Титул Медведева — самый трудовой «Шлем» для россиян. Кафельников и Сафин побеждали с первой попытки
Даниил Медведев победил в финале US Open и с третьей попытки выиграл турнир «Большого шлема». Ранее россиянин уступил Рафаэлю Надалю в Нью-Йорке-2019 и тому же Джоковичу в Мельбурне-2021. До Даниила победителями «мэйджоров» становились только два наших игрока — Евгений Кафельников и Марат Сафин. Оба взяли по два трофея, но Евгению для этого понадобилось три финала, Марату — четыре. Теперь у России есть по две победы на каждом из хардовых турниров и один успех 1996 года на грунте.
Россияне в финалах турниров «Большого шлема»:
|
Год
|
Турнир
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Poland Garros
|
Евгений Кафельников
|
Михаэль Штих Германия
|
7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4)
|
1999
|
Australian Open
|
Евгений Кафельников
|
Томас Энквист Швеция
|
4:6, 6:0, 6:3, 7:6 (7:1)
|
2000
|
Australian Open
|
Евгений Кафельников
|
Андре Агасси США
|
6:3, 3:6, 2:6, 4:6
|
2000
|
US Open
|
Марат Сафин
|
Пит Сампрас
|
6:4, 6:3, 6:3
|
2002
|
Australian Open
|
Марат Сафин
|
Томас Юханссон Швеция
|
6:3, 4:6, 4:6, 6:7 (4:7)
|
2004
|
Australian Open
|
Марат Сафин
|
Роджер Федерер Швейцария
|
6:7 (3:7), 4:6, 2:6
|
2005
|
Australian Open
|
Марат Сафин
|
Ллейтон Хьюитт Австралия
|
1:6, 6:3, 6:4, 6:4
|
2019
|
US Open
|
Даниил Медведев
|
Рафаэль Надаль Испания
|
5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6
|
2021
|
Australian Open
|
Даниил Медведев
|
Новак Джокович Сербия
|
5:7, 2:6, 2:6
|
2021
|
US Open
|
Даниил Медведев
|
Новак Джокович Сербия
|
6:4, 6:4, 6:4
Финальное противостояние стало девятым в карьере для Джоковича и Медведева. Россиянин снова подступился к позициям многолетнего лидера мирового тура, сократив отставание по победам в очных матчах до минимума — 4:5. При этом из шести последних встреч Даниил выиграл четыре, одолев серба в четвертьфинале Монте-Карло, полуфинале Цинциннати, группе Итогового турнира и теперь в финале US Open.
Матчи Даниила Медведева против Новака Джоковича:
|
Год
|
Турнир
|
Покрытие
|
Стадия
|
Счет
|
2017
|
Кубок Дэвиса
|
Хард
|
Первый раунд
|
6:3, 4:6, 1:6, 0:1 (отказ)
|
2017
|
Исбурн
|
Трава
|
1/2 финала
|
4:6, 4:6
|
2019
|
Australian Open
|
Хард
|
Четвертый круг
|
4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6
|
2019
|
Монте-Карло
|
Грунт
|
1/4 финала
|
6:3, 4:6, 6:2
|
2019
|
Цинциннати
|
Хард
|
1/2 финала
|
3:6, 6:3, 6:3
|
2020
|
ATP Cup
|
Хард
|
1/2 финала
|
1:6, 7:5, 4:6
|
2020
|
Итоговый турнир
|
Хард
|
Гр. турнир
|
6:3, 6:3
|
2021
|
Australian Open
|
Хард
|
Финал
|
5:7, 2:6, 2:6
|
2021
|
US Open
|
Хард
|
Финал
|
6:4, 6:4, 6:4
Финальная стадия американского «мэйджора», в отличие от австралийского (девять финалов — девять побед), тяжело дается Джоковичу. В Нью-Йорке он выиграл только треть решающих встреч, но только двоим соперникам уступил в минимальном количестве партий. В 2007 году 20-летний дебютант финалов в трех сетах проиграл Роджеру Федереру, дважды сумев затащить фаворита на тай-брейк, а вот 14 лет спустя уже в качестве претендента на сезонный «Шлем» взял всего 12 равномерно распределенных по сетам геймов у Даниила Медведева.
