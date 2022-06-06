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Сегодня, 18:33

Тарпищев объяснил, за счет чего Надаль выиграл «Ролан Гаррос»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамиль Тарпищев.
Фото «СЭ»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на 14-ю победу Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Вообще, я ожидал, что Джокович будет играть с Надалем и выиграет его. Джокович немножко не дотянул до финального матча. Много писалось о его травматизме, что у него со стопой проблемы, из-за чего он плохо играет. И с этой позиции Джокович играл не так активно, как должен бы был. А Рууд, хоть и молодой и выиграл шесть грунтовых турниров, но Надаль все же взял опытом и выиграл. Оказался более терпеливым, а Касперу не хватило терпения сыграть оптимально, когда можно было по-другому сыграть. Но он хорошо выстроил игру, хорошо держал мяч, но где-то не в тот момент атаковал, где-то не хватало внимания и терпения. Надаль просто все, что надо для победы, собрал воедино, поэтому и выиграл «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев.

Ранее, 5 июня, 36-летний Надаль обыграл в финале турнира «Ролан Гаррос» 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0). Надаль выиграл турнир «Большого шлема» в 22-й раз в карьере и стал самым возрастным победителем в истории «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль
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