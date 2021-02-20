«Верю Новаку: просто так он ничего не отдаст». Медведев максимально мотивирован перед финалом Australian Open с Джоковичем

Первая ракетка России Даниил Медведев в воскресенье впервые в карьере сыграет в главном матче Открытого чемпионата Австралии. Его соперник — Новак Джокович.

Медведев в пятничном полуфинале победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5). После матча россиянин сначала на корте, а потом пресс-конференции рассказал о ключевых моментах:

— он доволен своим теннисом, особенно — реакцией на изменившуюся ситуацию в третьем сете, когда даже «немного испугался», а потом вернул контроль и показал публике на «Род Лейвер Арене» один из лучших ударов в карьере и эмоциональное празднование

— вернувшиеся в «Мельбурн-парк» болельщики оказали серьезное влияние на матч — поддержали уступающего в счете соперника и сбили его, потому что за год он отвык играть при большом скоплении зрителей

— победная 20-матчевая серия (12 игр — против соперников из топ-10) — это мощный заряд уверенности, большое личное достижение и награда за тяжелую работу, он постарается продлить ее еще хотя бы ненадолго

— опыт первого финала турнира «Большого шлема» — поражение в пяти сетах от Рафаэля Надаля на US Open-2019 — имеет большое значение, дает представление о том, что его ждет в воскресенье против еще одного великого соперника, поможет сосредоточиться на игре и не отвлекаться на другие факторы

Обводящий удар и эмоции ?? Медведева — этот брейк привел его к победе. Уууууууау! ??? pic.twitter.com/oXNm43rt5t — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 19, 2021

Еще Даниил рассказал о своем теннисе, психологии и даже отношении к санкциям к российскому спорту. Он ответил на различные вопросы о финале с Джоковичем и объяснил, почему не досмотрел несколько игр Новака на турнире.

Лучший матч до финала Мельбурна

Медведев на пути к главной игре АО-2021 вымотал не только Циципаса, но и соотечественника Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2). Даниил ставит четвертьфинальный матч выше пятничного.

«Думаю, с Рублевым сыграл лучше. Но сегодня тоже был отличный матч. Определенно не скажу, что он был плохим. В любом случае это прекрасный матч: выиграл в трех сетах (без тай-брейков), особенно после непростого третьего. Я во второй раз в финале турнира «Большого шлема», это большое достижение. Так что только позитив после этой игры», — сказал Медведев.

Which @DaniilMedwed stat is the most impressive? ?

2??0?? match win streak

1??2?? straight wins vs. Top ?

Grand Slam final No. 2??#AusOpen | #AO2021 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021

Победы над игроками топ-10

Медведев с ноября 2020-го обыграл всех соперников из первой десятки мирового рейтинга, кроме Роджера Федерера. Великий швейцарец не выходит на корт с прошлого Australian Open.

«Говорить о такой серии здорово. Жаль, что Роджер не играет. С радостью встретился бы с ним. Ничего такого не говорю, просто с удовольствием провел бы с ним матч. Играть с Роджером, Новаком, Рафой — привилегия. Я рад, потому что помню момент, когда играл уже достаточно хорошо и был где-то на уровне двадцатки или тридцатки рейтинга, но испытывал затруднения в матчах с топ-10. Здорово слышать про эту серию, на самом деле доволен этим», — сказал Медведев.

Победная серия

Медведев не проигрывает с конца октября 2020-го в 20 матчах подряд. Прошлый год он закрыл титулами на «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире в Лондоне, а в этом стартовал с победы на командном турнире ATP Cup в Мельбурне.

«На самом деле всё отличается, турниры разные. Серия продолжается от Лондона к Мельбурну, но она началась давно, потом было межсезонье. Я просто рад, что мне удается удерживать игру на топ-уровне. Конечно, это здорово придает уверенности, когда ты обыгрываешь всех, ведь люди начинают немного бояться тебя. Но в то же время у некоторых еще больше желание победить тебя. Так что вот такая сложная ситуация. И я рад, что остаюсь на уровне эти 20 матчей», — сказал Медведев.

Last night the sole remaining #AO2021 final ticket was claimed as @DaniilMedwed booked a date with @DjokerNole at Rod Laver Arena on Sunday ?



