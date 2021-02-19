«Я немного испугался». Медведев вышел в финал Australian Open с Джоковичем

Первая ракетка России Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса, впервые вышел в финал Australian Open и во второй раз в карьере сыграет в решающем матче турнира «Большого шлема».

История противостояния

Перед полуфиналом в Мельбурне Медведев имел перевес над Циципасом по личным матчам — 5-1 в ATP-туре. Грек с русскими корнями после пяти подряд поражений выиграл у россиянина на Итоговом турнире-2019, на который у соперника после яркой осени не хватило сил.

Медведев старше Циципаса на два с небольшим года. Их первая игра в туре в марте 2018-го в Майами завершилась скандалом: после обмена рукопожатиями россиянин возмутился поведением говорящего по-русски соперника и выдал монолог на английском со словами «Ты лучше заткнись» и «Он мелкий, не умеет бороться» за оскорбление в стиле «Долбаный русский».

Медведев троллил Циципаса победным постом «Упс, я сделал это снова», грек после пятого поражения в октябре 2019-го в Шанхае задел соперника речью о его скучном теннисе. Россиянин подчеркивал: в отличие от родителей, они не дружат, а трэшток сделает врагами. Русская мама Циципаса в мае 2020-го сообщила о конце конфликта: дети больше не будут ссориться.

Медведев победил Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2021 — 6:4, 6:2, 7:5 за 2 часа и 9 минут. Даниил вернул контроль над игрой в третьем сете, не позволив Стефаносу повторить камбэк с 0-2 из четвертьфинала против Рафаэля Надаля.

All the numbers that mattered from an incredible @DaniilMedwed performance to advance to the #AusOpen final ???#AO2021 pic.twitter.com/0HjvFaImUb — #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021

Циципас и нескучный теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович после матча с Асланом Карацевым и выхода в финал в четверг напомнил: в истории противостояния Стефаноса и Даниила всегда есть место напряженности, а потому стоит взять попокорн и получить удовольствие от просмотра. Но это не мешало двум представителям нового поколения (и совсем не мешает теперь) отмечать сильные стороны соперника.

«Игра с Медведевым — тяжелый вызов. Он в очень хорошей форме, играет здорово, аккуратно, даже просто. Может, в прошлом говорил, что он играет скучно, но на самом деле не думал и не думаю, что это так. Он просто играет очень умно, переигрывает тебя. Он из тех, с кем нужно быть очень осторожным, не упускать свои шансы, давить», — сказал Циципас о сопернике по полуфиналу.

После матча Стефанов сказал: «У Медведева в игре есть все, чтобы стать топовым теннисистом. Он играет очень умно, отлично подает, прекрасно действует на задней линии, здорово усложняет соперникам жизнь. Смотреть на такое интересно. Я не удивлюсь, если Медведев выиграет турнир».

Road To The #AusOpen Semis



?? @DaniilMedwed

1R: Pospisil

2R: Carballes Baena

3R: Krajinovic

4R: McDonald

QF: Rublevpic.twitter.com/WnxmuG4I2n — ATP Tour (@atptour) February 19, 2021

Медведев и контроль

Даниил в двух первых сетах действовал почти безупречно и контролировал Стефаноса, в третьем растерял перевес, позволил сопернику вырваться вперед с 1:3 и снова повис на своей подаче. «Завелся на ерунде», — оценили перемену в поведении теннисиста комментаторы российского Eurosport Анна Дмитриева и Александр Метревели.

«Было определенно непросто (вернуть контроль над ситуацией). Мы видели матч с Рафой, в котором был примерно такой же счет после двух сетов. И в третьем Рафа доминировал, но не смог выиграть. Так что я немного испугался и зажался, ведь это полуфинал «Шлема». Было непросто, но я рад, что смог переключить игру, особенно в тяжелые моменты на моей подаче. И счастлив быть в финале», — сказал в интервью на корте Медведев, который после возвращения в третьем сете не скрывал эмоций (и даже на пресс-конференции назвал прошедший перед этим ключевой удар одним из лучших в карьере).

