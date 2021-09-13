Даниил Медведев сокрушил Новака Джоковича в финале US Open, показал оригинальное празднование и обменялся комплиментами с легендой.

Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». В финале в Нью-Йорке Даниил разобрался с Джоковичем в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4.

Джокович

Первая ракетка мира в Нью-Йорке подошел к уникальному достижению — календарному «Большому шлему». Первым и последним с начала Открытой эры в мужском одиночном разряде его собирал только один человек — Род Лейвер в 1969-м.

Легендарный австралиец, дважды выигравший все четыре «мэйджора» за год и давно прописавшийся в США, стал одним из звездных зрителей финала US Open-2021. В других ложах разместились актеры, режиссеры, певцы, теннисисты — Мария Шарапова, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Брэдли Купер, Спайк Ли и другие селебрити.

Публика на арене Артура Эша явно симпатизировала Джоковичу и ждала исторического момента. 34-летний серб вместе с уникальным календарным достижением мог выйти вперед в большой тройке. После трех «мэйджоров» в 2021-м он догнал Роджера Федерера Рафаэля Надаля — по 20 титулов «Большого шлема».

Джокович перед финалом не скрывал: этот матч — исключительный шанс и фактически самый важный в карьере. Серб провел на корте в Нью-Йорке почти на пять часов больше Медведева, поэтому не сомневался: соперник свеж и готов к битве. Но сам не собирался останавливаться в шаге от большой истории.

Только у Джоковича не вышло реализовать эту мечту. Медведев остановил Новака, который с трудом сдерживал эмоции в конце и после финала. После матча серб отдал должное и Даниилу, и невероятной публике Нью-Йорка.

Respect between competitors. pic.twitter.com/teGc0ZwVLK — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

— Хотел бы начать с поздравлений Даниилу. Потрясающий матч. Потрясающий турнир, — Джокович сначала обратился к Медведеву, а потом к зрителям. — И если есть в мире кто-то, кто заслуживает «Большой шлем», то это однозначно ты. Поздравления тебе и твоей потрясающей команде. Ты один из самых замечательных людей в туре, с тобой всегда приятно общаться. Думаю, ты и дальше будешь стоять на этой сцене.

Я представлял себя в обоих возможных сценариях после этого матча. Несмотря на то, что не победил, мое сердце все равно наполнено радостью. Благодаря вам, я чувствую себя по-особенному. Вы, ребята, тронули меня до глубины души, это уникальное чувство. Большое спасибо. Скоро увидимся!

This moment though ? pic.twitter.com/dgvqLMpdBv — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Медведев

Вторая ракетка мира в Нью-Йорке дошел до третьего финала «Большого шлема». Две предыдущие попытки вышли разными: невероятная и незаконченная погоня за Надалем в финале US Open в сентябре 2019-го и безоговорочное поражение от Джоковича в решающем матче Australian Open в феврале 2021-го.

И два года назад в Нью-Йорке, и в начале этого сезона в Мельбурне россиянин выдал потрясающие речи. С респектом к Рафе и глубочайший уважением к Новаку с историей из начала своей профессиональной картеры. Вот только не стал слушать чемпионскую речь серба с предложение подождать пару лет на пути к титулу на «Большом шлеме».

На этом US Open у 25-летнего россиянина многие отмечали удивительно спокойную сетку и игру. Все силы, запас энергии и лучший теннис ему нужны были для этого финала. Даниил заметил: он может войти в историю соперником, остановившим Джоковича перед историческим достижением, но главное для него все же не в этом. Россиянин пообещал отдать всего себя на корте — как и великий оппонент.

Медведев в этот особенный вечер показал невероятный теннис. Стартовал с брейка, взял первый сет — 6:4, а затем с тем же счетом оставил за собой второй при всем сопротивлении серба. В третьем сете Даниил подавал на титул при 5:2, но с чемпионской подачи его сбил шум публики — пошли двойные ошибки. При 5:4 россиянин снова пошел на риск — и забрал первый в карьере титул! У него — свой набор достижений плюс оригинальное празднование с падением на корт (этот отсыл большой фанат игры FIFA объяснил потом в чемпионской речи) и теплые объятия с легендой.

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

— Никогда так не нервничал перед речью. Хотел бы извиниться перед болельщиками и Новаком, — начал Медведев и обратился к Джоковичу с признанием. — Мы знали, чего он мог достичь сегодня. Никому никогда этого не говорил, но для меня ты — величайший игрок в истории.

Благодарю всю свою команду, супругу Дарью, семью. Тех, кто здесь и кто дома. Это непростое приключение — выиграть «Большой шлем». Спасибо за помощь на этом пути.

Хочу поблагодарить вас, ребята. Думаю, вы больше болели за Новака, вас можно понять. Но на этой неделе вы дали мне много энергии. Еще с 2019-го она мне очень помогает.

И хотел бы закончить на приятной ноте. Сегодня третья годовщина моей свадьбы. Не знал, что подарить по итогам турнира. После полуфинала подумал, что мне нужно выиграть титул, потому что времени на другой подарок у меня нет.

И только легенды поймут, что я сделал после матча. Это L2 и влево. Спасибо, ребята!

Еще одно интервью Даниила на корте — уже после награждения. Он не забыл про два поражения от Надаля и Джоковича в финалах, и теперь победил в решающем матче с легендой из топ-3.

— Непросто все это осознать, — сказал чемпион. — У меня до сих пор судороги после последних геймов. Это было непросто. Я играл в финалах против него и проигрывал. И сейчас я боялся, что он снова меня разнесет. С ним можно иметь 15 планов. У меня была тактика на начало матча. Он нервничал, я тоже. Все могло пойти по-другому.

Эмоции после победы? Как говорит тренер, это русский стиль. Мне нравится, когда я не отмечаю победу. Потому что если бы я показывал эмоции, они были бы плохие. Это шутка, конечно.