How Day 1??2?? of the #AusOpen went down ?https://t.co/4cHHws1zi4 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021

Финал турнира «Большого шлема»

Медведев считает, что не должен испытывать большого давления, потому что Джоковичу «куда больше терять, чем мне». Новак не проиграл ни одного решающего матча «мэйджора» в Мельбурне, он — восьмикратный и действующий чемпион, а по числу титулов на турнирах «Большого шлема» уступает только Федереру и Надалю — 17 (после 27 финалов) против 20.

«Думаю, он фаворит. В восьми случаях, когда он выходил в полуфинал, затем выигрывал турнир. Я же, как это назвать по-английски, не аутсайдер, а претендент. Я — тот парень, который бросает вызов тому, кто восемь раз играл и побеждал здесь в финале. И я рад этому. Мне нравится играть с Новаком. У нас с первой встречи, когда я еще был 60-м в рейтинге, всегда сложные матчи, тяжелые физически и психологически. Он — один из величайших игроков в истории тенниса. Сыграть с ним в финале «Большого шлема» — это супер. Я сказал, что на меня не будет оказываться давление — конечно же, когда мы выйдем на корт, оба будем испытывать его. Я буду хотеть выиграть свой первый «шлем», он — восемнадцатый. Мы пока не знаем, за кого будет публика, плюс есть еще много маленьких деталей. Но если говорить в общем, то мне будет нечего терять, это точно», — сказал Медведев.

Личное противостояние

Медведев и Джокович проведут восьмой матч на уровне ATP-тура: 25-летний претендент сейчас уступает 34-летнему чемпиону — 3-4 (9:12 по сетам). В Мельбурне после греческой публики, не исключено, Даниил окажется под давлением болельщиков серба, который в полуфинале выбил российскую сенсацию Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).

«Такое нельзя отработать на тренировке, попросить кого-то болеть за тебя, а кого-то — против. Заранее никогда не скажешь, что будет, так что посмотрим в воскресенье. А что касается личного противостояния, думаю, это не имеет такого значения, как если бы счет был 0-10. В таком случае, да, у человека сидит в голове, что он не выиграл ни разу за десять встреч, так что должно произойти что-то особенное. Когда счет 4-3, полагаю, каждый матч — отдельная история. Я играл против него на «Большом шлеме» только один раз и уступил — причем как раз здесь, на Australian Open (в четвертом круге в 2019-м — 4:6, 7:6, 2:6, 3:6). Проиграл тогда в довольно равном матче, как считаю, и тогда еще не был на том уровне, что теперь. Конечно же, после семи игр с Новаком есть большой опыт. Например, Аслан вчера встретился с ним впервые. И когда ты играешь в первый раз с одним из «Большой тройки», очень тяжело сразу победить. Если бы он сыграл с ним семь раз до этого, возможно, у него было бы больше шансов», — сказал Медведев.

Медведев и флаг

Теннисисты в личных турнирах могут использовать национальную символику — точно так же, как это было на командном ATP Cup, где не действовали санкции ВАДА в отношении российского спорта для крупных международных соревнований. Даниил ответил на вопрос журналиста британского таблоида The Sun о значении своей возможной победы для России.

«Когда мы говорим о теннисе, то на него не распространяются эти ограничения. Это сугубо индивидуальный вид спорт. Я живу в Монако, Андрей (Рублев) — в Москве, а тренируется в Барселоне, Карен (Хачанов) — тоже там. У нас свои команды, в этом мы не часть Российской федерации. И когда, например, собираемся на Олимпиаду, то нам, теннисистам, на самом деле тяжело понять, почему мы не можем говорить «Россия» и использовать флаг. Я же — россиянин, почему не могу об этом сказать? Это политика, я не собираюсь уходить в это. И уверен, если выиграю в воскресенье, это будет большой успех для страны и, опять же, для тенниса. Это то, что мы, теннисисты, стараемся сделать, а ATP Cup здорово помог: хотим, чтобы дети шли в теннис и знали, что Россия может быть великой теннисной страной. Это самое важное и наиболее приятная часть успеха», — сказал Медведев.

«Большая тройка» против следующего поколения

Джокович после полуфинала сказал о нежелании уступать без боя молодежи, уже сейчас желающей потеснить его с Надалем и Федерером. И даже сказал в шутку, что заставит всех будущих звезд «рвать задницы».

