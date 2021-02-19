Игорь Рабинер — о победе российского теннисиста в полуфинале Australian Open.

Australian Open. Мужчины. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:4, 6:2, 7:5

Третий сет со Стефаносом Циципасом получился сложнейшим. Первые два были выиграны без проблем, в третьем Даня сделал быстрый брейк. Казалось, протяни руку — и вот она, победа. Но ведь так же Циципас, внук выдающегося советского футболиста, легендарного спартаковца Сергея Сальникова, проигрывал в четвертьфинале Рафаэлю Надалю. И после игры Медведев рассказал, что помнил об этом и в какой-то момент ему стало страшно...

Даня вел 3:1 и имел на приеме два брейк-пойнта. Реализуй хоть один — все, грек уже не поднялся бы, потому что до этого Медведев его просто убивал. Но Стефанос вытянул этот гейм и проснулся. В следующем гейме он впервые в игре сделал брейк, потом выиграл еще один гейм на своей подаче — и как-то мгновенно 1:3 превратились в 4:3. И снова 30:40 на подаче Медведева... Тогда-то ему и стало страшно, поскольку он помнил, что было в матче Циципаса с Надалем. Но Даня взял себя в руки, сделал эйс, потом еще один. И взял гейм.

При 5:4 на подаче Медведева — снова 0:30. И снова он включил зверские первые подачи, с которыми Циципас не мог поделать ничего. А при 5:5 на чужой — уже потрясающие приемы.

Окончательно придя в себя, он уже снова тащил все. И дав в последнем розыгрыше какой-то нереальный мяч почти от самой земли по линии, он устроил небольшое шоу руками для публики. И спокойно закончил все на своей подаче.

? Medvedev Magic ?@DaniilMedwed breaks Stefanos Tsitsipas to lead 6-5 in the third set and the opportunity to serve for a spot in the #AusOpen final.#AO2021 pic.twitter.com/9zc6W1XDJR — #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021

А потом было то, что я очень люблю в теннисе и что надо бы ввести и в других видах спорта, — интервью с победителем для трибун. И Даня тут же начал играть в психологическую игру, как Жозе Моуринью лучших лет на пресс-конференциях.

Он сказал, что это не он, а Джокович никогда не проигрывал в финалах Открытого чемпионата Австралии. А значит, все давление будет на Новаке, тогда как Даня выйдет на корт получать удовольствие. «Новак — фаворит, но ему больше терять!» — сказал Медведев и под рев публики подмигнул ей. Смотреть на раскованного, веселого, отлично говорившего по-английски парня было одно удовольствие! И австралийцы, хоть в третьем сете для интриги и поддерживавшие Циципаса (как они днем ранее поддерживали Карацева), его любят — это видно.

У Дани сейчас 20 побед подряд, 12 из которых — над топами. Он выиграл Итоговый турнир прошлого года, обыграв трех первых ракеток мира подряд. И хорошо, что полуфинал с Циципасом не затянулся дольше третьего сета.