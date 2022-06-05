Виландер: «На месте Рууда я бы посмотрел на возраст Надаля и попытался сделать так, чтобы матч длился вечно»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер рассказал, за счет чего Каспер Рууд может победить Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос».

«На месте Каспера я бы, скорее всего, посмотрел на свидетельство о рождении Рафы, он провел несколько сложных матчей, ему только что исполнилось 36 лет. На Рууда нет никакого давления, и я думаю, что Каспер будет играть рискованно. Если ему нужен план Б, то он должен подумать о том, чтобы превратить матч в норвежскую гонку на лыжах и попытаться сделать так, чтобы матч длился вечно. Это был бы мой план, если бы я был Каспером», — приводит слова Виландера Tennis Head.

Финальный матч «Ролан Гаррос» Надаль — Рууд пройдет сегодня, 5 июня. Игра начнется — в 16.00 мск.

Ранее появилось сообщение, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» может объявить о завершении карьеры после финала Открытого чемпионата Франции.