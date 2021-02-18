«Иду за попкорном». Джокович исключил российский финал Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович остановил прорыв сенсации сезона Аслана Карацева. В финале серб ждет победителя матча между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

Полуфинал Открытого чемпионата Австралии между лидером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем и 114-й ракеткой мира россиянином Асланом Карацевым длился 1 час и 53 минуты — 6:3, 6:4, 6:2.

Во втором сете Карацев отыгрался с 1:4 до 4:5, но Джокович оставил партию за собой. Новак действовал тактически грамотно, имел перевес над Асланом по всем ключевым показателям: больше эйсов, лучший процент попадания первой подачи, а главное — заметно меньше невынужденных ошибок (всего 14).

На игру на «Род Лейвер Арене» были допущены зрители, стадионы «Мельбурн-парк» снова доступны для ограниченного посещения: из-за коронавирусного локдауна в городе арены закрывали на пять дней — с тех пор как болельщиков вывели с матча третьего круга между Джоковичем и Тэйлором Фрицем.

Джокович

Восьмикратный чемпион Australian Open в девятый раз вышел в финал в Мельбурне. В 2021 году его победная серия в одиночке с учетом ATP Cup — 8 матчей.

34-летний Джокович справился с последствиями травмы живота, из-за которой в матче третьего круга с Фрицем он «не мог двигаться, был способен только подавать», а потом было не исключено его снятие с турнира.

«Так хорошо за весь турнир себя еще не чувствовал. У меня ничего не болело, провел свой лучший матч. И мне это очень нравится. Я определенно довел себя до предела за последние пять дней. Теперь все хорошо и физически, и ментально. Я очень доволен своей игрой, мне она давалась, также получилось не дать сопернику проявить себя. Здорово, что это произошло в самый нужный момент, перед финалом на «Большом шлеме». Все, что требуется для успеха, снова сошлось в нужный момент. Рад, что теперь у меня два дня перед игрой. Восстановление по-прежнему остается приоритетом, мне нужна энергия для самого важного матча на Australian Open», — сказал Джокович.

Карацев

27-летний дебютант турниров «Большого шлема» начал свой путь в квалификации и первым из новичков добрался до полуфинала. Игра с Джоковичем стала для него только 19-й на уровне ATP-тура.

114-я ракетка мира Карацев в Мельбурне выбил из борьбы трех игроков топ-20 «посева» — Диего Шварцмана (8-я ракетка турнира), Феликса Оже-Альяссима (20-я) и Григора Димитрова (18-я), после Открытого чемпионата Австралии он впервые в карьере поднимется в первую сотню рейтинга — на 42-е место.

«Если честно, я никогда не видел игру Карацева до Australian Open. Конечно, смотрел за ним во время этого турнира. Он очень сильный парень. Физически он очень мощный, хорошо двигается, здорово подает, мощно бьет с задней линии, у него отличный бэкхенд. Это российская теннисная школа, у всех игроков великолепный бэкхенд. И он очень мотивирован. Ему нечего терять», — сказал Джокович о Карацеве перед полуфиналом.

После победы Новак заметил: «Хочу отдать должное Карацеву и поздравить с великолепным турниром. Может быть, сегодня был не его день, но он прошел квалификацию, одержал несколько больших побед. Не думаю, что когда-либо дебютант выходил в полуфинал турнира «Большого шлема». Он молодец! Я ожидал, что он будет играть на высоком уровне. Мы с тренером разработали тактику, и она очень подошла. Я не хотел действовать предсказуемо, хотел, чтобы мяч летел к нему каждый раз с разным вращением».

Сам Карацев о своем пути на турнире перед встречей с Джоковичем сказал: «Это невероятное чувство. Первый турнир «Большого шлема», первый полуфинал. Просто невероятно».

«Это дает мне немало уверенности. Я начинаю больше верить в себя, в то, что могу играть со всеми», — резюме Аслана по итогам Australian Open.

Финал

Соперник Джоковича по финалу определится в пятницу в матче россиянина Даниила Медведева и грека с русскими корнями Стефаноса Циципаса. После победы Циципаса над Рафаэлем Надалем в пятисетовом четвертьфинале (грек отыгрался с 0-2) серб останется первой ракеткой мира как минимум до 8 марта, обойдет Роджера Федерера и установит новый рекорд по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP — 311 недель.

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» теперь попробует на шаг приблизиться к рекордсменам по числу выигранных «мэйджоров»: у Надаля и Федерера — по 20 титулов. На Australian Open удачными были все восемь предыдущих финалов.

«Конечно, мне придает уверенности тот факт, что я ни разу не проигрывал здесь в финале или полуфинале. Но это точно не будет определяющим фактором. Любой из моих соперников, Циципас или Медведев, будет хотеть выиграть свой первый «Большой шлем». Уверен, оба сделают максимум возможного. Вне зависимости от того, с кем сыграю в воскресенье, я буду готов к самому тяжелому матчу на этом турнире, без всяких сомнений», — сказал Джокович.

«I'm gonna take the popcorn and enjoy it.»



Let us know if you need any @DjokerNole, we've got heaps ???#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/FTeCFy2Nvo — #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021

Новак также добавил: «Оба этих парня в отличной форме. Циципас вчера показал феноменальный теннис. Отыграться с 0-2 против Рафы на «Большом шлеме» — это сильно. Оба действовали потрясающе, но Стефанос сделал невероятный переворот. Возможно, это был лучший на этот момент матч турнира, очень высокий уровень. И если говорить об этом, то Медведев играет на высочайшем уровне по сравнению со всеми последние три или четыре месяца. Он на победной волне, выигрывает турниры. У него уже был финал «Большого шлема» пару лет назад против Рафы на US Open. Стефанос до такой стадии еще не доходил. Будет очень интересно посмотреть на их матч. У них своя история (на корте и за его пределами), всегда интенсивная игра, напряженное противостояние, классный теннис. Собираюсь взять попкорн и получить удовольствие от просмотра».