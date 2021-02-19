Медведев показывает чемпионский теннис. Осталось вынести Джоковича

Даниила отделяет от титула поединок с лучшим игроком мира, который выиграл в Австралии восемь финалов из восьми.

Australian Open. Мужчины. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:4, 6:2, 7:5

Даниил Медведев одолел одного из своих самых принципиальных соперников — Стефаноса Циципаса из Греции — в полуфинале Открытого чемпионате Австралии, проведя в Мельбурне третий безупречный матч подряд. Ну, почти безупречный, потому что в середине третьего сета на 25-летнего россиянина нашло небольшое затмение. Но Даниил очень быстро вернулся, и это свидетельствует о его высочайшем уровне — не только игровом, но и ментальном. Лучший теннисист России сейчас однозначно играет на уровне первой тройки рейтинга ATP (формально попадет в топ-3 в понедельник). Другой вопрос — достаточно ли этого, чтобы в воскресенье оформить первый в карьере титул в поединке с самим Новаком Джоковичем.

1999 ?? Yevgeny Kafelnikov

2000 ?? Yevgeny Kafelnikov

2002 ?? Marat Safin

2004 ?? Marat Safin

2005 ?? Marat Safin

2021 ?? Daniil Medvedev@DaniilMedwed becomes the 3rd Russian man in history to reach the #AusOpen final.#AO2021 pic.twitter.com/sNaU8QAdDQ — #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021

Удобный соперник

Циципас — как и Медведев- один из лучших молодых игроков мира в возрасте от 25 лет и младше. Наверняка мы увидим еще много поединков этих соперников и в полуфиналах, и в финалах. И много раз вспомним мем «буллшит», родившийся в результате дурацкого конфликта двух капризных мальчишек. Но речь не об этом, а о том, насколько легко Даниил нокаутировал еще одного звездного соперника. В серии из 20 побед россиянина подряд 12 пришлись на игроков из первой десятки. А Циципас, на минуточку, только что обыграл самого Рафаэля Надаля, второго номера рейтинга ATP. Но в матче против Медведева Стефанос выглядел абсолютно беспомощно и потерянно.

All the numbers that mattered from an incredible @DaniilMedwed performance to advance to the #AusOpen final ???#AO2021 pic.twitter.com/0HjvFaImUb — #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021

Можно говорить, что Даниил — самый неудобный соперник для звездного грека. Но против такой машины на задней линии, которой сейчас является Медведев, не устоит никто. Ну, может быть, кроме Джоковича — насколько Новак в данный момент крепок в этом отношении, мы узнаем совсем скоро. В матче против Циципаса у россиянина порой возникали проблемы с форхендом, но, учитывая уровень оппонента, можно сказать, что они были незначительны. Кроме того, полуфинал уже в прошлом, а сейчас Даниилу надо забыть о прошлых ошибках и настраиваться на воскресную битву — второй финал «мэйджора» в карьере. В первом, если кто-то забыл, Медведев пять сетов бился с Надалем за титул USOpen-2019, но ему не хватило опыта.

Гроссмейстеры обороны

Теперь опыта стало чуть больше, лучше и физическая форма (осенью 2019 года Даниил был совершенно измотан бесконечными турнирами), но в качестве оппонента теперь выступает сам Новак Джокович, лучший теннисист планеты. Вроде бы серб после восьми побед на AustralianOpenв походе за девятым трофеем должен испытывать проблемы с мотивацией. Но все намного сложнее. С августа прошлого года Джокович выиграл только один турнир из пяти, а для него это удар по самолюбию. Кроме того, у Новака не самая безоблачная ситуация со здоровьем, и это гарантированно добавит ему адреналина. Такой уж у серба характер.

В воскресенье нас ждет поединок двух гроссмейстеров игры на задней линии. Оба будущих финалиста любят вынуждать соперника ошибаться, но здесь этого придется ждать очень долго — розыгрыши из 20 ударов и больше наверняка станут нормой. Как и многочисленные эйсы. Теннис Джоковича разнообразнее, при необходимости он может сыграть и первым номером, а ставка Медведева — это исключительно действия от обороны. Кроме того, Новак -матерый волк, он будет давить авторитетом и выводить Даниила из состояния душевного равновесия. А это, как мы знаем, слабое место россиянина. В игре против Циципаса россиянин легко преодолел кризис. Но когда на другой стороне корта будет поймавший кураж Джокович, вернуться в игру будет намного сложнее.

Это было бы хорошо для тенниса

До сих пор Даниил и Новак встречались семь раз (счет 4:3 в пользу серба), причем в последнем матче Медведев достаточно легко разобрался с Джоковичем в групповом раунде Итогового турнира в Лондоне. Но там серб вообще был не в своей тарелке. Но, если не учитывать победу Новака в полуфинале прошлогоднего ATPCup, то в личных турнирах у Даниила вообще серия из трех побед над первой ракеткой мира подряд. В 2019 году россиян еще выиграл на турнирах в Монте-Карло и Цинциннати. Ну, и стоит еще вспомнить матч двухлетней давности в четвертом круге AustralianOpen, в котором сильнее был Новак. На этот раз его тоже будет яростно поддерживать на трибунах многочисленная сербская диаспора Австралии.

Впрочем, Даниилу не привыкать играть на фоне противодействия публики. Так было и два года назад в Нью-Йорке, и сейчас в полуфинале против Циципаса. При этом сам Стефанос на удивление заявил, что в воскресенье готов поболеть на Медведева, несмотря на их сложные личные отношения. «У Медведева в игре есть все, — отметил грек на пресс-конференции. — Он показывает умный теннис, подает почти так же сильно,как Изнер, на задней линии действует прекрасно. Он максимально усложняет жизнь соперникам. Я не удивлюсь, если Медведев выиграет этот «мэйджор». Это было бы хорошо для него, хорошо для тенниса. А то все время побеждают только Новак, Рафа и Роджер. Победа Даниила освежила бы список чемпионов».