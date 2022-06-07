Вместо поздравлений Надаля обвинили в допинге

В 2016 году великого испанского теннисиста подозревала экс-министр спорта Франции, сейчас — французский велогонщик.

У Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» был непростой путь: нужно было пройти Новака Джоковича, Александра Зверева и потом победить в финале. Но не зря испанец никогда не уступал в финальном матче в Париже. Статистика не испортилась и в 2022 году. По ходу игр во Франции Надаль говорил, что может сняться после или во время любого из матчей из-за травмы стопы, а в целом этот «Ролан Гаррос», вероятно, станет для него последним. На пресс-конференции и в речи после победы на турнире Рафа не стал объявлять о завершении карьеры, но упомянул, что боль в стопе может не позволить ему сыграть как минимум на Уимблдоне. После завоевания 14-го титула на «Ролан Гаррос» в сторону Надаля внезапно посыпались обвинения в употреблении допинга.

Хроническая травма стопы и стрессовый перелом ребра

Травмы у Надаля давно — нет такого спортсмена, у кого бы их не было. Профессиональный спорт — это совсем не про улучшение здоровья. Даже на самой обычной тренировке можно схлопотать какой-нибудь ушиб или растяжение. Или хотя бы синяк и ссадину — тоже неприятно. Хуже всего, что у Рафы травма стопы уже перешла в стадию хронической. Год назад ему фактически пришлось завершить сезон из-за этого сразу после «Ролан Гаррос».

У легендарного испанца достаточно редкое заболевание — болезнь Колера. При нем стопа становится болезненной, опухшей, на нее становится трудно наступать из-за повреждения кости средней части стопы. Проблема возникла из-за нагрузок в большом спорте, что привело к тендениту коленей (воспалительному процессу в области сухожилий). В мае после поражения от Дениса Шаповалова на «мастерсе» в Риме Рафа говорил, что постоянно живет с болью.

— Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни, — рассказывал испанец в интервью New York Times. — И проблема в том, что я много дней живу с невыносимой болью. Мне приходится ежедневно пить тонну обезболивающих, чтобы иметь возможность тренироваться. Это моя реальность.

Так что Надаль долгие годы сосуществует с травмами и рассказывать медиа: если еще что-то случится, то он закончит карьеру. Такое произошло в 2022 году, когда он получил стрессовый перелом ребра на турнире в Индиан-Уэллсе. Вряд ли это связано со стопой, но все равно это новый удар для всего организма. Рафа даже сходил на финал футбольной Лиги чемпионов в Париже при условии, что самочувствие будет удовлетворительным. Видимо, в тот момент так и было.

Поэтому многие ждали, что испанец все-таки закончит после финала «Ролан Гаррос». Но Надаль высказался туманно — сейчас они с врачом будут искать средство уменьшить боль из-за травмы стопы, возможно, придется пропустить Уимблдон. А перед той самой игрой с Каспером Руудом Рафа утверждал, что согласился бы на поражение в финале, если бы ему вместо этого выдали новую стопу.

— Тут со мной был мой врач, — говорил Надаль на пресс-конференции. — Мы играли с онемевшей ногой. Делали инъекцию в нерв — стопа засыпала. Поэтому мне удалось сыграть.

На вопрос, сколько испанцу сделали уколов, он отвечать отказался. Но в интервью французскому телевидению после победы признался, что после матча второго круга буквально не мог ходить. Пришлось прибегнуть к постоянной анестезии, но так постоянно играть и тренироваться невозможно: «Будем воздействовать на нерв радиочастотами, чтобы на долгий срок воссоздать эффект от уколов. Если получится, я буду продолжать. Если нет — другая история».

Обвинения в допинге

После 14-й победы на «Ролан Гаррос» на Рафу вдруг посыпались обвинения в применении допинга. Французский велогонщик Гийом Мартен возмутился тем, что Надалю делали инъекции для того, чтобы тот смог продолжать играть. По словам спортсмена, в его виде спорта это запрещено. А если и не было бы, то все бы начали называть это допингом.

— То, что сделал Надаль, было бы невозможно в велогонках. Я считаю это нормальным, — утверждает Мартен в комментарии L'Equipe. — Если мы больны или травмированы, то мы не соревнуемся. Мне это кажется здравым смыслом. Кроме того, анестезии не только обладают лечебным эффектом, они, безусловно, могут влиять на производительность или быть перенаправлены для улучшения производительности.

Такие выпады в сторону Надаля были и раньше. Испанец долгое время играет с травмами, но вот взял уже 22-й «Шлем». Во многих матчах у него были невероятные камбэки, как, например, в финале Australian Open-2022 против Даниила Медведева. Поэтому многие задаются вопросом, а не помогают ли ему какие-то препараты, которые он принимает в огромном количестве для уменьшения боли.

У Надаля есть несколько терапевтических исключений: в 2009 году ему разрешили использовать стероид бетамезон, чтобы уменьшить воспалительный процесс, в 2012 — кортикотропин. В 2016 экс-министр спорта Франции Розелин Башело даже рассказала, что четыре года назад у Рафы была негласная дисквалификация за употребления допинга. Испанец разозлился и попросил сделать результаты его прошлых и будущих допинг-проб известными для общественности.

Сейчас Рафа все меньше играет на харде и почти совсем забросил траву, концентрируется на грунте, не выступает на турнирах из серии ATP-250 и ATP-500, предпочитает короткие розыгрыши. Испанец часто пропускает соревнования по причине травм или принимает обезболивающие. Но делает это по правилам — терапевтические исключения может получить практически любой, если ему необходимы лекарства. Без применения препаратов Надаль бы уже закончил, вот только нельзя утверждать, что он выигрывает только за счет них. Рафа — умный игрок с сильным духом, иначе даже со вспомогательными средствами он бы не смог побеждать. А уж если бы теннисист делал что-то запрещенное, то это давно стало бы известно общественности — так попросил и сам Надаль.