Финалы Джоковича на US Open:
|
Сезон
|
Соперник
|
Страна
|
Счет
|
2007
|
Роджер Федерер
|
Швейцария
|
6:7 (4:7), 6:7 (2:7), 4:6
|
2010
|
Рафаэль Надаль
|
Испания
|
4:6, 7:5, 4:6, 2:6
|
2011
|
Рафаэль Надаль
|
Испания
|
6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1
|
2012
|
Энди Маррэй
|
Великобритания
|
6:7 (10:12), 5:7, 6:2, 6:3, 2:6
|
2013
|
Рафаэль Надаль
|
Испания
|
2:6, 6:3, 4:6, 1:6
|
2015
|
Роджер Федерер
|
Швейцария
|
6:4, 5:7, 6:4, 6:4
|
2016
|
Стэн Вавринка
|
Швейцария
|
7:6 (7:1), 4:6, 5:7, 3:6
|
2018
|
Хуан Мартин Дель Потро
|
Аргентина
|
6:3, 7:6 (7:4), 6:3
|
2021
|
Даниил Медведев
|
Россия
|
4:6, 4:6, 4:6
Собственно, первая крупная победа Медведева, скорее всего, останется в памяти в качестве осечки Джоковича в шаге от попадания в историю. После выигрыша «Уимблдона» серб максимально подобрался к недоступному ранее мужчинам «Золотому шлему» (четыре «мэйджора» и Олимпиада в один календарный год), но Александр Зверев в Токио отнял у серба олимпийские надежды, а Даниил Медведев в Нью-Йорке поставил его в один ряд с Джеком Кроуфордом и Лью Хоадом — людьми, чей заход на сезонный максимум оборвался в последний момент. В истории осталось два обладателя «Большого шлема» — американец Дон Бадж и австралиец Род Лэйвер, будет ли у кого-то шанс догнать их в следующие 50 лет — большой вопрос.
Победители трех первых турниров «Большого шлема» в календарном году:
|
Год
|
Игрок
|
Страна
|
Результат на US Open
|
1933
|
Джек Кроуфорд
|
Австралия
|
Финал
|
1938
|
Дон Бадж
|
США
|
Победа
|
1956
|
Лью Хоад
|
Австралия
|
Финал
|
1962
|
Род Лэйвер
|
Австралия
|
Победа
|
1969
|
Род Лэйвер
|
Австралия
|
Победа
|
2021
|
Новак Джокович
|
Сербия
|
Финал
Другой вечный рекорд от Джоковича уйти не должен, но устанавливать его придется уже 2022 году. Сейчас серб делит с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем лидерство по числу побед на турнирах «Большого шлема» и в любимом Мельбурне в начале следующего года попробует наконец подвинуть двух главных соперников последних 15 лет.
Лидеры по числу побед на турнирах «Большого шлема»:
|
Игрок
|
Страна
|
Australian Open
|
Roland Garros
|
Wimbledon
|
US Open
|
Всего
|
Роджер Федерер
|
Швейцария
|
6
|
1
|
8
|
5
|
20
|
Рафаэль Надаль
|
Испания
|
1
|
13
|
2
|
4
|
20
|
Новак Джокович
|
Сербия
|
9
|
2
|
5
|
3
|
20
|
Пит Сампрас
|
США
|
2
|
0
|
7
|
5
|
14
|
Рой Эмерсон
|
Австралия
|
6
|
2
|
2
|
2
|
12
|
Род Лэйвер
|
Австралия
|
3
|
2
|
4
|
2
|
11
|
Бьорн Борг
|
Швеция
|
0
|
6
|
5
|
0
|
11
|
Билл Тилден
|
США
|
0
|
0
|
3
|
7
|
10
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