«Когда Новак говорит, что просто так ничего никому не отдаст, я ему верю. Не буду говорить обратное, я верю ему. И знаю: чтобы победить его, ты должен показать свой лучший теннис, быть хорошо готовым физически и ментально — возможно, к пятичасовому матчу. Желание выиграть «шлем», особенно против кого-то вроде Новака, само по себе большая мотивация. Не думаю, что что-то еще может ее сделать сильнее. Мне нравится Новак, я ценю его как игрока и человека, так что не воспринимаю эти слова негативно. И без них я достаточно мотивирован», — сказал Медведев с улыбкой.

Медведев и уверенность

Россиянин на победной волне и выиграл предыдущую встречу у серба на Итоговом турнире-2020 (6:3, 6:3), он показывает очень сильный и умный теннис. Но все равно остается вопрос, что дает ему повод верить в успех в этом финале против Джоковича.

«Тяжело так сразу ответить. Определенно то, что в последние три месяца я смог обыграть всех теннисистов топ-10 без Роджера. И я смог обыграть Новака в Лондоне — возможно, он был не в лучшей форме, но это было на турнире, на котором он побеждал четыре или пять раз. Конечно, это не то же самое по сравнению с Australian Open, но все эти маленькие детали, опыт семи матчей и трех побед против него дают мне шанс в это воскресенье. И да, я должен буду показать свой лучший теннис. Перед матчем никогда не скажешь, удастся ли это. Надеюсь, что смогу — и в этом будет мой шанс на победу», — сказал Медведев.

Медведев и Джокович: сильные стороны

Россиянин получил немало восторженных отзывов о своей игре яркой осенью-2019 или в конце непростого 2020-го, а также сейчас — на Australian Open, где он выглядит настоящей машиной. Серб вместе со всеми лестно говорит о «парне, которого еще попробуй обыграть», но сам первая ракетка мира для многих давно на космическом уровне.

«Когда Новак в оптимальном состоянии, то не ошибается. Может бить по линии, кроссом, форхендом, бэкхендом — и не промахнется. Вот в чем главная сложность игры против него. И думаю, я в этом тоже хорош. Так что ответ про наши сильные стороны одинаковый. Поэтому некоторые сыгранные матчи называю невероятными, несколько раз пересматривал хайлайты и оценил уровень. Вот так должен играть, чтобы конкурировать с ним в воскресенье. Мы же знаем, Новак сам сказал вчера, что он не собирается ничего отдавать. Так что нужно показать себя с лучшей стороны», — сказал Медведев.

Следующее поколение против «Большой тройки»

У двух финалистов эксперты и сами теннисисты отмечают интеллект. Они способны разбирать игру соперника и при этом сами действуют почти безупречно.

«Когда встречаешься с кем-то из «Большой тройки», особенно в первый раз, то понимаешь: да, это другой уровень, так что нужно делать что-то другое, на тренировках и потом в матчах, чтобы постараться обыграть этих парней. И это потом помогает против других — тех, кто близок или, может, уже на этом уровне. Понятно, речь о немногих. Да, у меня есть опыт, но это только один финал «Большого шлема». Он куда лучше знает, что это такое. И да, интеллект в игре — это ключевое. Никогда не знаешь, какой удар будет успешным, просто в каждом моменте нужно стремиться принимать лучшее решение для победы в матче», — сказал Медведев.

Джокович и повреждение

Действующий чемпион Australian Open говорил о проблемах из-за травмы живота, которые у него возникли в матче третьего круга против Тэйлора Фрица. По словам серба, он не мог нормально двигаться и оставалось рассчитывать только на подачу, несколько следующих дней и игр были непростыми, но в полуфинале он чувствовал себя отлично.

«Видел немало его матчей, потому что он играл вечером, а здесь был локдаун и я смотрел телевизор. Наверное, не досмотрел три его встречи, потому что было слишком поздно, а я хотел спать. Да, матч с Фрицем получился противоречивым. Я пошел спать и думал, что он проиграет, ведь все видели, как ему больно. Он не мог такое выдумать — сымитировать и проиграть два сета, когда вел. Потом у него был сложный матч с Сашей (Зверевым). Я ушел спать, когда он уступал с брейком в четвертом сете. Так что у него было несколько сумасшедших игр. А вчера он превзошел Аслана и сказал, что чувствовал себя здорово. Так что не рассчитываю, что мне будет чем-то проще с учетом его физического состояния перед матчем в воскресенье», — сказал Медведев.

Финал Australian Open-2021 в мужском одиночном разряде Новак Джокович — Даниил Медведев пройдет в Мельбурне на «Род Лейвер Арене» в воскресенье, 21 февраля. Время начала — 11.30 (мск).