«Верю Новаку: просто так он ничего не отдаст». Медведев максимально мотивирован перед финалом Australian Open с Джоковичем
Медведев в пятничном полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5). После матча россиянин сначала на корте, а потом пресс-конференции рассказал о ключевых моментах:
— он доволен своим теннисом, особенно — реакцией на изменившуюся ситуацию в третьем сете, когда даже «немного испугался», а потом вернул контроль и показал публике на «Род Лейвер Арене» один из лучших ударов в карьере и эмоциональное празднование
— вернувшиеся в «Мельбурн-парк» болельщики оказали серьезное влияние на матч — поддержали уступающего в счете соперника и сбили его, потому что за год он отвык играть при большом скоплении зрителей
— победная 20-матчевая серия (12 игр — против соперников из топ-10) — это мощный заряд уверенности, большое личное достижение и награда за тяжелую работу, он постарается продлить ее еще хотя бы ненадолго
— опыт первого финала турнира «Большого шлема» — поражение в пяти сетах от Рафаэля Надаля на US Open-2019 — имеет большое значение, дает представление о том, что его ждет в воскресенье против еще одного великого соперника, поможет сосредоточиться на игре и не отвлекаться на другие факторы
Обводящий удар и эмоции ?? Медведева — этот брейк привел его к победе. Уууууууау! ??? pic.twitter.com/oXNm43rt5t— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 19, 2021
Еще Даниил рассказал о своем теннисе, психологии и даже отношении к санкциям к российскому спорту. Он ответил на различные вопросы о финале с Джоковичем и объяснил, почему не досмотрел несколько игр Новака на турнире.
Лучший матч до финала Мельбурна
Медведев на пути к главной игре АО-2021 вымотал не только Циципаса, но и соотечественника Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2). Даниил ставит четвертьфинальный матч выше пятничного.
«Думаю, с Рублевым сыграл лучше. Но сегодня тоже был отличный матч. Определенно не скажу, что он был плохим. В любом случае это прекрасный матч: выиграл в трех сетах (без тай-брейков), особенно после непростого третьего. Я во второй раз в финале турнира «Большого шлема», это большое достижение. Так что только позитив после этой игры», — сказал Медведев.
Which @DaniilMedwed stat is the most impressive? ?— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021
2??0?? match win streak
1??2?? straight wins vs. Top ?
Grand Slam final No. 2??#AusOpen | #AO2021
Победы над игроками топ-10
Медведев с ноября 2020-го обыграл всех соперников из первой десятки мирового рейтинга, кроме Роджера Федерера. Великий швейцарец не выходит на корт с прошлого Australian Open.
«Говорить о такой серии здорово. Жаль, что Роджер не играет. С радостью встретился бы с ним. Ничего такого не говорю, просто с удовольствием провел бы с ним матч. Играть с Роджером, Новаком, Рафой — привилегия. Я рад, потому что помню момент, когда играл уже достаточно хорошо и был где-то на уровне двадцатки или тридцатки рейтинга, но испытывал затруднения в матчах с топ-10. Здорово слышать про эту серию, на самом деле доволен этим», — сказал Медведев.
Победная серия
Медведев не проигрывает с конца октября 2020-го в 20 матчах подряд. Прошлый год он закрыл титулами на «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире в Лондоне, а в этом стартовал с победы на командном турнире ATP Cup в Мельбурне.
«На самом деле всё отличается, турниры разные. Серия продолжается от Лондона к Мельбурну, но она началась давно, потом было межсезонье. Я просто рад, что мне удается удерживать игру на топ-уровне. Конечно, это здорово придает уверенности, когда ты обыгрываешь всех, ведь люди начинают немного бояться тебя. Но в то же время у некоторых еще больше желание победить тебя. Так что вот такая сложная ситуация. И я рад, что остаюсь на уровне эти 20 матчей», — сказал Медведев.
Last night the sole remaining #AO2021 final ticket was claimed as @DaniilMedwed booked a date with @DjokerNole at Rod Laver Arena on Sunday ?— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021
How Day 1??2?? of the #AusOpen went down ?https://t.co/4cHHws1zi4
Финал турнира «Большого шлема»
Медведев считает, что не должен испытывать большого давления, потому что Джоковичу «куда больше терять, чем мне». Новак не проиграл ни одного решающего матча «мэйджора» в Мельбурне, он — восьмикратный и действующий чемпион, а по числу титулов на турнирах «Большого шлема» уступает только Федереру и Надалю — 17 (после 27 финалов) против 20.
