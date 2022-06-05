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Сегодня, 12:30

Тренер Надаля Мойя назвал Рууда одним из лучших теннисистов на грунте

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Бывшая первая ракетка мира и тренер Рафаэдя Надаля Карлос Мойя прокомментировал предстоящий финальный матч испанца против Каспера Рууда на турнире «Ролан Гаррос».

«У нас все еще осталась работа, которую надо выполнить, и это самая важная задача — завершить турнир («Ролан Гаррос»). Посмотрим, как все закончится. Это очень изматывает, но остался последний рывок. Мы знаем, насколько хорош Каспер Рууд. Мы относимся к нему с большим уважением. Предвкушаем долгую и тяжелую битву. Рууд очень хорошо знает тонкости этого покрытия, и это будет тяжелый матч. Он очень уверен в себе. Каспер Рууд один из лучших теннисистов на грунте», — цитирует ATPTour.com Мойю.

Финал «Ролан Гаррос» Надаль — Рууд состоится сегодня, 5 июня. Начало матча — 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/moya-nadal-roland-garros-2022-final-preview
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