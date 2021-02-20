Жена российского теннисиста Медведева восхитительна. Она покорила его сердце

Даниил Медведев — пока самый интересный российский спортсмен в этом году. РПЛ еще не началась, биатлонисты проваливают чемпионат, зато в мужском теннисе все шикарно. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, где сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Однако началось это не прямо сейчас. Российский теннисист уже продолжительное время прогрессирует и дорос до того, что претендует на лидерство в мировом рейтинге ATP. Благодаря чему же это происходит?

Да, конечно, дело в таланте и упорных тренировках, но еще и в... любви. Очаровательная девушка Дарья в 2018 году приняла предложение руки и сердца от Даниила, и с тех пор результаты спортсмена резко пошли вверх.

Как признается сам Медведев, жена не только вселяет уверенность перед матчами, но и дает практические советы. Ведь раньше Дарья и сама занималась теннисом. Хорошо, когда под рукой всегда есть не только красивая девушка, но и дополнительный личный тренер.

Пара познакомилась очень давно, когда оба играли в юниорах. Дарья из-за травм не смогла перейти на взрослый уровень, а Даниил дорос до мировой теннисной звезды, но всегда повторял, что этого не могло бы случиться без поддержки своей спутницы.

«Я очень рад, что она понимает, что такое теннис. Даша знает, что мы не можем пойти по магазинам перед игрой, что я могу быть занят с восьми утра до самого вечера. К этому непросто привыкнуть, когда ничего не понимаешь в теннисе. Она помогает мне стать лучше как человеку и как игроку», — вот что говорил Даниил в одном из интервью. Звучит как мечта для любого спортсмена.

Однажды Медведев сказал, что не уверен, что сможет выиграть столько же «Шлемов», сколько Джокович. Но будет очень стараться. Что ж, вот он, тот самый шанс отобрать один трофей у именитого серба. Тем более когда за тебя будет болеть не только вся Россия, но и культовый австралийский актер и обладатель «Оскара» Рассел Кроу. Удачи, Даниил!

В финале Australian Open Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем. Встреча состоится в воскресенье, 21 февраля, начало — не ранее 11.30 (мск).