«Думаю, он фаворит. В восьми случаях, когда он выходил в полуфинал, затем выигрывал турнир. Я же, как это назвать по-английски, не аутсайдер, а претендент. Я — тот парень, который бросает вызов тому, кто восемь раз играл и побеждал здесь в финале. И я рад этому. Мне нравится играть с Новаком. У нас с первой встречи, когда я еще был 60-м в рейтинге, всегда сложные матчи, тяжелые физически и психологически. Он — один из величайших игроков в истории тенниса. Сыграть с ним в финале «Большого шлема» — это супер. Я сказал, что на меня не будет оказываться давление — конечно же, когда мы выйдем на корт, оба будем испытывать его. Я буду хотеть выиграть свой первый «шлем», он — восемнадцатый. Мы пока не знаем, за кого будет публика, плюс есть еще много маленьких деталей. Но если говорить в общем, то мне будет нечего терять, это точно», — сказал Медведев.
Личное противостояние
Медведев и Джокович проведут восьмой матч на уровне ATP-тура: 25-летний претендент сейчас уступает 34-летнему чемпиону — 3-4 (9:12 по сетам). В Мельбурне после греческой публики, не исключено, Даниил окажется под давлением болельщиков серба, который в полуфинале выбил российскую сенсацию Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).
«Такое нельзя отработать на тренировке, попросить кого-то болеть за тебя, а кого-то — против. Заранее никогда не скажешь, что будет, так что посмотрим в воскресенье. А что касается личного противостояния, думаю, это не имеет такого значения, как если бы счет был 0-10. В таком случае, да, у человека сидит в голове, что он не выиграл ни разу за десять встреч, так что должно произойти что-то особенное. Когда счет 4-3, полагаю, каждый матч — отдельная история. Я играл против него на «Большом шлеме» только один раз и уступил — причем как раз здесь, на Australian Open (в четвертом круге в 2019-м — 4:6, 7:6, 2:6, 3:6). Проиграл тогда в довольно равном матче, как считаю, и тогда еще не был на том уровне, что теперь. Конечно же, после семи игр с Новаком есть большой опыт. Например, Аслан вчера встретился с ним впервые. И когда ты играешь в первый раз с одним из «Большой тройки», очень тяжело сразу победить. Если бы он сыграл с ним семь раз до этого, возможно, у него было бы больше шансов», — сказал Медведев.
They're coming for you, Norm ?#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/0S89CX4WA2— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021
Медведев и флаг
Теннисисты в личных турнирах могут использовать национальную символику — точно так же, как это было на командном ATP Cup, где не действовали санкции ВАДА в отношении российского спорта для крупных международных соревнований. Даниил ответил на вопрос журналиста британского таблоида The Sun о значении своей возможной победы для России.
«Когда мы говорим о теннисе, то на него не распространяются эти ограничения. Это сугубо индивидуальный вид спорт. Я живу в Монако, Андрей (Рублев) — в Москве, а тренируется в Барселоне, Карен (Хачанов) — тоже там. У нас свои команды, в этом мы не часть Российской федерации. И когда, например, собираемся на Олимпиаду, то нам, теннисистам, на самом деле тяжело понять, почему мы не можем говорить «Россия» и использовать флаг. Я же — россиянин, почему не могу об этом сказать? Это политика, я не собираюсь уходить в это. И уверен, если выиграю в воскресенье, это будет большой успех для страны и, опять же, для тенниса. Это то, что мы, теннисисты, стараемся сделать, а ATP Cup здорово помог: хотим, чтобы дети шли в теннис и знали, что Россия может быть великой теннисной страной. Это самое важное и наиболее приятная часть успеха», — сказал Медведев.
The #AusOpen butterfly strikes again ?#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/qu6qCTTzy4— #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021
«Большая тройка» против следующего поколения
Джокович после полуфинала сказал о нежелании уступать без боя молодежи, уже сейчас желающей потеснить его с Надалем и Федерером. И даже сказал в шутку, что заставит всех будущих звезд «рвать задницы».
«Когда Новак говорит, что просто так ничего никому не отдаст, я ему верю. Не буду говорить обратное, я верю ему. И знаю: чтобы победить его, ты должен показать свой лучший теннис, быть хорошо готовым физически и ментально — возможно, к пятичасовому матчу. Желание выиграть «шлем», особенно против кого-то вроде Новака, само по себе большая мотивация. Не думаю, что что-то еще может ее сделать сильнее. Мне нравится Новак, я ценю его как игрока и человека, так что не воспринимаю эти слова негативно. И без них я достаточно мотивирован», — сказал Медведев с улыбкой.