На вопрос Джима Курье, что именно он предпринял в момент легкого испуга, Даниил ответил: «Я просто старался бить эйсы и виннерсы или отправлять мяч в корт. Это был единственный путь. Я рад, что смог справиться со своими нервами, потому что сделал не так много ошибок, кроме гейма с брейком на моей подаче. Я счастлив, что мне удалось сохранить спокойствие».

О состоянии своего соперника россиянин добавил: «Он был уставшим после матча с Рафой. Сегодня во время игры увидел, что, как только мне удалось заставить его побегать по корту, это далось ему непросто. Как только увидел это в первом сете, это стало моей стратегией на игру».

Даниил Медведев. Фото AFP

Медведев и серия

Даниил продлил серию побед до 20 матчей, он не проигрывает с октября 2020 года после полуфинала US Open с Домиником Тимом. 12 из этих встреч россиянин выиграл против соперников из топ-10 рейтинга.

«Если честно, у меня нет ответа (как объяснить эту серию). Я просто много работаю всю свою жизнь. И на данный момент я очень рад. Это останется со мной», — сказал Медведев на корте и обменялся шутками с Курье (будет что вспомнить на его месте, но американец предложил не спешить).

Даниил также добавил: «Для меня, а не для книги рекордов тенниса, ведь у Новака, Роджера (Федерера) много-много побед, это отличное достижение. Знаете, перед Парижем (прошлой осенью) чувствовал себя ужасно из-за своего тенниса, уступил в нескольких равных матчах, моя игра не была на уровне. Но да, я усердно работал, смог переломить ситуацию, с тех пор не допускаю спадов — так что могу быть доволен и надеюсь, что этот момент продлится хотя бы еще немного».

Медведев и финал

Даниил во второй раз в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». В 2019-м на US Open он ушел с 0-2 по сетам, но уступил Надалю.

«Я вынес большой опыт, и он даже не в уроке, что стоит сыграть определенным образом в ключевой момент. Это был мой первый финал «Большого шлема» против одного из величайших теннисистов. И теперь мне предстоит сыграть с другим из величайших. Да, я сыграл с Рафой сумасшедший матч на US Open. Если еще будет подобный, вероятно, смогу что-то повернуть в свою пользу, а не против меня», — сказал Медведев (на пресс-конференции он также отметил, что подобный опыт помогает лучше чувствовать себя на корте под давлением соперника, публики и собственных эмоций).

Даниил в воскресенье попытается стать первым теннисистом, кому удалось обыграть Джоковича в решающем матче Australian Open. У серба — 8 побед в 8 финалах «мэйджора» в Мельбурне, а всего — 17 титулов на турнирах «Большого шлема», больше только у Надаля и Федерера — по 20.

«Мне нравится, что на меня нет большого давления. Это он не проиграл ни в одном из восьми своих финалов здесь. И ему нужно догонять Роджера и Рафу по «Большим шлемам». Я просто надеюсь, что мне удастся показать свой лучший теннис. Как мы видели, я могу побеждать топовых соперников, если играю хорошо. Вот это — главное. У него больше опыта, но и куда больше того, что терять, чем мне».

Счет в противостоянии 25-летнего Медведева с 34-летним Джоковичем в ATP-туре — 3-4. Предыдущая встреча на победном для россиянина Итоговом турнире-2020 закончилась в пользу будущего чемпиона — 6:3, 6:3.

«I took a lot of experience.» ?



It's not the first time @DaniilMedwed will be eyeing off a Grand Slam title ?#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/Jt2Vg7jKMW — #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021

Медведев и великие россияне

До Даниила из россиян только Евгений Кафельников и Марат Сафин сыграли в нескольких финалах турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. И только они завоевывали титул на «мэйджорах», в том числе в Мельбурне: Кафельников — чемпион Roland Garros-1996 и Australian Open-1999 (также играл в финале АО-2000), Сафин — чемпион US Open-2000 и Australian Open-2005 (также играл в финалах АО-2002 и 2004).