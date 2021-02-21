«Ты возьмешь свой «Большой шлем». Но подожди еще пару лет». Джокович и Медведев после финала Australian Open

Новак Джокович победил Даниила Медведева в главном матче первого в сезоне турнира «Большого шлема». После игры теннисисты обменялись любезностями.

Первая ракетка мира обыграл лучшего теннисиста России в трех сетах — 7:5, 6:2, 6:2.

Медведев взял три гейма в ответ на мощный старт Джоковича, соперники показывали близкий теннис в первом сете.

Во второй партии Новак завладел инициативой, а Даниил в концовке сломал ракетку и завелся, выговаривал что-то себе и тренеру в ложе.

В третьем сете россиянин искал поддержки у публики, но не смог затянуть серба в другую игру и продлить финал.

Медведев: речь лучше игры?

Медведев сыграл второй в карьере финал турнира «Большого шлема», на US Open-2019 против Рафаэля Надаля он ушел с 0-2 и уступил в пяти сетах.

Даниил прервал победную серию из 20 матчей с конца октября 2020-го, 12 из них — против соперников из топ-10, в первой десятке он обыграл всех, кроме Рафаэля Надаля.

Медведев стал только третьим россиянином в финале мужского одиночного разряда Australian Open, Евгений Кафельников и Марат Сафин по одному из двух своих «шлемов» выиграли именно в Мельбурне.

«Всегда непросто говорить, когда ты только что проиграл финал «Большого шлема», но я очень постараюсь — надеюсь, получится лучше, чем сегодня на корте. Поздравления Новаку и всей его команде. 9 титулов «Большого шлема» в Австралии, 18 — всего и, возможно, это не последний из всех. Это невероятно, у меня просто нет слов», — начал Медведев речь на корте.

«Расскажу вам небольшую историю. Впервые я потренировался с Новаком в Монако, когда был где-то 500-м или 600-м в мире. Он тогда уже был №1, только что выиграл Уимблдон. И я подумал: окей, он даже говорить со мной не станет и что-то в этом духе, потому что этот парень был словно богом для меня. Но я заблуждался. Он задавал мне вопросы, общался со мной, как с другом. Я был на самом деле поражен. И ничего не изменилось: и когда я был 600-м, и когда стал четвертым в мире, ты остаешься отличным спортсменом и человеком. Мои поздравления», — добавил Даниил.

«Огромное спасибо моему тренеру Жилю (Серваре) и жене Даше. Сегодня не самый лучший день для нас, но позади — три хороших месяца после непростого периода. Спасибо, что были со мной в Австралии все это долгое время. Надеюсь, у нас будет свой «Большой шлем» скоро», — обратился россиянин к своей ложе.

«Спасибо организаторам, Tennis Australia. Теннисисты — я, Новак, все игроки, может, были в какой-то момент недовольны — карантином или чем-то еще. Но без вас я бы не стоял здесь с призом финалисту. Спасибо, что смогли провести все это. И последнее, но не менее важное. Я хочу поблагодарить вас, ребята (австралийцы), за то, что пригласили, пусть это было непросто для некоторых, как мы знаем. И вот мы все еще здесь, и я вижу, что вы рады смотреть теннис. Я очень хотел сделать этот матч длиннее, более захватывающим для вас, но сегодня был не тот день. Большое спасибо, что пришли, поддерживали меня. У вас хорошая энергетика», — сказал теннисист публике на арене.

Джокович: так просто он свое не отдаст

Джокович выиграл 9-й титул на Australian Open, на котором он непобедим в решающих матчах (полуфиналах и финалах). Больше серба на одном турнире «Большого шлема» выигрывал только Рафаэль Надаль — 13 титулов на Roland Garros, а у Роджера Федерера — 8 на Уимблдоне.

Новак выиграл Открытый чемпионат Австралии в третий раз подряд (такое ему удалось во второй раз в карьере), его победная серия в Мельбурне достигла 21 матча.

Джокович завоевал 18-й титул на турнирах «Большого шлема», больше только у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля — по 20.

18 Grand Slams for Djokovic ?



This race is tight... ? #AusOpen pic.twitter.com/yd7e8bkPeN — ATP Tour (@atptour) February 21, 2021

«Я бы хотел ответить на приятные слова Даниилу. Классный матч. Ты отличный парень, игрок. И ты снова показал почему. Знаешь, раньше мы больше времени проводили вместе, чаще тренировались в Монако. Но ты больше не звонишь мне последние пару лет. Приятно видеть, что ты по-прежнему хорошо обо мне думаешь. Спасибо большое», — сказал Джокович, постоянно обмениваясь улыбками с Медведевым.

«Мне на самом деле нравится Даниил как человек. За пределами корта он всегда очень дружелюбен, с ним приятно общаться. А вот на корте он один их самых тяжелых соперников, с которым я когда-либо встречался в своей жизни. Это вопрос времени, когда ты возьмешь «Большой шлем», это точно. Если ты не возражаешь, подожди еще пару лет. И я хочу, чтобы все больше ценили то, чего он добился, — выиграл 20 матчей за последние пару месяцев, это невероятно», — добавил Новак под новые овации.

«Хочу поблагодарить свою команду и близких, кто был здесь и дома, кто был со мной на этом долгом пути. У нас получились настоящие американские горки, особенно в последние пару недель. Спасибо моему физиотерапевту Ули, который уделил мне так много времени, чтобы я смог играть здесь. Я вам всем признателен за поддержку и энергию. Спасибо, я очень вас всех люблю», — обратился серб к своей группе поддержки.

«Смешанные чувства по поводу того, что происходило в последние месяцы. Теннисисты приехали в Австралию, провели карантин, в итоге турнир получился успешным. Хочу поздравить и поблагодарить организаторов, Tennis Australia за приложенные усилия. Было непросто, это настоящее испытание на всех уровнях. Мне кажется, вы можете гордиться этим турниром, тем, что удалось собрать игроков, вернуть зрителей и наслаждаться теннисом», — здесь Новак согласился с Медведевым.

«И последнее, но не менее важное. Еще хочу поблагодарить этот корт, «Род Лейвер Арену». Я люблю тебя с каждым годом все больше и больше. Пусть так и продолжается», — сказал первая ракетка мира.