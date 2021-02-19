Новак сыграет в финале турнира «Большого шлема» в 28-й раз, а Даниил — во второй. Но шансы есть

Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и во второй раз в карьере добрался до финала турнира «Большого шлема».

25-летний россиянин выиграл 20-й матч подряд, в 12-й раз кряду справившись с соперником из первой десятки мирового рейтинга. Циципас стал восьмым представителем топ-10, которого за последние три месяца обыграл Медведев, для полной коллекции ему не хватает только Роджера Федерера, не выступающего с февраля прошлого года.

Победная серия Даниила Медведева. Фото «СЭ»

Медведев во второй раз в карьере пробился в финал турнира «Большого шлема». Предыдущая попытка взять титул — на US Open-2019 — обернулась поражением от Рафаэля Надаля в пяти сетах. Предшественники Даниила Евгений Кафельников и Марат Сафин играли соответственно в трех и четырех финалах, одержав по две победы каждый.

Россияне в полуфиналах турниров Большого шлема. Фото «СЭ»

Ближайшая встреча станет восьмой в карьере для Джоковича и Медведева. На данный момент лидер мирового рейтинга ведет в противостоянии со счетом 4:3, однако в трех из четырех последних матчей сильнее был как раз россиянин, праздновавший успех в Монте-Карло, Цинциннати и Лондоне на Итоговом турнире года. Правда, в единственном матче на кортах Australian Open Медведев сумел взять у Джоковича всего один сет, да и тот на тай-брейке.

Матчи Даниила Медведева против Новака Джоковича. Фото «СЭ»

Более того, на финишной прямой австралийского турнира Джокович традиционно превращается в практически неуязвимого соперника. За 13 лет серб сыграл девять полуфиналов и восемь финалов, не потерпев в них ни одного поражения. Причем британец Энди Маррей был бит Новаком пять раз, Роджер Федерер — четыре, а Рафаэль Надаль — два.