Медведев и уверенность
Россиянин на победной волне и выиграл предыдущую встречу у серба на Итоговом турнире-2020 (6:3, 6:3), он показывает очень сильный и умный теннис. Но все равно остается вопрос, что дает ему повод верить в успех в этом финале против Джоковича.
«Тяжело так сразу ответить. Определенно то, что в последние три месяца я смог обыграть всех теннисистов топ-10 без Роджера. И я смог обыграть Новака в Лондоне — возможно, он был не в лучшей форме, но это было на турнире, на котором он побеждал четыре или пять раз. Конечно, это не то же самое по сравнению с Australian Open, но все эти маленькие детали, опыт семи матчей и трех побед против него дают мне шанс в это воскресенье. И да, я должен буду показать свой лучший теннис. Перед матчем никогда не скажешь, удастся ли это. Надеюсь, что смогу — и в этом будет мой шанс на победу», — сказал Медведев.
??— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021
Make that 2??0?? Tour-level match wins in a row for @DaniilMedwed. #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/yzTFmpzFGW
Медведев и Джокович: сильные стороны
Россиянин получил немало восторженных отзывов о своей игре яркой осенью-2019 или в конце непростого 2020-го, а также сейчас — на Australian Open, где он выглядит настоящей машиной. Серб вместе со всеми лестно говорит о «парне, которого еще попробуй обыграть», но сам первая ракетка мира для многих давно на космическом уровне.
«Когда Новак в оптимальном состоянии, то не ошибается. Может бить по линии, кроссом, форхендом, бэкхендом — и не промахнется. Вот в чем главная сложность игры против него. И думаю, я в этом тоже хорош. Так что ответ про наши сильные стороны одинаковый. Поэтому некоторые сыгранные матчи называю невероятными, несколько раз пересматривал хайлайты и оценил уровень. Вот так должен играть, чтобы конкурировать с ним в воскресенье. Мы же знаем, Новак сам сказал вчера, что он не собирается ничего отдавать. Так что нужно показать себя с лучшей стороны», — сказал Медведев.
Следующее поколение против «Большой тройки»
У двух финалистов эксперты и сами теннисисты отмечают интеллект. Они способны разбирать игру соперника и при этом сами действуют почти безупречно.
«Когда встречаешься с кем-то из «Большой тройки», особенно в первый раз, то понимаешь: да, это другой уровень, так что нужно делать что-то другое, на тренировках и потом в матчах, чтобы постараться обыграть этих парней. И это потом помогает против других — тех, кто близок или, может, уже на этом уровне. Понятно, речь о немногих. Да, у меня есть опыт, но это только один финал «Большого шлема». Он куда лучше знает, что это такое. И да, интеллект в игре — это ключевое. Никогда не знаешь, какой удар будет успешным, просто в каждом моменте нужно стремиться принимать лучшее решение для победы в матче», — сказал Медведев.
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?#AusOpen | #AO2021 | @DjokerNole pic.twitter.com/4EShYLHEh9
Джокович и повреждение
Действующий чемпион Australian Open говорил о проблемах из-за травмы живота, которые у него возникли в матче третьего круга против Тэйлора Фрица. По словам серба, он не мог нормально двигаться и оставалось рассчитывать только на подачу, несколько следующих дней и игр были непростыми, но в полуфинале он чувствовал себя отлично.
«Видел немало его матчей, потому что он играл вечером, а здесь был локдаун и я смотрел телевизор. Наверное, не досмотрел три его встречи, потому что было слишком поздно, а я хотел спать. Да, матч с Фрицем получился противоречивым. Я пошел спать и думал, что он проиграет, ведь все видели, как ему больно. Он не мог такое выдумать — сымитировать и проиграть два сета, когда вел. Потом у него был сложный матч с Сашей (Зверевым). Я ушел спать, когда он уступал с брейком в четвертом сете. Так что у него было несколько сумасшедших игр. А вчера он превзошел Аслана и сказал, что чувствовал себя здорово. Так что не рассчитываю, что мне будет чем-то проще с учетом его физического состояния перед матчем в воскресенье», — сказал Медведев.
Финал Australian Open-2021 в мужском одиночном разряде Новак Джокович — Даниил Медведев пройдет в Мельбурне на «Род Лейвер Арене» в воскресенье, 21 февраля. Время начала — 11.30 (мск).
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