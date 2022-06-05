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Сегодня, 21:46

Циципас поздравил Надаля с 14-й победой на «Ролан Гаррос»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил Рафаэля Надаля с победой на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 5 июня Надаль победил норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале и в 14-й раз выиграл турнир.

«Поздравляю с невероятным достижением, Рафа! Ты показал, к чему приводят упорный труд, страсть к своему делу и настрой в духе «никогда не сдавайся». Ты вложил свое время, сердце и душу в это, и твое упорство привело к 14-му титулу», — написал у себя в соцсетях Циципас.

Надаль выиграл турнир «Большого шлема» в 22-й раз в карьере и стал самым возрастным победителем в истории «Ролан Гаррос».

Теннис
Roland Garros
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
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