5. При этом из шести последних встреч Даниил выиграл четыре, одолев серба в четвертьфинале Монте-Карло, полуфинале Цинциннати, группе Итогового турнира и теперь в финале US Open.

Россиянин Даниил Медведев выиграл&nbsp;US Open.

Матчи Даниила Медведева против Новака Джоковича:

Год

Турнир

Покрытие

Стадия

Счет

2017

Кубок Дэвиса

Хард

Первый раунд

6:3, 4:6, 1:6, 0:1 (отказ)

2017

Исбурн

Трава

1/2 финала

4:6, 4:6

2019

Australian Open

Хард

Четвертый круг

4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6

2019

Монте-Карло

Грунт

1/4 финала

6:3, 4:6, 6:2

2019

Цинциннати

Хард

1/2 финала

3:6, 6:3, 6:3

2020

ATP Cup

Хард

1/2 финала

1:6, 7:5, 4:6

2020

Итоговый турнир

Хард

Гр. турнир

6:3, 6:3

2021

Australian Open

Хард

Финал

5:7, 2:6, 2:6

2021

US Open

Хард

Финал

6:4, 6:4, 6:4

Финальная стадия американского «мэйджора», в отличие от австралийского (девять финалов — девять побед), тяжело дается Джоковичу. В Нью-Йорке он выиграл только треть решающих встреч, но только двоим соперникам уступил в минимальном количестве партий. В 2007 году 20-летний дебютант финалов в трех сетах проиграл Роджеру Федереру, дважды сумев затащить фаворита на тай-брейк, а вот 14 лет спустя уже в качестве претендента на сезонный «Шлем» взял всего 12 равномерно распределенных по сетам геймов у Даниила Медведева.

Финалы Джоковича на US Open:

Сезон

Соперник

Страна

Счет

2007

Роджер Федерер

Швейцария

6:7 (4:7), 6:7 (2:7), 4:6

2010

Рафаэль Надаль

Испания

4:6, 7:5, 4:6, 2:6

2011

Рафаэль Надаль

Испания

6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1

2012

Энди Маррэй

Великобритания

6:7 (10:12), 5:7, 6:2, 6:3, 2:6

2013

Рафаэль Надаль

Испания

2:6, 6:3, 4:6, 1:6

2015

Роджер Федерер

Швейцария

6:4, 5:7, 6:4, 6:4

2016

Стэн Вавринка

Швейцария

7:6 (7:1), 4:6, 5:7, 3:6

2018

Хуан Мартин Дель Потро

Аргентина

6:3, 7:6 (7:4), 6:3

2021

Даниил Медведев

Россия

4:6, 4:6, 4:6

Собственно, первая крупная победа Медведева, скорее всего, останется в памяти в качестве осечки Джоковича в шаге от попадания в историю. После выигрыша «Уимблдона» серб максимально подобрался к недоступному ранее мужчинам «Золотому шлему» (четыре «мэйджора» и Олимпиада в один календарный год), но Александр Зверев в Токио отнял у серба олимпийские надежды, а Даниил Медведев в Нью-Йорке поставил его в один ряд с Джеком Кроуфордом и Лью Хоадом — людьми, чей заход на сезонный максимум оборвался в последний момент. В истории осталось два обладателя «Большого шлема» — американец Дон Бадж и австралиец Род Лэйвер, будет ли у кого-то шанс догнать их в следующие 50 лет — большой вопрос.

Даниил Медведев и&nbsp;Новак Джокович.

Победители трех первых турниров «Большого шлема» в календарном году:

Год

Игрок

Страна

Результат на US Open

1933

Джек Кроуфорд

Австралия

Финал

1938

Дон Бадж

США

Победа

1956

Лью Хоад

Австралия

Финал

1962

Род Лэйвер

Австралия

Победа

1969

Род Лэйвер

Австралия

Победа

2021

Новак Джокович

Сербия

Финал

Другой вечный рекорд от Джоковича уйти не должен, но устанавливать его придется уже 2022 году. Сейчас серб делит с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем лидерство по числу побед на турнирах «Большого шлема» и в любимом Мельбурне в начале следующего года попробует наконец подвинуть двух главных соперников последних 15 лет.

Лидеры по числу побед на турнирах «Большого шлема»:

Игрок

Страна

Australian Open

Roland Garros

Wimbledon

US Open

Всего

Роджер Федерер

Швейцария

6

1

8

5

20

Рафаэль Надаль

Испания

1

13

2

4

20

Новак Джокович

Сербия

9

2

5

3

20

Пит Сампрас

США

2

0

7

5

14

Рой Эмерсон

Австралия

6

2

2

2

12

Род Лэйвер

Австралия

3

2

4

2

11

Бьорн Борг

Швеция

0

6

5

0

11

Билл Тилден

США

0

0

3

7

10

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