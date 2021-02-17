Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в трех сетах в российском противостоянии на Открытом чемпионате Австралии — 7:5, 6:3, 6:2 за 2 часа и 5 минут на мельбурнской жаре.

Матч двух друзей Медведева и Рублева в четвертьфинале Australian Open прогнозировали до старта турнира. Теннисисты с подачи капитана сборной на ATP Cup Евгения Донского сами шутили и говорили о возможной встрече на второй неделе в Мельбурне после победы в командном турнире.

Андрей и Даниил подошли к игре друг против друга с победными сериями — 8-0 в сезоне-2021. В четырех матчах Australian Open Рублев не отдал соперникам ни одного сета, а Медведев — два в одной игре.

Рублев

Андрей проиграл своему старому знакомому в четвертый раз на уровне ATP-тура и снова не взял ни сета (0-10).

В середине второй партии Рублев оставил за собой гейм и сделал счет 3:3 после нескольких выматывающих розыгрышей, один из которых — из 43 ударов, но потратил на это слишком много сил.

«Даниил сыграл на высочайшем уровне. Конечно, он может намного круче, но именно против меня это был его лучший матч. Кажется, это была наша четвертая встреча, и он был очень хорош. Даниил заслужил эту победу, потому что был реально лучше меня. У меня была только пара моментов, в которых я чувствовал, что игра может пойти по-другому. Если бы смог сделать брейки при 5:5 в первом сете и 3:3 во втором, наверное, имел бы шансы в этом матче. Но не вышло, таков теннис. Даниил сыграл лучше меня, вот и все — все просто», — сказал Рублев на пресс-конференции.

We are all @AndreyRublev97 after watching that 43 shot rally ?



This is high quality tennis between the two ??stars!#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/624bz7cEgV — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

Жара и судороги

У Рублева возникли проблемы с физическим состоянием по ходу матча, уход в раздевалку перед третьим сетом и два выигранных гейма ненадолго отложили развязку. При этом у Медведева тоже пошли судороги, после завершения игры он пригласил на корт физиотерапевта, а только потом дал интервью на корте.

«У нас было несколько невероятных розыгрышей, после которых было тяжело дышать. Думаю, я один из немногих игроков, кто так вымотал Андрея. И я этим доволен. Перед последним геймом третьего сета я пошел на переход, и у меня начались судороги. Я знал, что у Андрея тоже судороги, и старался не показывать, что у меня проблемы. В заключительном гейме меня как вырубило — на последних трех очках я не мог пошевелить перед подачей левой ногой, так что мне пришлось вызывать физиотерапевта уже после матча», — сказал Медведев.

Never easy to play friend and countryman. ?? Nothing but respect. @AndreyRublev97. On to the next match! @AustralianOpen ??? pic.twitter.com/9C2ShhuLxp — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 17, 2021

Медведев

В понедельник Даниил, которому на прошлой неделе исполнилось 25 лет, обойдет в рейтинге ATP австрийца Доминика Тима и впервые станет третьей ракеткой мира.

В игре с Рублевым чемпион Итогового турнира-2020 довел свою победную серию до 19 матчей, 11 из них — против теннисистов из топ-10.

«Да, играть против друзей непросто, но мы оба обожаем соревноваться, по ходу матча ничто не имеет значения — просто нужно победить и выйти в полуфинал «Большого шлема». Я знаю его давно, знаю, как нейтрализовать его сильные стороны и прекрасные удары. И это определенно был один из моих лучших матчей за последнее время — не только здесь, а за целый год. Матч получился невероятным, потому что Андрей играл очень хорошо. Но мне удалось победить его в трех сетах без тай-брейков, чему я очень рад», — сказал Медвдеев.

«It was one of the best matches I've played lately, not only here but even last year, this match is really unbelievable»@DaniilMedwed is finding his best form at the right time ?#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/MMTkRHlUSA — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

Два россиянина в топ-4

Финалист US Open-2019 Медведев впервые в карьере вышел в топ-4 Australian Open. За сутки до него это сделал 27-летний россиянин Аслан Карацев, главная сенсация сезона.

Two Russian men are in the Australian Open men's singles semi-finals for the very first time! ??@DaniilMedwed | @AsKaratsev | #AusOpen pic.twitter.com/xnVocceu5z — ATP Tour (@atptour) February 17, 2021

По числу полуфиналов на турнирах «Большого шлема» Даниил сравнялся с Александром Метревели (по 3), из россиян больше только у Николая Давыденко (4), Евгения Кафельникова (6) и Марата Сафина (7). В Мельбурне в топ-4 выходили пять представителей нашей страны — Метревели (1972), Кафельников (1999, 2000), Сафин (2002, 2004, 2005) и Карацев.

Только в третий раз в истории в полуфинале «мэйджора» сыграют два россиянина, ранее подобное было на US Open в 2001-м (Кафельников и Сафин) и 2006-м (Михаил Южный и Давыденко).

The perfect Russian player would have...



?? _______'s serve

?? _______'s forehand

?? _______'s backhand

?? _______'s speed

?? _______'s mentality pic.twitter.com/8gv5PtZV5t — ATP Tour (@atptour) February 16, 2021

«Это невероятно. Я очень рад за Аслана. Он творит историю, вышел в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема». И это в 27 лет, ему ведь совсем не 18. Честно — не знаю, что он делал во время пандемии. Вероятно, он очень много работал. И я счастлив за него. Если у нас будет российский финал, это станет воплотившейся в реальность мечтой. Но нас обоих ждут непростые матчи и сложные соперники. Просто счастлив за весь российский теннис. Надеюсь, люди будут любить его все больше и больше, станут отводить детей заниматься им, у нас появится теннисная нация», — сказал Медведев.

«If we have a Russian final it's just going to be a dream come true but we are going to have tough matches» @DaniilMedwed and @AsKaratsev ensure two Russian men are through to the #AusOpen semifinals for the very first time! ???#AO2021 pic.twitter.com/kz8HXFUeqy — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

В четверг Карацев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, в пятницу Медведев встретится с победителем пары Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.

«С радостью посмотрю четвертьфинал Надаля и Циципаса. Кто бы ни выиграл, мне будет непросто» — с такими словами Даниил покинул корт и отправился на пресс-конференцию. И там сказал: «Кто угодно теперь может выиграть турнир».